”Tämä oli minun tapa tuoda kadonneet kansanyhteisön sotilaat takaisin Britannian maaperälle” – Rob Heard ompeli 72396 käärinliinaa nukeille 3,5 vuoden aikana

Lontoon olympiapuistossa on tällä hetkellä 1. maailmansodan Sommen taisteluun liittyvä näyttely, jossa lepää 72396 pientä ihmishahmoa. Ne edustavat jokaista brittiläisen kansanyhteisön sotilasta, jotka kaatuivat Sommen taistelussa 100 vuotta sitten. Yksikään heistä ei ole koskaan saanut omaa hautapaikkaa Britannian maaperältä.

Länsirintamalla tapahtunut sotilaiden teurastus on puhutellut taitelija Rob Heardia pitkään ja siksi hän innostui kokoamaan väliaikaisen muistomerkin Lontooseen.

Heard kertoo, että jokainen nukke on yksilö. Hän on myös antanut jokaiselle näyttelyhahmolleen oman nimen.

– Nuket ovat jääneet siihen asentoon, johon ne ompeluvaiheessa luonnollisesti jäivät. Heille on rakennettu myös liikkuvat nivelet. Tällä tavoin olen kuvannut taiteen keinoin taistelukentälle kaatuneita sotilaita.

Näyttely on ollut kahdesti aiemmin esillä pienimuotoisemmin, mutta Lontoon näyttelyssä on yhteensä 72396 nukkea esillä.

– Sotilashahmojen väliin on näyttelyssä tarkoituksellisesti jätetty tilaa, koska haluan korostaa, että jokainen heistä on ollut kuitenkin yksilö.

Ensimmäisessä maailmansodassa kuolleiden sotilaiden omaiset ovat myös ostaneet nukkeja itselleen.

– Sen vuoksi joidenkin rivien välissä on tilaa. Kaikki nuket ovat periaateessa myytävänä.

Näyttely on esillä tämän viikon Lontoossa ja sen jälkeen nukkehahmot myydän hyväntekeväisyyshuutokaupassa.

Rob Heard ompeli 3,5 vuotta tuhansille pienille nukeille käärinliinoja, jotta sotilaiden ruumiit voitaisiin symbolisesti sijoittaa lepoon Ison-Britannian maaperälle Sommen taistelun 100 –vuotispäivän kunniaksi.

Lähteet: The New York Times, The Evening Standard