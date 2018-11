STUK: Romukuormaan Eurajoelle päätynyt säteilevä mittari on peräisin Suomen ympäristökeskuksesta

Säteilyturvakeskus on selvittänyt Satakunnassa Eurajoelle viime perjantaina romukuorman mukana tulleen säteilyä aiheuttaneen mittarin alkuperän. Säteilystä ei ole aiheutunut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle.

Kyseessä on maaperän tutkimukseen käytettävä mittari, jonka sisällä on radioaktiivista ainetta. STUKin rekisteritietojen perusteella laite on ollut Suomen ympäristökeskuksen käytössä 1970-luvulla. Sen turvallisuuslupa on poistettu joitakin vuosia sitten.

– On huojentava tieto, että laitteen alkuperä ei jää mysteeriksi. Toiminnanharjoittajalla on oma vastuunsa laitteen hävittämisestä, eli maksaja on selvillä, sanoo toimistopäällikkö Santtu Hellstén Säteilyturvakeskuksesta.

STUKin mukaan Eurajoella ilmi tullut tapaus on verraten harvinainen.

Poliisitutkinta yhä mahdollinen

Laite on ilmeisesti päätynyt romulavalle ympäristökeskuksen tiloissa Helsingissä Mechelinkadulla tehdyn remontin yhteydessä. Romukuorma päätyi sieltä Eurajoen Romu Oy:n käsiteltäväksi.

STUK jatkaa asian selvittelyä. Toimistopäällikkö Hellsténin mukaan mittarin päätyminen sekaromun joukkoon on selvästi huolimatonta toimintaa. Vielä ei ole selvää, päätyykö tapaus poliisitutkintaan.