Maksukyky, ammatti, luottotiedot, vakuudet – Katso, mitkä asiat vaikuttavat, saatko pankista asuntolainaa ja millä hinnalla

Pankki arvioi lainanhoitokykyäsi muun muassa tarkistamalla, kuinka paljon sinulla on ennestään muuta velkaa, esimerkiksi entistä asuntolainaa. luottokorttivelkaa tai kulutusluottoja.

Pankki arvioi lainanhoitokykyäsi muun muassa tarkistamalla, kuinka paljon sinulla on ennestään muuta velkaa, esimerkiksi entistä asuntolainaa. luottokorttivelkaa tai kulutusluottoja. Kimmo Hiltunen / Yle

Finanssivalvonta laski kesällä asuntolainan katon 85 prosenttiin. Asuntolainaa hakevalle tämä tarkoittaa, että asunnon lisäksi säästöjä tai muita vakuuksia tulee olla vähintään 15 prosentin edestä.

– Tällä yritetään estää suomalaisten ylivelkaantumista, Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrila sanoo.

Ensimäistä asuntoaan ostavat voivat kuitenkin yhä saada lainaa 95 prosenttia asunnon hinnasta.

Pankit tekevät kuitenkin päätökset, kenelle ne asuntolainaa myöntävät ja, millä marginaalilla.

– Pankin vastuulla on päättää, kuinka paljon asuntolainaa asiakkaalle voidaan myöntää ja, millä hinnalla, OP:n pankkitoiminnan tuotteet ja palvelut -toimintoalueen johtaja Kaisu Christie muistuttaa

Millä kriteereillä pankista irtoaa asuntolaina hyvällä hinnalla?

1. Maksukyky kunnossa. Mieti jo ennen lainaneuvottelua, kuinka suureen lainaan sinulla on varaa? Pankissa tarkastellaan, onko pyytämäsi lainasumma oikein mitoitettu maksukykyysi nähden.

Pankki arvioi lainanhoitokykyäsi muun muassa tarkistamalla ylittävätkö menosi tulosi ja, kuinka paljon sinulla on ennestään muuta velkaa, esimerkiksi entistä asuntolainaa. luottokorttivelkaa tai kulutusluottoja. Pankki voi myös katsoa, kuinka usein maksat laskuja esimerkiksi perintäyrityksille. Tilitapahtumiin perehdytään, jos esimerkiksi epäillään lainanhakijan ylivelkaantumista.

2. Ei luottohäiriömerkintöjä. Pankkia kiinnostaa, oletko maksanut laskusi, luottokorttimaksusi tai muut velat ajallaan. Pankki myös tarkistaa rutiininomaisesti luottotietosi. Asuntolainan saantiin voivat vaikuttaa etenkin tuoreet tai merkittävän suuret luottohäiriömerkinnät.

3. Vakuuksia löytyy. Vakuuksia tarvitaan, koska pankki ei myönnä lainaa koko asunnon ostohinnasta. Suomen sisällä on eroja asuntomarkkinoilla, ja kasvukeskuksissa asunnon arvo on selvästi korkeampi kuin muuttotappioalueilla.

Kasvukeskuksissa asunto on myös helpompi myydä eteenpäin.

Asunnon ostamiseen tarvitaan siis lisää rahoitusta, kuten omia etukäteissäästöjä tai vakuuksia.

Vakuus on pantti, jonka annat pankille varmistukseksi siitä, että maksat lainasi takaisin. Ensimmäistä asuntoaan ostavat ASP-säästäjät voivat saada vakuudeksi valtiontakauksen. Lainan voi taata myös toinen maksukykyinen henkilö, esimerkiksi oma vanhempi. Lisävakuutena voi olla myös vanhempien omaisuus. Pankit arvostavat kiinteitä vakuuksia kuten kiinteistöjä, asuntoja sekä vaikka osakesijoituksia.

4. Takaisinmaksuturva tai korkokatto suojaksi yllättäviin tilanteisiin. Pankissa kysellään myös, miten olet varautunut siihen, että sinä tai puolisosi jää työttömäksi, sairastuu vakavasti tai kuolee. Pankkia kiinnostaa, miten aiotte hoitaa asuntolainan maksun näissä tilanteissa.

Pankit tarjoavat tällaisten tapahtumien suojaksi maksullista takaisinmaksuturvaa. Se ei kuitenkaan yleensä korvaa esimerkiksi mielenterveysongelmista johtuvaa työkyvyttömyyttä.

Jos olet sitonut lainasi vaihtuvakorkoiseen euriboriin, niin pankit tarjoavat turvaksi koronnousua vastaan esimerkiksi maksullista korkokattoa, joka määrittää ylärajan lainan korolle.

5. Työsuhteesi laatu, ammattisi ja ammattialasi sekä raha-asioiden keskittäminen kiinnostavat pankkia. Kun vaikka sairaanhoitoalan ammattilainen, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja, hakee asuntolainaa, niin laina voi järjestyä vaikka työsuhde olisi määräaikainen. Pankissa arvellaan, että tällä alalla uusi työ löytyy helposti.

Ammattialoilla, joiden tulevaisuuden näkymät eivät ole kovin hyviä, edes vakituinenkaan työsuhde ei aina takaa hyviä ehtoja lainalle.

Pankki ottaa kuitenkin yleensä huomioon raha-asioiden keskittämisen samaan paikkaan lainaehtoja harkitessaan ja lainapäätöksiä tehdessään.

Lue myös:

Näin korkojen nousu vaikuttaa sinun talouteesi – 7 vinkkiä, miten voit varautua kasvaviin lainanhoitomenoihin

Olli Rehn: Asuntolainojen korot nousevat ensi vuoden syksyllä