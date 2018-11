Helsingin piispa Teemu Laajasalo saa syytteen tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta – syyttäjän mukaan kyse huolimattomuudesta

Helsingin piispa Teemu Laajasalo saa syytteen tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta, joka koskee laiminlyöntiä hänen aiemman yritystoimintansa kirjanpidossa, Helsingin hiippakunta kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Syyttäjän mukaan kyse on tuottamuksellisuudesta, joka ei perustu tahallisuuteen vaan huolimattomuuteen. Syyttäjä ehdottaa tuomioksi 35:tä päiväsakkoa. Kaikki virheet on syyttäjän mukaan korjattu syksyllä 2017, mutta laiminlyönti on tapahtunut.

Laajasalo sanoo tiedotteessa myöntäneensä teonkuvauksen ja pahoitelleensa laiminlyöntiä jo aiemmin.

– Tyydyn siihen ratkaisuun, joka määrätään, hän sanoo.

Asia koskee Laajasalon aiempaa yritystoimintaa eikä nykyistä tai edellistä viranhoitoa. Siksi tuomiokapituli ei kommentoi asiaa enempää.

– Tuomiokapituli käsittelee asian, kun lopullinen päätös on annettu, sanoo vs. lakimiesasessori Jussi Lilja tiedotteessa.

