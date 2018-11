Ikäihmiset avautuvat seksimuistoistaan näytelmässä: "Vanhuksia ei paneta? Pelkkää palturia!"

Kumaria selkiä, hapuilevia askeleita ja kohdevaloissa siristelevät silmät. Kuusi elämää nähnyttä suomalaista kapuaa teatterin lavalle – ja hymyilee leveästi.

– Näytättepä te kauniilta tänään! ohjaaja Melika Ramic huikkaa katsomosta englanniksi.

Näytelmä All The Sex I’ve Ever Had on lukuharjoitusvaiheessa.

Teoksen nimi on englantia mutta sisältö selvää suomea: menneet seksikokemukset, elämän rakkaudet ja mietteet omasta ikääntyneestä kehosta on pitkien haastattelujen pohjalta kirjoitettu vuorosanoiksi.

Vanhuuden seksuaalisuudesta ei juuri julkisesti puhuta, mutta tässä porukassa tuotantoryhmän ja vapaaehtoisten esiintyjien avoimuus on lämmintä ja ymmärtävää.

86-vuotias Osmo Tuorila myhäilee vapautuneensa kertomaan asioita, joita ei yleensä kerro kenellekään. Ja Espoon Kaupunginteatterin lavalla hän uskoutuu intiimiasioistaan kokonaiselle yleisölle.

Ria Karhila puolestaan muistelee, kuinka 1960-luvun alussa julkisilla paikoilla ei muka saanut pussata. Vaan nyt 68-vuotiaana hän on lähtenyt jakamaan julkisesti tyttönä, opiskelijana, vaimona ja eronneena kokemaansa historiaa.

Ei shokeerausta vaan harvinainen puheenvuoro

Pidämmekö vanhaa kehoa kauniina saati seksikkäänä? Ja toisaalta, tajuammeko isovanhempiemme kohdalla, mitä he ovat sukupuoliasioiden suhteen ehtineet elämässään nähdä ja tehdä?

– Vanhat ovat jotenkin erillinen ihmisryhmä. Heille on omat paikkansa viettää päivänsä ja saada hoitoa, kuin lapsilla. Eikä heitä juuri yhteiskunnassa kuulla. Me haluamme ojentaa mikrofonin heille, ohjaaja Melika Ramic pohtii.

Kanadalainen taidekollektiivi Mammalian Diving Reflex (siirryt toiseen palveluun) on toteuttanut iäkkäiden seksuaalisuutta luotaavan näytelmän miltei kaksikymmentä kertaa eri puolilla maailmaa.

Hurjia seksijuttuja ei näytelmään varta vasten kaiveta, eikä pyrkimys ole itsetarkoituksellisesti shokeerata.

– Yritämme rakentaa tarinan esiintyjistä seksin kautta. Ja esityksellä juhlitaan heidän elämäänsä. Huolimatta vaikeuksista ja traumoista. Huolimatta eroista ja kuolemasta. Sillä niitäkin kuuluu juhlia, päätuottaja ja toinen ohjaaja Annalise Prodor sanoo.

Ja juhlasta on selvästi kyse.

Äänimies pistää kaiuttimista soimaan Beyoncén hitin Crazy Right Now, ja seniorit nousevat joraamaan.

Pian heidän seassaan tanssivat myös ohjaajat, tulkit ja muu tuotantoväki.

Suomalaiset kestävät vertailun avoimuudellaan

Suomalaisten miesten lämpö on koskettanut ohjaaja Melika Ramicia.

– He puhuvat niin avoimesti naisistaan ja rakkaudestaan heitä kohtaan.

Ramic tarkoittaa kolmea näytelmään osallistuvaa ikämiestä ja ryhmän yhteisiä keskusteluja. Ohjaaja on työstänyt samaa näytelmäkonseptia myös australialaisten, itävaltalaisten ja slovenialaisten kanssa.

Erilaiset maskuliinisuudet eivät kuitenkaan juuri vaikuta teokseen.

Näytelmästä muotoutuu tietysti kulloistenkin kertojien ja kaupunkinsa näköinen, mutta eri syistä kuin voisi luulla.

– Esimerkiksi koetun seksin määrä, tai tavat, eivät niinkään vaihtele maasta toiseen. Eikä kumppanien määrä. Ero on ihmisten tavassa sanoittaa seksuaalisuutta.

Iäkkäiden esiintyjien sukupolvi ja esimerkiksi maan uskonnollisuus heijastuvat siihen, kuinka tarkasti ja yksityiskohtaisesti osallistujat ovat tottuneet yksityisimmistä asioista puhumaan, Ramic kertoo.

Tältä kannalta tekijät pitävät suomalaisia vapaaehtoisia varsin avoimina.

"Ainakin minä haluan laueta"

– Jotkut väittävät, että vanhuksia ei paneta. Mutta sehän on pelkkää palturia, Ria Karhila täräyttää.

Hän uskoo, että jokaisella säilyy halu olla lähellä ja halu saada ihonsa toisen ihoa vasten. Ja vielä enemmän.

– Ainakin minä, ikäihmisenä, haluan laueta.

Suorapuheisuus helpottaa kansainvälistä työryhmää saattamaan suomalaiset teatterin parrasvaloihin. All The Sex I’ve Ever Had on ammattilaisten kirjoittama muttei ammattilaisten esittämä.

Ohjaajien mukaan näitä amatöörejä tarvitsee ainoastaan tsempata itsevarmoiksi näyttämöllä. Omaksuttavaa roolia kun ei erikseen ole.

Osmo Tuorilaa naurattaa. Miksi pitäisi ujostella?

– Seksihän on, itse asiassa, kaikkein tärkein asia. Se on elämän eliksiiri minulle. Luultavasti se on sitä kaikille.

All The Sex I’ve Ever Had kuuluu Baltic Circle -festivaalin ohjelmistoon. Esitykset nähdään Espoon Kaupunginteatterissa 15.-17.11.

Voit katsoa lisää tunnelmia näytelmän harjoituksista tästä tv-uutisten jutusta.

