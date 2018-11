Tänään alulle polkaistu kansalaisaloite dieselveron poistamiseksi kerää nimiä hurjaa vauhtia – 50 000 allekirjoituksen rajapyykki meni rikki illalla

Taustalla aloitteeseen on dieselin voimakas hinnannousu viime aikoina.

Kansalaisaloite dieselveron poistamiseksi kerää kovaa kyytiä nimiä kansalaisaloite.fi-palvelussa (siirryt toiseen palveluun). Aloite on pistetty tänään vireille ja se on ehtinyt keräämään illalla puoli kahdeksaan mennessä jo yli 50 000 nimeä internetissä.

Aloitteen allekirjoittajat vaativat dieselveron poistamista. Aloite vaatii 50 000 nimeä, jotta se menisi eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen taustalla on dieselin voimakas hinnannousu viime aikoina. Useilla paikkakunnilla diesel maksaa saman verran tai jopa enemmän (siirryt toiseen palveluun) kuin bensa. Dieselin hinta on noussut, sillä maailmanmarkkinoilla bensiinistä on ylitarjontaa ja dieselistä pulaa.

Aloitteen alullepanijoiden mielestä käyttövoimaveron perusteena oleva käyttökustannusten tasaus ei enää toteudu bensiini- ja dieselpolttoainetta käyttävien autojen välillä.

– Käyttövoimavero ja käyttökustannukset ovat dieselautoilla paljon suuremmat kuin bensiiniä käyttävillä autoilla, johtuen dieselpolttoaineen hinnankorotuksista, aloitteen perusteluissa todetaan.

Lue lisää

Harvinainen käänne bensapumpuilla: Dieselin hinta meni bensan ohi – Asiantuntijan mukaan tilanne voi jäädä pysyväksi