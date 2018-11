Suomen ensimmäinen kannabisyhtiö aloitti kukinnon myynnin – viranomainen paiskasi heti luukun kiinni: "Tilanne on hullunkurinen"

Hampun ystävät ehtivät viime viikonloppuna innostua, kun netissä levisi väärä tieto, jonka mukaan kevytkannabiksen myynti olisi sallittu Suomessa.

Tämä johtui siitä, että Suomen ensimmäinen kannabisyhtiö Hamppusampo kertoi viime perjantaina, että Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira olisi tulkinnut hampun kukinnon elintarvikkeeksi ja siten sallinut kevytkannabiksen myynnin kuluttajille.

Hamppusampo ehti laittaa verkkokauppaansa myyntiin 10 gramman kukkapaketteja, jotka sisälsivät Suomessa kasvatettuja ja Italiasta tuotuja kevytkannabiksen kukintoja.

Hamppuväen into muuttui kuitenkin tänään maanantaina pettymykseksi, kun Evira ilmoitti, että Hamppusampon tuotteet ovat laittomia. Yhtiö veti kukinnot pois myynnistä saman tien.

Kevytkannabiksella tarkoitetaan hamppukasvin kukintoa, joka sisältää vähäisen määrän päihdyttävää tetrahydrokannabinolia eli THC:tä. Sen sijaan kevytkukka voi sisältää runsaasti kannabidiolia eli CBD:tä, joka ei päihdytä, mutta rauhoittaa ja tutkimusten mukaan toimii epilepsialääkkeenä.

Evira oikaisi hamppufirmaa

Eviran ylitarkastaja Anna Mizrahi kertoi Ylelle maanantaina, että Evira ei ole laillistanut hampun kukintoja eikä myöntänyt mitään myyntilupia kenellekään.

Eviran mukaan CBD:llä tai muilla kannabinoideilla ei tiedetä olevan käyttöhistoriaa elintarvikkeena ennen vuotta 1997. Siksi ne katsotaan lain mukaan niin sanotuiksi uuselintarvikkeiksi, joiden markkinoille tuominen vaatii uuselintarvikeluvan.

Ylen yhteydenoton jälkeen Evira ilmoitti Hamppusampolle, että hampun kukan myynti ei edelleenkään ole sallittua Suomessa.

EU-alueella kuituhamppu saa sisältää 0,2 prosenttia THC:tä. Tällä perusteella useissa Euroopan maissa myydään nykyisin kevytkannabiksen kukintoja, joiden THC-pitoisuus jää alle kuituhampulle sallitun rajan.

Jotkin maat sallivat himpun verran enemmän THC:tä kuituhampulle. Esimerkiksi EU:n ulkopuolisesssa Sveitsissä raja on 1 prosentti ja Italiassa 0,6 prosenttia. Yle kertoi Sveitsin kevytkannabisteollisuudesta kesällä.

Nettikaupan avaaminen johtui väärästä tulkinnasta

Hamppusampo koeviljeli luvallisesti tänä kesänä Suomen oloihin soveltuvia kevytkannabis- ja kuituhamppulajikkeita, joiden THC-pitoisuus on korkeintaan 0,2 prosenttia.

Evira julkaisi verkkosivuillaan 26. lokakuuta tekstin (siirryt toiseen palveluun), jossa käsitellään hamppua elintarvikkeena. Hamppusampon perustajaosakas ja hallituksen jäsen Hannu Hyvönen kertoo Ylelle, että yhtiö laittoi kukinnot myyntiin verkkokauppaansa Eviran tekstin innoittamana.

Kyseessä oli kuitenkin yhtiön tekemä väärä tulkinta Eviran tekstistä. Hamppusampo luuli, että kukintoja saisi nyt myydä elintarvikekäyttöön.

– Rohkaistuimme niin paljon, että aloitimme koemarkkinoinnin viime kesän koeviljelysadon osalta. Kiinnostusta tuntui olevan. Meidän verkkokaupassamme oli pientä säpinää kahtena ensimmäisenä päivänä, Hyvönen kertoo.

Hyvösen mukaan he ehtivät saada joitakin kymmeniä ennakkotilauksia kukkapaketeista. Hän sanoo, että yhtään pakettia ei kuitenkaan ehditty lähettää tilaajille, eikä niistä otettu maksuja vastaan.

Nyt yhtiö aikoo ilmoittaa asiakkaille, että tilauksia ei voida toimittaa, koska tuotteet eivät ole laillisia.

Hyvönen kertoo, että koeviljelmien sadon käsittely on yhä kesken. Tämän hetken arvion mukaan kuivaa kukkaa olisi tulossa noin 50–100 kiloa. Hamppusampo oli varautunut toimittamaan joitakin tuhansia koepaketteja asiakkaille.

Hannu Hyvönen esitteli hamppukasveja Kiuruvedellä kesällä 2018. Hannu Hyvönen

Viranomainen ja yrittäjä vastakkain

Eviran ylitarkastaja Anna Mizrahi kertoo, että EU-komission uuselintarvikeluettelossa kerrotaan eri kasvien ja niiden osien käyttöhistoriasta. Luettelossa hamppu mainitaan, mutta sen osia ei määritellä erikseen.

Mizrahin mukaan komission uuselintarviketyöryhmän mielestä hampun osalta kirjaus on liian ylimalkainen. Työryhmässä on katsottu, että kaikilla hampun osilla ei ole käyttöhistoriaa elintarvikkeena, joten kirjausta on tarkoitus täsmentää.

Mizrahin mukaan hampun osista merkittävää käyttöhistoriaa elintarvikkeena on tällä hetkellä todettu ainoastaan hampunsiemenillä. Hampun lehtiä puolestaan on käytetty teen tyyppisenä juomana. Siksi lehtien käyttö vastaavanlaisena elintarvikkeena on sallittu.

– Kukista ei ole tällä hetkellä tiedossa muuta kuin aromikäyttöä oluen tai jonkun alkoholin maustamiseen. Eli sillä todennäköisesti ei ole riittävää elintarvikekäyttöhistoriaa, että sitä voisi vapaasti käyttää elintarvikkeessa, Mizrahi sanoo.

Hamppusampon Hannu Hyvönen pitää Eviran hampun elintarvikekäyttöön liittyvää näkemystä edelleen tulkinnanvaraisena.

– Jos hampun lehtiä on perinteisesti käytetty teenä, niin olen satavarma, että silloin on käytetty myös kukintoja teenä. Miksi ihmiset eivät olisi käyttäneet tuoksuvinta, aromaattisinta ja vaikuttavinta osaa? En usko tuohon.

Hyvönen arvioi, että jos Eviran linjaus jää nyt voimaan, niin suomalainen hamppubisnes joutuu takariviin Euroopassa ja samalla CBD-kukan sekä muiden CBD-tuotteiden kauppa voi siiirtyä laittomille markkinoille.

– Kysyntä ja tarve on suurta. Jos laillinen yhtiö ei voi tuotteita tarjota, niin tyhjiön täyttää rikollinen toiminta.

Mizrahi kertoo, että hamppu on noussut pinnalle elintarviketurvallisuuden näkökulmasta, koska monenlaiset toimijat tekevät nyt hamppuun liittyvää tuotekehittelyä.

Evira on laittanut viime viikolla valvontapyyntöjä kuntiin, joiden alueella on kiellettyjen hampputuotteiden myyjiä.

– Tilanne on hullunkurinen siltä osin, että kuituhamppua saa kasvattaa. Siinä THC-raja on 0,2 prosenttia. Mutta kun siitä tehdään elintarviketta tai sitä käytetään syötäväksi, niin siinä rajana onkin nolla, Mizrahi toteaa.

