Perussuomalaisten varjobudjetti: Suomalaisille lisää ostovoimaa

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin (siirryt toiseen palveluun) keskeisenä tavoitteena on halpuuttaa asumisen ja autoilun kustannuksia.

– Autoilu on kallista. Bensan ja dieselin hinta on nyt katossa ja autoilun kustannukset leikkaavat suomalaisten ostovoimaa. Polttoaineverotusta on alennettava, vaatii perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Tavio.

Perussuomalaisten vaihtoehto tähtää valtion velkaantumisen lopettamiseen. Lisää velkaa perussuomalaiset ottaisivat ensi vuonna noin 170 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallituksen budjettiesityksessä.

Perussuomalaiset puhuvat myös julkisen rahanjaon oikeudenmukaistamisesta.

– Tällainen teko on muun muassa se, että Suomesta tehtäisiin vähiten houkutteleva pohjoismaa haittamaahanmuutolle. Panostaisimme turvallisuuteen, keventäisimme verotusta ja tekisimme asumisesta halvempaa, linjaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Kehitysapuun vapaaehtoiset maksut

Kehitysyhteistyörahoissa perussuomalaiset siirtyisivät enemmän kansalaisten vapaaehtoisiin maksuihin.

– Me lähdetään siitä, että pelkästään rahaa lappamalla asiat ei hoidu vaan meidän pitäisi esimerkiksi kehitysyhteistyön edellytykseksi edellyttää, että maat esittävät meille selkeän ohjelman, väestösuunnitelman, ja sen miten naisten asemasta on huolehdittu, Meri toteaa.

Perussuomalaiset keventäisivät myös ansiotuloveroa ja eläkkeiden verotusta.