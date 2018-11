Painonnostosta tuli naisten trendilaji – peruskurssit täyttyvät nyt hetkessä

Painonnostosta on tullut erityisesti naisten ja nuorten uusi suosikkilaji.

Tästä on kyse Painonnoston harrastajamäärät ovat kasvaneet kovasti.

Yhtenä suurena syynä on crossfit-lajin suuri suosio. Crossfitissä nostetaan myös painoja.

Painonnosto on tekninen laji. Tekniikan lisäksi tarvitaan nopeutta ja voimaa.

Lajissa nostetaan tanko ja mahdollisimman paljon painoja suorille käsille. Nostot tapahtuvat työntäen tai tempauksella.

LappeenrantaKymmenen painonnostosta innostunutta aikuista harjoittelee kauppakeskuksen yläkerrassa rinnallevetoa sekä työntöä. Silmäys peruskurssilaisiin todistaa, ettei perinteinen voimailulaji ainakaan enää ole vain isojen miesten käsissä.

Kurssilaisista hieman alle puolet on naisia, eniten on kolmekymppisiä aikuisia. Tälle Lappeenrannassa järjestetylle kurssille on osallistunut myös yksi isä-tytär-kaksikko; tytär innostui painonnostosta katsottuaan lajin videoita Youtubesta.

Painonnoston lajiliitossa hykerrellään. Laji on juuri nyt todella kovassa nosteessa.

– Puhelin on soinut tänä vuonna aivan eri tavalla kuin aiemmin, toimittajatkin soittelevat! naurahtaa liiton nuoriso- ja koulutuspäällikön sijainen Jarno Tiainen.

Suosio näkyy myös kilpailulisenssien määrissä. Kisaajia on tänä vuonna noin 850, luku on tuplaantunut seitsemässä vuodessa.

Lappeenrannan Painonnostajien peruskurssilla on 10 osallistujaa. Treenejä vetää aina kaksi ohjaajaa. Mikko Savolainen / Yle

Kauppakeskukseen rakennetussa punttisalissa on hiljaista. Kurssilaiset keskittyvät kukin omaan suoritukseensa. Rinnallevedon tekniikka on haastava, kun työssä ovat samanaikaisesti ainakin iso pakaralihas, takareidet, reiden lähentäjät, selän ojentajalihas ja leveä selkälihas. Kaksi valmentajaa kiertelee kurssilaisten lomassa ohjaamassa liikkeitä.

Lajin teknisyys yllättää aloittelijan

Samaan aikaan lajin peruskurssin kanssa toisella salilla omia harjoituksiaan aloittelevat lajissa kilpailevat Leena Vartiainen ja Aino Luostarinen. Tänään naisilla on vuorossa kova työntötreeni. Se tarkoittaa työskentelyä maksimivoiman ylärajoilla.

Lajissa ehdoton vaatimus on oikea tekniikka. Se hidastaa osaltaan harrastajamäärien kasvua, sillä jokaista aloittelijaa on ehdittävä opastaa ja mahdollisesti korjata väärää suoritustekniikkaa. Peruskursseille tulijoita olisi enemmän, kuin niille voidaan ottaa.

– Uusia harrastajia ei ole meidän tarvinnut etsiä, vaan kurssi täyttyy päivässä, sanoo Leena Vartiainen Lappeenrannan Painonnostajista.

Yhteistä lähes kaikille peruskurssilaisille on tuskastuminen painonnoston vaikeuteen.

– Laji on vaikeampaa kuin luullaan. Jossakin kohtaa monelle kurssilaiselle iskee epätoivo. Tekninen haasteellisuus ja liikkuvuuden haasteet tulevat esiin nopeasti, ne toki pitävät myös lajissa kiinni, sanoo Vartiainen.

Crossfit nosti painonnostonkin trendilajiksi

Painonnoston suosion kasvua selittää jo monia vuosia kestänyt crossfit-buumi. Useita liikuntalajeja yhdistelevä crossfit otti tukevaa jalansijaa Suomessa 2010-luvun alussa. Sen treeneissä yhdistellään muun muassa painonnostoa ja voimisteluliikkeitä ja välineinä ovat esimerkiksi levytanko ja voimistelurenkaat.

Moni lajin harrastaja saakin ensikosketuksensa painonnostoon juuri crossfit-salilla. Näin tapahtui myös Leena Vartiaiselle. Hyvin pian painonnosto valikoitui Vartiaisen ykköslajiksi.

– Tarvitaan nopeutta, taitoa ja voimaa. Aina voi opetella ja kehittyä näissä osa-alueissa lisää, luonnehtii painonnostaja.

Vartiainen on kilpaillut painonnostossa sekä yleisessä- että masters-sarjassa. Hän on saavuttanut menestystä niin SM- kuin MM-tasollakin. Tämän vuoden hän kuitenkin keskittyy nuoren lupauksen Aino Luostarisen valmentamiseen.

Lappeenrannassa punttikoulut täyttyvät päivässä ilman mainontaa. Peruskurssin jälkeen treenataan usein yhdessä. Mikko Savolainen / Yle

Lihakset kasvavat ja kunto nousee

Lappeenrantalainen Aino Luostarinen kuuluu lajin nuoriin huippuihin. Viime kesänä hän voitti EM-kultaa alle 15-vuotiaiden sarjassa. Nuoret huiput tuovat lajiin lisää nuoria. Jarno Tiainen Painonnoston lajiliitosta nostaakin junioreiden määrän kasvun yhdeksi tärkeäksi selitykseksi lajin kasvamiselle.

– Lajin nuorilla on hyvä yhteishenki, ja kaikki tietävät Ainon Luostarisen. Kilpailuissa alle 15-vuotiaiden osallistujien määrät ovat olleet kasvussa, kertoo Tiainen.

Aino Luostarinen aloitti painonnoston vuonna 2017. Laji tuntui täysin omalta jo heti junioreiden peruskurssilla. Mikko Savolainen / Yle

Luostarinen aloitti painonnoston vasta vuonna 2017 junioreiden punttikoulussa. Laji tuntui heti omalta, ja tunne vahvistui peruskurssin myötä. Sen jälkeen Luostarinen aloitti treenaamisen Leena Vartiaisen kanssa. Yhteistyö on tuonut nopeasti huipputuloksia: Luostarinen voitti aiemmin tänä vuonna Suomen mestaruuden sekä sen jälkeen Italiassa alle 15-vuotiaiden EM-kullan työntönostossa.

Suomessa kilpailujen nuorimmat ovat juuri koulun aloittaneita lapsia. Lapsuusikä onkin parasta aikaa tekniikan omaksumiselle. Painonnostoliiton Jarno Tiainen pitää voimaurheilua lapsille riskittömänä.

– Se on tekniikkaharjoittelua aluksi. Kevyimmät tangot painavat vain 3 kiloa.

Aino Luostarinen tähtää painonnostossa niin korkealle kuin mahdollista. Katse on kevään suomenmestaruuskilpailuissa ja tulevaisuuden haaveena on osallistua olympialaisiin. Painonnostossa on nuoren mukaan vain hyviä puolia.

– Kunto nousee ja lihakset kasvavat, luettelee urheilija.