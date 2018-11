Koirillakin on nyt flunssakausi: Kennelyskää on liikkeellä paikallisina epidemioina

Koirapiireissä Facebook-sivut ja puskaradiot toimivat tehokkaasti kennelyskän torjunnassa. Helsinkiläinen Virpi Simi huomasi omaa koirapuistoaan koskevan kennelyskävaroituksen lähipuistonsa Facebook-sivuilta.

Monien koirapuistojen ilmoitustaulut ja Facebook-sivut varoittavat yskätapauksista ja ohjeistavat tunnistamaan taudin merkit.

– Ei ole tullut vastaan yskiviä koiria, eikä Lilikään ole yskinyt, joten emme ole lähteneet eristäytymään sen takia kuitenkaan, sanoo kultaistanoutajaansa ulkoiluttava Simi.

Syksy ja alkutalvi ovat kennelyskän huippukausia. Rokottamattomilla koirilla on suurempi riski sairastua. Eviran erikoistutkijan Outi Simolan mukaan epidemioita voi olla useammalla paikkakunnalla samanaikaisesti ja ne voivat levitä koiranäyttelyissä, koulutustilaisuuksissa ja koirapuistoissa.

Tarttuu herkästi

Tavallisesti kennelyskä on lievä ja vaaraton tauti, joka paranee itsestään. Se voi kuitenkin olla vakava niille koirille, joiden vastustuskyky on heikko tai vielä kehittymätön. Esimerkiksi pikkupennut, vanhat ja muuten sairaat koirat ovat kennelyskän riskiryhmää.

Kennelyskä on erityisesti taajamien ja kaupunkien tauti ja se tarttuu samoin kuin ihmisflunssakin – pisaratartuntana lähikosketuksissa. Siksi koiratervehdyksiä pitäisi välttää flunssan aikana ja vielä oireettomanakin parin viikon ajan.

Roihuvuoren puistikossa vastaan tepsuttelevalla Nörrillä ei ole omistajansa Outi Oreniuksen mukaan vaaraa kennelyskästä. He ulkoilevat pääasiassa kahdestaan ja Nörri tervehtii vain tuttuja koiria. Osasyynä tähän on parivuotiaan japaninpystykoiran arkuus. Se joutui pentuna isomman koiran hyökkäyksen kohteeksi ja on suhtautunut arkaillen muihin koiriin siitä lähtien. Koirapuistot he kiertävät siis kaukaa.

Tautia aiheuttavat muun muassa parainfluenssavirus ja Bordetella bronchiseptica-bakteeri tarttuvat herkästi koirasta toiseen. Ihmiset ja muut eläimet eivät kuitenkaan tautia voi saada.

Pahimmillaan kennelyskän jälkitautina on vakava keuhkokuume, jota on hoidettava antibiooteilla. Pentujen, vanhojen tai sairaiden koirien lisäksi on myös koirarotuja, joilla tauti voi saada herkemmin vakavampia muotoja. Esimerkiksi vinttikoirilla ja saksanpaimenkoirilla on syvästä rintakehästä ja suurista keuhkoista johtuen muita koirarotuja suurempi riski kehittää vakavampi jälkitulehdus.

Tautiin sairastuneiden koirien määrää on vaikea arvioida, koska kyseessä ei ole viranomaisille ilmoitettava tauti.

Japaninpystykorva Nörri ei käy koirapuistoissa lainkaan, joten kennelyskä ei huoleta sen omistajaa Outi Oreniusta. Petteri Sopanen / Yle

Tautia voi olla vaikea tunnistaa

Kennelyskä ei ole uusi tulokas, mutta joskus koiranomistajan voi olla vaikea tunnistaa mistä on kysymys. Koiran kakominen kun voi olla merkki monesta muustakin asiasta, kuten kurkkuun juuttuneesta kepinpalasta.

Tyypillinen oire on kuiva, hakkaava yskä, jonka jälkeen koira saattaa kakistella limaa ja joskus oksentaa. Yleensä koira pysyy pirteänä ja kuumeettomana taudin ajan ja oireet menevät ohi noin viikossa. Lieviin oireisiin riittää kotihoito ja lepo.

– Jos koira muuttuu kuumeiseksi ja vaisuksi ja ruoka ei maistu, on syytä ottaa yhteys eläinlääkäriin. Vakavimmillaan kennelyskän seurauksena voi koiralle tulla jälkitautina sairaalahoitoa vaativa keuhkokuume, neuvoo yksityisen eläinlääkäriaseman Evidensian eläinlääketieteellinen johtaja Mirja Kaimio.

Sekarotuinen rescue-koira Desiree on omistajansa mukaan sairastanut kennelyskän entisessä kotikaupungissaan New Orleansissa kuusi vuotta sitten. Koira toipui taudista parissa viikossa, eikä yskä ole sen koommin uusiutunut. Petteri Sopanen / Yle

Rokotus ei tehoa täydellisesti

Kaimio arvelee, että monet koiranomistajat ottavat nykyään kennelyskärokotuksen, vaikka se ei tarjoakaan täydellistä suojaa kennelyskää vastaan.

– Rokote antaa suojaa vain osaan kennelyskän aiheuttajista. Rokottaminen kannattaa silti, sillä se yleensä ainakin lieventää taudin oireita ja lyhentää taudin kestoa, perustelee Kaimio.

Riskiryhmien lisäksi rokotusta suositellaan koirille, jotka käyvät paljon tapaamassa muita koria esimerkiksi koiranäyttelyissä tai koirahoitoloissa. Sen sijaan rokote ei ole välttämätön maaseudulla tai koirille, jotka tapaavat vähän muita koiria.

Virpi Simi ei usko Lili-koiransa kuuluvan riskiryhmään ja sen vuoksi hän ei ole ottanut koiralleen rokotusta. Flunssakaudesta huolimatta luottoa lajitovereihin ja niiden omistajiin löytyy.

– Uskoisin, että ihminen, jonka koiralla on oireita, varoittaa siitä ja pysyy poissa puistosta, arvelee Simi.