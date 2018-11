Terapeutti: Muista parisuhteessa, että siinä ei olla vain kämppiksiä tai vanhempia – kyse on aikuisten rakkaussuhteesta

Miten pitää rakkaus yllä parisuhteessa ja miten pitkässä suhteessa selvitään riitelystä? Radio Suomen Päivässä terapeutti Kaisa Humaljoki Parisuhdekeskus Katajasta (siirryt toiseen palveluun)kehotti kertomaan puolisolle omasta elämästä ja arjen tapahtumista.

– Kerro kumppanillesi, mitä sinulle kuuluu ja mitä sattui töissä tai kauppareissulla. Osoita, että haluat pitää puolisosi omassa elämässäsi mukana. Toisen on puolestaan oltava kiinnostunut kuulemaan sinun tarinasi. Pitää olla rohkeus kertoa ja pitää olla kiinnostunut kuuntelemaan toista.

Humaljoen kokemuksen mukaan puolisot saattavat ajatella, etteivät he halua rasittaa toista omilla asioillaan tai he voivat pelätä, että asiasta syntyy riitelyä.

– Kun me jaamme asioita, me samalla pidämme hengissä rakkautta ja parisuhdetta. Pitää muistaa aktiivisesti, että parisuhteessa emme ole vain kämppiksiä tai lasten vanhempia, vaan meillä on rakkaussuhde, jossa jaetaan asioita, sanoi Kaisa Humaljoki Radio Suomen Päivässä.

Häälahjaksi parisuhdekursseja

Pitkässä liitossa tulee eteen riitoja ja kriisejä. Kaisa Humaljoen mielestä pariskunnat odottavat liian pitkään, ennen kuin hakevat apua terapeutilta.

– Silloin, kun riidellään, saa olla väsynyt, raivoissaan tai pettynyt. Mitään ei saa kuitenkaan rikkoa. Silloin riidat eivät ole niin pahoja, että niitt muistellaan vielä 20 vuodenkin päästä: "Kun sä sanoit mulle niin ja niin." Riitele rakastavasti ja kunnioittavasti.

Nuoretkin parit haluavat opetella tunnetaitoja.

– Tuoreet parit ovat alkaneet saada häälahjaksi parisuhdekursseja. Ajan henki on muuttunut. Ei odoteta ongelmia, vaan vuorovaikutustaitoja voidaan opetella, jotta ongelmia ei syntyisi myöhemmin.

Parisuhde vai moniskunta

Terapeutti Kaisa Humaljoki toivoo, että omaa parisuhdetta ei verrattaisi muiden parisuhteeseen.

– Jokaisessa parisuhteessa on oma mitta, mikä on tarpeeksi hyvää. Jokainen pariskunta määrittelee itse, mikä on heille hyvä suhde. Se voi olla erilainen kuin naapurilla. Joillakin se on tiivistä yhdessäoloa ja toisille se on etäsuhde. Omannäköistään suhdetta kannattaa elää rohkeasti.

Mallia ei Humaljoen mielestä kannata ottaa vanhemmiltakaan. 1950- ja 1960-luvuilla avioliitto oli yleinen ja nyt avoliitto on tavallinen.

– Nyt puhutaan jo monikunnistakin eikä vain parisuhteesta. Siinä voi olla enemmän kuin kaksi osapuolta: miehiä ja naisia, vain miehiä tai vain naisia. Kyse ei ole mistään salasuhteesta. Moniskunnat elävät samassa taloudessa tai eri taloudessa, mutta he tuntevat elävänsä rakkaussuhteessa keskenään.

