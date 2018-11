Apteekkariliitto: Huijariapteekkarin tapaus ei olisi enää mahdollinen, koska valvontaa kiristetty

Tästä on kyse Apteekkariliitto pitää Renkomäen tapauksen jälkeen kiristynyttä apteekkien valvontaa hyvänä asiana.

Sähköisen reseptin pakollisuus on vähentänyt huijauksen mahdollisuutta.

Ex-apteekkari sai kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen kirjoitettuaan Kelalle tekaistuja tietoja myydyistä lääkkeistä.

Apteekkien valvontaa on kiristetty Lahden Renkomäen apteekin huijaustapauksen jälkeen. Tätä pidetään Apteekkariliitossa hyvänä kehityksenä.

– Renkomäen on tapaus on järkyttänyt koko apteekkialaa. Tuomitsemme jyrkästi tällaisen rikollisen toiminnan. Meille terveydenhuollon ammattilaisille lääkitysturvallisuus ja asiakkaista huolehtiminen on ykkösasia, sanoo liiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Yle kertoi tiistaina, kuinka lahtelainen apteekkari huiputti lääkekorvauksilla satoja tuhansia euroja vuodessa. Hänet tuomittiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta, vammantuottamuksesta ja luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta.

Renkomäen on tapaus on järkyttänyt koko apteekkitoimialaa. Charlotta Sandler

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo apteekkien toimintaa ja tarkastaa sitä säännöllisesti, rauhoittelee Apteekkariliiton Charlotta Sandler huolestuneita kansalaisia.

– Fimea katsoo, että apteekeissa toimitaan lääkelain mukaisesti. Sinällään valvonta on toiminut. Sekin osoittaa, että Renkomäen apteekin toimintaan päästiin hyvin nopeasti kiinni.

Sandler sanoo, että reseptejä vastaanottavassa Kansaneläkelaitoksessa valvonta on aiempaa tiukempaa.

– Kelan valvonta on sähköisen reseptin pakollisuuden myötä tiivistynyt. Siellä tällaiset huijaukset eivät enää ole mahdollisia.

Kela luottaa apteekkeihin

Renkomäen tapaus ei ole nakertanut Kelan luottamusta apteekkeihin, mutta valvontaa on tiukennettu. Määräaikainen etuusjohtaja Antti Jussila sanoo, että Kela luottaa edelleen apteekkien hoitavan asiat sovitusti.

– Missä tahansa toimialalla, jossa voidaan käyttää luottamuksellista asemaa väärin, ovat väärinkäytökset aina mahdollisia. Tätähän ei yleisesti ottaen yleensä tapahdu.

Vastaavia Kela-korvausten huijauksia ei Renkomäen tapauksen jälkeen ole tullut ilmi.

Fimea kertoi marraskuussa 2016 epäilevänsä, että apteekkari oli myynyt asiakkaille vääriä lääkkeitä. Apteekkari kirjasi asiakkaille lääkkeitä, joita he eivät todellisuudessa saaneet. Kela kuitenkin maksoi apteekille korvaukset olemattomista lääkeostoista.

Apteekkari oli saanut perusteettomasti Kelalta yli 330 000 euroa korkoineen. Fimea perui apteekkarin toimiluvan pian sen jälkeen, kun se oli tuonut epäilynsä julki.