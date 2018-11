Seitsemänvuotias poika sai porttikiellon viikoksi iltapäiväkerhoon – lapsiasiavaltuutettu: "Tuntuu hyvin erikoiselta"

Iltapäiväkerhon mukaan tauko on äärimmäinen ja harvinainen keino. Lapsiasiavaltuutetun mukaan perusopetuslain heikkous tulee ilmi tapauksessa.

Seitsemänvuotias tamperelainen poika viettää tällä viikolla aamut ennen koulua ja iltapäivät kotona. Syynä on se, että hän sai viikon porttikiellon iltapäiväkerhoon.

Iltapäiväkerho perusteli porttikieltoa sillä, että poika ei ollut totellut. Yle näki iltapäiväkerhon lähettämän viestin ja siinä luki, että poika ei rauhoittunut välipalalle, ulkona alkoi potkia ja lyödä lapiolla toista ja pojat huusivat toisilleen rumia sanoja ja kuraa lensi sisällekin.

– Puhuimme asiasta koordinaattorin kanssa ja olemme kaikki sitä mieltä, että viikon tauko on paikallaan, viestissä sanotaan.

Yle ei julkista perheen nimeä lapsen suojelemiseksi. Vanhemmille on kerrottu alkusyksyn ensimmäisessä infotilaisuudessa, että jos lapsilla on häiriökäyttäymistä, siitä keskustellaan ja jos se jatkuu, tulee viikon tauko.

"Ravintolassa on porttikieltoja, mutta aikuisille"

Äiti ihmettelee, miten ekaluokkalaisille voidaan antaa näin järeät rangaistukset ja erottaa kavereista.

– En ole ikinä kuullut, että seitsemänvuotiaille voidaan antaa porttikieltoja. Ravintolassa annetaan porttikieltoja, mutta aikuisille. Miten porttikielto voi olla ainoa aikuisten keino puuttua? Lapsi on laitettu iltapäiväkerhoon siksi, että lapsi olisi siellä turvassa.

Tiina Jutila / Yle

Äiti ihmettelee, ettei jupakan toiselle osapuolelle tullut mitään seuraamusta. Äiti kyseli asiasta muilta lapsilta ja kuuli, että hänen poikaansa oli ärsytetty tilanteessa.

– En ollut näkemässä, mitä tapahtui. Poikamme tuli kuraisena kotiin. Hän oli työntekijöiden mukaan heittänyt kuraa toisen pojan päälle, eikä ollut lopettanut ja totellut. Kyselin asiasta muilta lapsilta ja vastapuoli oli joidenkin mukaan aloittanut.

– Poikani on luonteeltaan villimpi hauskuuttaja ja ottaa helposti pellen roolin. Mutta esimerkiksi pikkuveljen kanssa hänen pinnansa pitää.

Äidin mukaan pojan oli vaikea käsittää, miksi hän ei saa mennä iltapäiväkerhoon kouluun jälkeen.

– Eilen hän haravoitsi kaksi tuntia pihalla surullisena. Hän ei osaa oikein käsitellä tätä, miksi hän sai rangaistuksen ja toinen ei.

Porttikieltoja annettu 4–5

Kyseessä oleva iltapäiväkerho on yleishyödyllisen yhdistyksen Ahjolan Setlementti ry:n järjestämä. Yhdistys järjestää nettisivujensa mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 12 ryhmässä eri puolilla Tamperetta.

Tampereen kaupunki valvoo yksityisten toimijoiden kerhoja.

Iltapäiväkerhotoimintaa on Saukkolan toimitalossa sekä Hyhkyn, Johanneksen, Lamminpään, Lielahden, Muotialan, Nekalan ja Pispalan kouluilla.

Ahjolan iltapäivätoiminnan koordinaattori Marja Ukkola sanoo, että tapaus on hyvin harvinainen.

– Tämä on äärimmäinen viimeinen keino. Muutaman vuoden aikana on muistaakseni annettu neljä, viisi taukoa korkeintaan. Nämä ovat kaikki olleet eri kerhoissa. Meillä on kerhoja kahdeksalla koululla ja lapsia kerhoissa 400. Tämä ei ole mikään laajamittainen asia.

– Kun ryhmässä on 30 lasta ja yksi lapsi jossain tilanteessa vie yhden ohjaajan työpanoksen, jäävät kaikki muut lapset toisen ohjaajan vastuulle.

Matti Myller / Yle

Marja Ukkola perustelee kieltoa sillä, että iltapäiväkerhon pitää taata turvallinen kerhopaikka kaikille. Hänen mukaansa vanhemmat ovat ymmärtäneet tauon merkityksen.

– Samalla lailla kuin rehtorilla on oikeus pistää lapsi lomalle koulusta, jos on väkivaltaista käyttäytymistä. Käytämme samaa oikeutta, koordinaattori perustelee.

Kerho ei käytä sanaa porttikielto, vaan tauko.

– Minusta tämä porttikielto on huono, en käyttäisi sitä sanaa.

Mitä sanaa käyttäisitte?

– Me puhutaan, että on tavallaan tauolla kerhosta.

Äidin mukaan varoitusta ei tullut

Äidin mukaan porttikieltoa ennen ei tullut varsinaista varoitusta.

– Pari kertaa on sanottu, että tänään on ollut villi meininki. Tässä oli ollut usea poika mukana. Kerran mainittiin, että meni kivasti muuten, mutta poikamme alkoi laulaa välipalalla, äiti kertoo.

Iltapäiväkerhon koordinaattorin mukaan vanhempien kanssa käydään keskusteluja ennen päätöstä. Hänen mukaansa perhe oli tietoinen siitä, että lapsen käytöksen pitää muuttua tai tulee seuraamus.

Marja Ukkolan mukaan tauot ovat tehonneet lasten käytökseen. Yleensä asiat on pystytty hänen mukaansa hoitamaan keskusteluteitse.

– Missään tapauksessa ei ole tarkoitus jättää asiaa siihen, että siinä olisi pelkkä tauko. Tauon jälkeen pitää keskustella, miten homma hoituu ja mitkä olisivat mahdolliset tukitoimet.

Lasten väliset riidat voivat olla joskus vaikeita selvittää. Miten tämä otetaan huomioon?

– Eihän kukaan tietenkään yksin tee. Ei silti saa kimppuun käydä, pitää kertoa ohjaajalle tai toimia muuten. Sanallinen ärsyttäminen ei oikeuta siihen, että saa toisen päälle käydä ja vahingoittaa toista, Marja Ukkola sanoo.

Vaikutus maksuihin epäselvä

Äidin tietojen mukaan maksuihin ei tule muutosta, vaikka poika on poissa viikon kerhosta.

– Miksi maksan kuukaudesta, jos lapseni ei saa olla iltapäivähoidossa?

Periaatteessa iltapäiväkerhoissa on kuukausilaskutus, mutta Marja Ukkola sanoo, että näissä tapauksissa maksu katsotaan tapauskohtaisesti.

Maksu voidaan lain mukaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

"Tuntuu hyvin erikoiselta"

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo, että kunnan järjestämää ja hankkimaa kerhotoimintaa koskee perusopetuslaki.

– Kuvattu toiminta herättää monia kysymyksiä ja tuntuu hyvin erikoiselta.

Perusopetuksessa käydään ensin kasvatuskeskusteluja ja voidaan antaa Kurttilan mukaan jälki-istuntoa ja kirjallinen varoitus.

– Sitten vasta tai jos rikkomus on vakava, tulee määräaikainen erottaminen. Myös poistaminen oppitunnilta tai opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi ovat mahdollisia.

Lapsiasiamies Tuomas Kurttila. Antti Kolppo / Yle

Tuomas Kurttila sanoo, että porttikielto kuulostaa valitettavalta.

– Miten on tarkoitus huolehtia lapsen hoidosta tällä välin, onko tehty päätöstä, voiko siihen hakea muutosta. Monta kysymystä herää, joihin kunnan on pystyttävä vastaamaan. Sekin on toki ymmärrettävää, että vaarallisiksi koettuihin tilanteisiin täytyy pystyä reagoimaan.

Hänen mukaansa tapauksessa tulee esiin perusopetuslain heikkous.

– Oikeusturvaa sekä lapsen ja huoltajien kuulemista koskeva sääntely on niukkaa. Kurinpitoa koskeva sääntely koskee perusopetusta, ei aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.