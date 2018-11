Perämeren arvokkaasta vedenalaisluonnosta vain 27 prosenttia suojelualueilla – prosentin lisäala tuplaisi sen

Suojelualueista useimmat on perustettu esimerkiksi linnuston tai häviävän saaristoluonnon suojelemiseksi. Vedenalaisia luontoarvoja on suojeltu vähemmän. Kuva Perämeren kansallispuistosta.

Suojelualueista useimmat on perustettu esimerkiksi linnuston tai häviävän saaristoluonnon suojelemiseksi. Vedenalaisia luontoarvoja on suojeltu vähemmän. Kuva Perämeren kansallispuistosta. Jari Vesa / Yle

Merkittävä osa pohjoisen Perämeren ja Pohjanlahden arvokkaista meriluontokohteista sijaitsee nykyisten suojelualueiden ulkopuolella. Perämerellä vuodesta 2006 jatkunut VELMU-hanke eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma selvitti, että vain noin 27 prosenttia arvokkaista luontokohteista on suojeltu.

Syynä on se, että merkittävä osa suojelualueista on perustettu suojelemaan tiettyjä yksittäisiä kohteita. Suojelualueita on lintuluodoilla ja -saarilla, kosteikoilla ja matalikoilla. Vedenalaisesta luonnosta ei ennen kartoituksen valmistumista ole ollut riittävästi tietoa.

VELMU-hankkeessa on kerätty huomattava määrä tietoa vedenalaisesta luonnosta: levistä, kasveista ja eläimistä, sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Havaintodataa on jopa 140 000 pisteestä eri puolilta Perämerta ja Pohjanlahtea. Tietoa on kerätty muun muassa sukeltamalla ja videokuvaamalla.

Aineistosta on nyt ensimmäistä kertaa tehty tarkempaa analyysia, jonka perusteella on pystytty tunnistamaan arvokkaita vedenalaisia luontokohteita. Tässä selvisi, että huomattava osa vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisin suojeltujen alueiden ulkopuolelle.

Suojelun kattavuus tuplaksi prosentin lisäpinta-alalla

Suojelun tehoa voitaisiin kuitenkin merkittävästi parantaa lisäämällä suojeltujen merialueiden pinta-alaa vain yhdellä prosentilla. Kartoituksen mukaan tämä kaksinkertaistaisi suojeltujen arvokkaiden luontokohteiden määrän.

Tutkijoiden mukaan tärkeiden elinympäristöjen asemaa voitaisiin parantaa suojelun lisäksi myös esimerkiksi hyödyntämällä kerättyä kartoitusdataa kaavoituksessa.

Tällä hetkellä Suomen merialueista on suojeltu noin 10 prosenttia. Metsäpinta-alasta suojelualueita on noin 12 prosenttia.