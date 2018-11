Kanadan pääministeri Justin Trudeau vahvisti Jamal Khashoggin murhaa koskevan nauhoitteen olemassaolon – maan tiedustelupalvelu on kuunnellut sen

Kanadan pääministeri Justin Trudeau osallistui ensimmäisen maailmansodan muistoseremonioihin ja rauhanfoorumiin Ranskassa. Hän vahvisti samalla lehdistölle, että sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta tallennetun nauhoitteen on kuunnellut Kanadan tiedustelupalvelun edustajat.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau osallistui ensimmäisen maailmansodan muistoseremonioihin ja rauhanfoorumiin Ranskassa viikonloppuna. Hän vahvisti samalla, että sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta olevan Turkin jakaman nauhoitteen on kuunnellut Kanadan tiedustelupalvelu, kertoo The Guardian –lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Kanadan pääministeri on ensimmäinen länsimainen johtaja, joka kertoo, että nauhoite on olemassa. Pääministeri ei ole kuitenkaan henkilökohtaisesti kuunnellut sitä.

Pääministerin mukaan Kanadan tiedustelupalvelu on työskennellyt turkkilaisten tiedustelupalveluviranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä ja Kanadalle on avoimesti kerrottu, mitä tietoja turkkilaisilla viranoamsilla on jaettavana asiaan liittyen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on useaan kertaan todennut, että murhakäsky tuli Saudi-Arabian ylimmältä johdolta. Hän on myös antanut ymmärtää, että kruununprinssi Mohammed bin Salman oli tietoinen asiasta.

Sen sijaan Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi, että Khashoggiin murhasta tehtyjä tallenteita ei ole hänen tietämyksensä mukaan Ranskan hallussa.

Turkin presidentin viestintäjohtaja Fahrettin Altunin mukaan Ranskan ulkoministeri kiertää totuutta tämän asian kanssa. Altunin mukaan Khashoggi-murhaan liittyvät todisteet on myös jaettu ranskalaisille viranomaisille.

– Ranskan tiedustelupalvelun edustaja kuunteli äänitallenteen 24. lokakuuta, Altun lisäsi.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja Steffen Seibert kertoi, että asiaan liittyviä tiedustelutietoja on maiden välillä vaihdettu. Lisätietoja hän ei suostunut antamaan asian tiimoilta.

Sauditoimittaja Jamal Khashoggi murhattiin lokakuussa Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

Lähteet: The Guardian