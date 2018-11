Yleinen sauna jatkaa nousukiitoaan Helsingissä – Nyt uusi löylyttelypaikka on avautumassa Jätkäsaareen: "Saunominen ei ole enää vain peseytymistä, vaan myös viihtymistä ja oleskelua"

Jätkäsaaren Uusi Sauna on jo viides 2010-luvulla Helsingissä aukeava yleinen sauna. Perinteisiä korttelisaunoja on jäljellä kolme.

Helsingin Kalliossa Sauna Arlan yrittäjänä pitkään toiminut Kimmo Helistö sai vuonna 2010 puhelun, jolla oli kauaskantoiset seuraukset. Puhelimessa oli italialainen yhdyskuntasuunnittelija, joka oli yhdessä työryhmänsä kanssa voittanut Sitran perustaman korttelisuunnittelukilpailun (siirryt toiseen palveluun).

Italialaisnainen kysyi, olisiko Helistö halukas perustamaan Jätkäsaareen uuden korttelisaunan.

– Olisin ollut hullu, jos olisin sanonut ei. Tällaista tilaisuutta ei saunayrittäjä todennäköisesti toista kertaa elämässään kohtaa, Helistö sanoo.

Ekologisen korttelin sydän Uusi Sauna on osa Jätkäsaaren Airut-korttelia. Kortteli on Sitran ja Helsingin kaupungin aloittama hanke, jonka lähtökohtana on ollut kestävän rakentamisen suunnittelukutsukilpailu. Kuuden asuinkerrostalon korttelissa on huomioitu ekologiset lähtökohdat, kuten matalahiilijalanjälkinen rakentaminen, käytönaikainen energiatehokkuus sekä kestävän elämäntavan mahdollistaminen. Marraskuun aikana aukeava Uusi Sauna koostuu noin sadan asiakaspaikan ravintolasta sekä kolmesta saunasta pukuhuonetiloineen.

Nyt puhelusta on kulunut kahdeksan vuotta, ja Helistö esittelee ylpeänä liiketilaa, joka kantaa nimeä Uusi Sauna. Varsinaisia saunatiloja on kolme: pellettilämmitteiset saunat sekä miehille että naisille, ja yksi sähkölämmitteinen tilaussauna, jota voidaan käyttää sekasaunana silloin kun tilauksia ei ole.

Kansainvälinen suunnitteluryhmä olisi halunnut kaikista kiukaista sähkökäyttöiset, mutta Helistön vaatimus oli puulla lämpiävä, kertalämmitteinen sauna. Hän ymmärsi vetää oikeasta narusta, kun asiasta käytiin neuvotteluja.

– Keksin sanoa tälle italialaisnaiselle, että mietipä pizzauunia. Kumpi on mielestäsi parempi: sähköllä lämmitetty pakastepizza vain puulämmitteisessä leivinuunissa paistettu käsintehty pizza? Hän ymmärsi saman tien, mistä on kyse.

1950- ja 1960-luku oli yleisten saunojen kulta-aikaa

Jätkäsaaren Uusi Sauna aukeaa keskelle helsinkiläisten yleisten saunojen renessanssia eli uuden tulemisen aikaa. Viimeistään 1980- ja 1990-luvuilla lähes kaikki perinteiset korttelisaunat olivat lopettaneet toimintansa. Vielä 1950- ja 60-luvuilla saunoja oli kymmeniä, mutta seuraavina vuosikymmeninä määrä väheni nopeasti, kun lämmin juokseva vesi yleistyi yksityiskodeissa.

Yleisten saunojen kultavuosilta ovat jäljellä enää Kotiharjun sauna, Sauna Arla sekä Sauna Hermanni, jotka saavat toimintaansa myös kaupungin rahallista tukea.

Uuden Saunan vilvoitteluterassi aukeaa jännittävällä tavalla kerrostalokorttelin keskelle. Vesa Marttinen / Yle

2010-luvulla perinteisten saunojen rinnalle on noussut koko joukko uusia toimijoita: Kulttuurisauna aukesi Merihaassa 2013, Löyly Hernesaaressa 2016, Allas Sea Pool Katajanokalla 2016 ja Lonnan sauna Lonnan saarella 2017. Myös 2011 alkunsa saanut Sompasauna voitaneen laskea saunabuumin siivittäjäksi.

Kimmo Helistö pitää saunojen renessanssia mainiona suuntauksena, jolla olisi tilaa laajentua vielä nykyisestään.

– Helsinkiin mahtuisi helposti ainakin tusinan verran yleisiä saunoja, kunhan jokainen niistä on omanlaisensa, persoonallinen kokonaisuus. Eiväthän ne saunat keskenään kilpaile, vaan muiden vapaa-ajanviettomuotojen kanssa, eli vaikkapa ravintoloiden, elokuvateattereiden tai klubi-iltojen kanssa.

"Klassinen korttelisauna tuotuna 2010-luvulle"

Välimerenkadulla sijaitsevan Uuden Saunan tilat on rakentanut rakennusyhtiö SRV, ja omistaja on keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Helistö on tiloissa vuokralaisena yhtiökumppaninsa Jyrki Peltosen kanssa.

Saunan ja ravintolan muodostaman kokonaisuuden ydinajatus on Helistön mukaan klassisen korttelisaunan tuominen 2010-luvulle.

– 1920- ja 30-luvulla yleisiä saunoja alettiin rakentaa siksi, että pienissä asunnoissa ei ollut kylpyhuoneita ja suihkuja. Tämän päivän yleinen sauna ei ole vain peseytymistä, vaan myös vapaa-aikaa, viihtymistä ja sosiaalista oleskelua varten. Pitää olla erinomaiset sauna-, suihku- ja pukuhuoneolosuhteet, mutta myös viihtyisät oleskelutilat.

Uuden Saunan liikekiinteistöön kuuluu kaikkiaan 474 neliötä sisätilaa sekä sisäpihalta löytyvä vajaan 60 neliön terassi. Helistön mukaan tilavat pukuhuoneet ja noin sadan asiakaspaikan ravintola ovat kokonaisviihtyvyyden kannalta olennaisia tekijöitä.

– Jos tullaan saunomaan, niin varsinaisestihan siinä saunan lauteilla tulee vietettyä korkeintaan 20 prosenttia siitä ajasta, mikä saunomiseen kuluu.