Yhdysvaltoihin suuntaavien opiskelijoiden määrä laskussa

Yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa aloittavien uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä jatkaa laskuaan.

Lukuvuonna 2017–2018 oppilaitoksissa aloitti 6,6 prosenttia vähemmän ulkomaalaisia kuin edeltävänä lukuvuonna. Aikaisempana vuonna laskua oli 3,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi yhdysvaltalaisen Institute of International Education -järjestön (IIE) vuotuisesta selvityksestä.

Samaan aikaan kun uusien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on laskenut, kaikkien maassa opiskelevien ulkomaalaisten määrä on noussut ennätyskorkeaksi. Tämä johtuu siitä, Yhdysvaltoihin tulee vuositasolla enemmän opiskelijoita kuin heitä ehtii valmistua.

Lukuvuonna 2017–2018 maassa opiskeli lähes 1,1 miljoonaa ulkomaalaista. Kansainvälisesti Yhdysvallat onkin edelleen suosituin maa, jonne opiskelijat muuttavat omasta kotimaastaan.

Yle Uutisgrafiikka

Lukuiset tekijät selittävät, miksi uusien opiskelijoiden määrät ovat laskussa. Opiskelijavaihdon asiantuntijoiden mukaan vahvistunut dollari on tehnyt opiskelusta Yhdysvalloissa ulkomaalaisille entistä kalliimpaa. Myös presidentti Donald Trumpin kaudella tiukentunut viisumi- ja maahanmuuttopolitiikka voi vaikuttaa opiskelijamääriin.

– Kaikella on merkitystä. Turvallisuudella, hinnalla ja koetulla viisumipolitiikalla, arvioi IIE:n puheenjohtaja Allan Goodman.

– Opiskelijat eivät sano, että he eivät voi tulla tänne. He sanovat, että heillä on vaihtoehtoja. Kuulemme, että kilpailemme toisten maiden kanssa, Goodman jatkoi uutistoimisto Reutersille.

Onko Trumpilla vaikutusta?

Trumpin kaudella opiskelijaviisumien myöntämistä ei ole toistaiseksi vaikeutettu, mutta hallinnon on uutisoitu valmistelevan rajoituksia muun muassa opiskelijaviisumien kestoon.

Yhdysvallat on myös pyrkinyt kiristämään pysyvien oleskelulupien ja työviisumien määriä. Opiskelijat seuraavat näitä linjauksia tarkasti, sillä monet pyrkivät jäämään Yhdysvaltoihin valmistumisensa jälkeen.

– On tahallista tietämättömyyttä väittää, että meidän maahanmuuttopolitiikalla ei olisi suoraa vaikutusta ulkomaalaisten opiskelijoiden määriin, arvioi siirtolaisasiantuntija Doug Rand, joka työskenteli Barack Obaman kaudella Valkoisessa talossa.

Ulkoministeriön asiantuntija Caroline Casagrande kuitenkin huomauttaa, että ulkomaalaisten opiskelijavirtojen tasaantuminen alkoi jo vuonna 2015-2016 ennen Trumpin kautta.

– Minusta on suoraan sanottuna perusteetonta väittää, että lasku johtuisi täysin poliittisesta ympäristöstä, Casagrande arvioi uutistoimisto Reutersille.

Lähteet: Reuters