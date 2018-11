Asiantuntijat: Lapin GPS-häirinnän lähde tuskin selviää varmuudella – häirinnän torjumiseen varaudutaan jo

Naton sotaharjoituksen aikana tapahtuneen GPS-häirinnän takana on todennäköisesti Venäjä, arvioi apulaisprofessori Laura Ruotsalainen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tiedekunnasta.

Häirintä ulottui myös Suomen Lappiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lennonvarmistus antoi Suomessa ilmaliikenteelle varoituksen GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä. Varoitus kattoi Suomen osalta alueen Rovaniemen pohjoispuolelta pohjoiseen Norjan rajalle ja Kittilästä itään Venäjän rajalle.

– Tämä on henkilökohtainen arvaus, mutta harvalla muulla on halua tai tarvetta tehdä tällaista, Ruotsalainen toteaa.

Samanlaisen arvion on antanut pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Kreml on kiistänyt väitteet.

Häirinnän aikana lähde voidaan selvittää hyvillä laitteilla, mutta jälkikäteen se on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Apulaisprofessori Laura Ruotsalainen

Aamu-tv:ssä vierailleet Ruotsalainen ja Maanmittauslaitoksen erikoistutkija Hannu Koivula eivät myöskään usko, että häirinnän lähdettä saadaan koskaan sataprosenttisella varmuudella selvitettyä.

Häiriön lähde on vaikea selvittää varsinkin, jos GPS-signaalia ei saada ollenkaan.

– Häirinnän aikana lähde voidaan selvittää hyvillä laitteilla, mutta jälkikäteen se on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, Ruotsalainen toteaa.

Mahdollisuuksia selvittää GPS-häirinnän lähdettä tutkitaan tiedemaailmassa aktiivisesti, mutta tutkimusten toteuttamiseksi lähteen ympärillä pitäisi olla useita mittauspisteitä.

GPS perustuu satelliittipaikannukseen, jonka häiritseminen on suhteellisen helppoa. Tarvikkeet satojen metrien tai korkeintaan kilometrin laajuiseen häirintään voi ostaa halvalla netistä.

Sotaharjoitukessa GPS-häirintä koski kuitenkin laajaa osaa Lappia, mikä asiantuntijoiden mukaan tarvitsee tehokasta laitteistoa, joka ei ole netistä hankittavissa. Näin laajamittaiseen häirintään ovat todennäköisesti kykeneviä vain armeijat ja tiedustelupalvelut.

Uusi eurooppalainen järjestelmä lähettää viranomaisille kryptattua signaalia

Tapoja torjua häirintää kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä tehokkaimmaksi on todettu muiden sensoreiden ja paikannusjärjestelmien yhdistäminen satelliittipaikannukseen. Näin ollen, jos satelliittipaikannusta häiritään, voidaan turvautua muihin järjestelmiin.

Euroopassa ollaan kehittämässä omaa satelliittijärjestelmä Galileoa (siirryt toiseen palveluun). Ruotsalainen ja Koivula kehuvat Galileoa, jossa voi käyttää eri taajuuskanavia.

– Jos yhtä taajuuskanavaa häiritään, voidaan käyttää toista, Ruotsalainen selittää.

Galileossa uutta on myös viranomaissignaali, jota voidaan käyttää kriisitilanteissa. Viranomaisille voidaan välittää tuolloin kryptattua, turvatumpaa signaalia, jonka harhauttaminen on vaikeampaa.

Perinteisesti satelliittipaikannukset ovat armeijoiden ylläpitämiä. Esimerkiksi GPS-järjestelmä on Yhdysvaltain puolustusministeriön. Myös Venäjällä on oma paikannusjärjestelmänsä. Galileo taas on siviilien ylläpitämä paikannusjärjestelmä.

GPS auttaa lähijunien kuulutuksissa ja pelastuslaitosten navigoinnissa

Useita järjestelmiä käytetään jo nyt, vaikka ihmiset eivät siitä ole niin tietoisia. Esimerkiksi kaikissa matkapuhelimissa käytetään useita paikannusjärjestelmiä tarkkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.

Myös suurin osa lentokoneista turvautuu muihinkin järjestelmiin laskeutumisen paikantamiseen. GPS-häirintä aiheuttaa vaaraa lähinnä niille koneille, jotka käyttävät pelkkää satelliittipaikannusta.

GPS:n avulla saadaan paikannuksen lisäksi tarkka aika. Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla satelliittipaikannus ei toimisi, se vaikuttaisi laajasti sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin, navigointiin sekä logistiikkaan. Muun muassa pelastusviranomaiset ovat riippuvaisia tarkasta paikan määrityksestä.

– Taksit eivät löytäisi kovinkaan hyvin perille eivätkä lähijunien kuulutukset toimisi, Koivula kuvailee vaikutuksia.

