Onnea Charles 70 vuotta! Katso videolta maailman tunnetuimman prinssin elämä vauvasta vaariksi

Tänään keskiviikkona 70 vuotta täyttävä Walesin prinssi Charles ei aio ottaa kantaa politiikkaan tai tärkeinä pitämiinsä asioihin, jos hänestä tulee kuningas.

Charles on lähettänyt takavuosina ministereille käsin kirjoittamiaan kirjeitä, niin sanottuja mustia hämähäkkejä (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat herättäneet närkästystä Britanniassa. Prinssiä on arvosteltu politiikkaan sekaantumisesta

.

Chris Jackson / Getty Images

Britanniassa on ollut periaatteena, etteivät kuninkaalliset sotkeennu politiikkaan.

Prinssi kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) dokumentissa, ettei hän kuninkaana enää kampanjoi esimerkiksi ympäristönsuojelun puolesta.

Päätoimi kuninkaana vielä odotuttaa

Prinssi Charlesin äiti kuningatar Elisabet II on 92-vuotias. Charles on Britannian kuningashuoneen pitkäaikaisin kruununperillinen.

Syntymäpäivän kunniaksi tehdyssä dokumentissa Charles sanoo, että ajatus kampanjoinnista kuninkaana on "hölynpölyä". Charlesin mukaan prinssin ja kuninkaan roolit ovat täysin erillisiä ja erilaisia.

– Ajatus, että toimisin täysin samalla tavalla, jos minusta tulee kuningas, on täyttä hölynpölyä, koska nämä kaksi instituutiota ovat täysin erilaisia.

Chris Jackson / Getty Images

Kysymykseen julkisen kampanjoinnin jatkumisesta Charles vastaa:

– Se ei jatku. En ole niin tyhmä.

Prinssin kampanjointi herättänyt myös arvostelua

Charles on prinssinä puhunut muun muassa ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen ehkäisemisen, koulutuksen, arkkitehtuurin ja homeopatian puolesta. Hänen kampanjointinsa on kerännyt osakseen myös arvostelua. Esimerkiksi prinssin kiinnostusta vaihtoehtohoitoihin on ihmetelty.

BBC:n kuninkaallisia seuraava erikoistoimittaja Nicholas Witchell toteaa, että prinssin hallitukselle lähettämät, usein itsepintaiset kirjeet ovat toisinaan aiheuttaneet kiusaantuneisuutta.

John Shelley Collection / Getty Images

Aikaisemmin prinssi Charles ei ole julkisesti kertonut, miten hän kuninkaana toimisi, koska on kokenut sen olevan loukkaavaa kuningatarta eli hänen äitiään kohtaan.

Britannian vallan kamareissa onkin tiettävästi noteerattu helpotuksella Charlesin ilmoitus olla sekaantumatta politiikkaan kuninkaana.

Walesin prinssi Charles

Prinssi Charles, koko nimeltään Charles Philip Arthur Windsor syntyi 14. marraskuuta 1948.

1952 Prinssi Charlesista tulee kruununperillinen, kun hänen äitinsä kruunataan kuningattareksi.

1970 Valmistuu Cambridgen yliopistosta.

1971 Valmistuu lentäjäksi ja liittyy laivastoon.

Andrew Milligan / Getty Images

1976 Lopettaa armeijassa ja perustaa The Prince's Trust -rahaston, joka auttaa huono-osaisia nuoria.

1981 Avioituu lady Diana Spencerin kanssa.

1982 Prinssi William syntyy.

1984 Prinssi Harry syntyy.

1992 Charlesin ja Camilla Parker-Bowlesin suhde paljastetaan Diana: Her True Story -kirjassa (suomeksi Diana: Hänen tarinansa).

Mark Cuthbert / Getty Images

1996 Charles ja Diana eroavat.

1997 Diana kuolee auto-onnettomuudessa Pariisissa. Charles kävelee hautajaissaattueessa arkun takana isänsä prinssi Philipin ja poikiensa kanssa.

2005 Charles ja Camilla Parker-Bowles avioituvat.

2007 Charles saa ympäristöpalkinnon Yhdysvalloissa.

2011 Charlesista tulee kuningashuoneen pitkäaikaisin kruununperillinen.

2015 Niin sanotut "Musta hämähäkki" -muistiot julkistetaan. Niistä paljastuu Charlesin yhteydenpito hallitukseen.

2018 Kansanyhteisö päättää, että Charles seuraa äitiään yhteisön johtajana.