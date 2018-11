Herätys: Upseerit vaativat muutosta työaikoihin, Kalifornian maastopaloissa kuollut 44 ihmistä, tiistaina sateista ja plussaa

Tämä tiedetään Kalifornian maastopaloista

Kalifornian maastopaloissa on kuollut jo 44 ihmistä. Pohjois-Kaliforniassa riehuvasta palosta on tullut osavaltion historian tuhoisin. Satoja ihmisiä on edelleen kateissa. Lue täältä, mitä tiedämme paloista nyt.

Yhdeksän viikkoa putkeen töissä, sotalaivalla "avioerobuumi" – Upseerit vaativat päivitystä työaikoihinsa

Komentajakapteenit Klaus Ericsson (vas.) ja Andres Aaramo haluaisivat sotilaille lisää vapaa-aikaa palautumiseen työputkien jälkeen. Anniina Virtanen / Yle

Upseeriliitto, Päällystöliitto ja Aliupseeriliitto vaativat, että lakia puolustusvoimien työajoista päivitetään. Yksi ääriesimerkeistä, joita sotilaiden jaksamisesta huolestuneet ammattiliitot nostavat nyt esiin, on upseerin yhdeksän viikon työputki, jonka aikana sotilas oli joko merellä tai parin tunnin lähtövalmiudessa maissa, vailla vapaapäiviä. Ylen haastattelemat varsinaissuomalaiset meriupseerit kertovat, että työn kuormittavuus on näkynyt jopa suoranaisena avioeroaaltona.

Lahtelaisapteekkaria syytetään väärien lääkkeiden myymisestä ja Kelan huijaamisesta

Suljettu Renkomäen apteekki Lahdessa perjantaina 4. marraskuuta 2016. Samuli Ikäheimo / Lehtikuva

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa aletaan käsitellä rikosepäilyjä, joiden mukaan entinen apteekkari olisi myynyt asiakkaille vääränlaisia lääkkeitä ja vaihtanut niitä toisiin, sopimattomiin valmisteisiin. Toimilupansa menettänyt apteekkari oli poliisin mukaan huijannut Kelalta korvauksia kirjaamalla asiakkaiden saaneen lääkkeitä, joita heille ei todellisuudessa toimitettu.

Kanadan pääministeri vahvisti Jamal Khashoggin murhaa koskevan nauhoitteen olemassaolon

Justin Trudeau Ezra Acayan / EPA

Sauditoimittaja Jamal Khashoggin tapaus on vielä auki. Kanadan pääministeri Justin Trudeau vahvisti viikonloppuna, että maan tiedustelupalvelu on kuunnellut Turkin jakaman nauhoitteen murhasta. Trudeau on ensimmäinen länsimainen johtaja, joka kertoo, että nauhoite on olemassa.

Koko maassa plussaa tiistaina

Yle

Sadealue liikkuu aamun ja aamupäivän aikana maan eteläosan yli itään, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Myös idässä ja pohjoisessa liikkuu heikompia sateita, jotka tulevat osin räntänä ja lumena.Päivällä suurin osa sateista on Suomen itäosassa. Monin paikoin tihuuttaa vettä, lähinnä Lapissa voi tulla runsaampia sateita. Sää on ajankohtaan nähden varsin lämmin, koko maassa on plussaa.

Lue lisää säästä täältä.