Tuhannet työpaikat katosivat Postin myymälöistä, kun palvelut ulkoistettiin – PAU:n mukaan taustalla on palkkojen halpuutus

Tästä on kyse Posti jatkaa omien myymälöiden ulkoistuksia.

Jo 3000:n postilaisen työt on ulkoistettu – vain harva saa töitä asiamiesposteista.

Posti- ja logistiikka-alan unioni pitää ulkoistuksia palkkojen halpuutuskehityksenä.

Postin omia myymälöitä jäljellä: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Turku, Pori, Tampere, Jyväskylä, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Lemi, Vaasa, Kuopio ja Rovaniemi.

Posti on sulkemassa myymälöitään Vantaalla ja Oulussa. Palvelut siirtyvät Oulun pääpostista Raksilan Citymarkettiin ja Myyrmäessä Shell-huoltoasemalle.

Kymmenen vuotta sitten Postilla oli omia myymälöitä yhä noin sata ja kumppanit hoitivat noin tuhatta palvelupistettä. Esimerkiksi vuonna 2015 Posti vähensi kerralla yli 70 omaa myymälää.

Postin palvelupisteverkostosta vastaava johtaja Lasse Huttunen vakuuttaa kuitenkin, että Postilla ei ole suunnitelmaa luopua kaikista myymälöistään.

– Oulussa ratkaisu syntyi kiinteistönomistajan irtisanottua vuokrasopimuksen.

Oulun pääpostille tarjottiin uusia tiloja samasta kiinteistöstä, mutta siirtyminen niihin ei Huttusen mukaan olisi ollut taloudellisesti perusteltua.

Postin vahvaa ulkoistustrendiä Lasse Huttunen perustelee asiakkaiden paremmalla palvelulla.

Hanna Jalava kertoo, että Raksilan Citymarketin postikonttoriin ei vielä ole ehditty valita henkilökuntaa. Marko Väänänen / Yle

Raksilan Citymarketin tavaratalojohtaja Hanna Jalavaa vastuun ottaminen postipalveluista ei pelota. Hänestä muutoksessa on selkeitä etuja niin kaupalle, postille kuin asiakkaillekin.

– Pystymme tarjoamaan entistä monipuolisemmat aukioloajat. Asiakkaat voivat asioida postissa myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja samalla asiointikerralla on mahdollisuus hoitaa myös päivittäiset ostokset yhdellä ja samalla kerralla, Jalava perustelee.

Postilaisten työtä halvemman työehtosopimuksen piiriin

Postilaisten ammattiliiton PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen pitää yhtenä syynä Postin omien myymälöiden ulkoistamisaallolle työtehtosopimusshoppailua.

– Kyllä tässä kustannussäästöjä haetaan, vaikka Posti puhuukin aina palvelun parantamisesta. Tätä on jatkunut pikku hiljaa jo parikymmentä vuotta. Ainoa hyvä asia on hidas aikataulu, että tuhansia ei ole irtisanottu kerralla, ja on voitu hyödyntää myös luonnollista poistumaa, Nieminen pohtii.

Liittosihteeri Esko Hietaniemi Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:sta arvioi, että kaikkiaan kolmisen tuhatta postilaista on menettänyt työnsä myymälöiden ulkoistuksissa.

– Vertailussa postilaisten työehtosopimus on osoittautunut paremmaksi kuin kaupan myyjiä koskeva PAM:in sopimus. Esimerkiksi myymälään töihin tulevan palkka on PAU:ssa vajaat 2 000 euroa ja PAM:issa 140 euroa alhaisempi. Loppupalkassa ero on pari sataa euroa, Esko Hietaniemi erittelee.

Oulun pääposti on ollut Suomen vilkkaimpia asiakasmääriltään. Marko Väänänen / Yle

Hietaniemi on huolissaan etenkin mikroyrittäjien palvelusta jatkossa, sillä postin omia myyjiä on tutkitusti kiitetty heidän osaamisestaan vaativissa ulkomaiden- ja muissa erikoislähetysasioissa.

Esko Hietaniemen mukaan vain ani harva kauppias on palkannut kauppaansa PAU:n väkeä postimyymälöistä.

Myös kaupan alan työntekijöitä edustavan Palvelualan ammattiliitto PAM:in aluepäällikkö Risto Kalliorinne on pahoillaan ulkoistuskehityksestä. Hänestä postilaisten tulisi saada jatkaa omaa ammattitaitoaan vastaavissa töissä.

– Emme mekään tervehdi ilolla tällaisia PAU:laisten irtisanomisia, jotka johtavat palkkojen halpuutuskehitykseen, Kalliorinne tylyttää.

Postikonttorit kuin muisto vain

Postikonttoreita oli Suomessa enimmillään vuonna 1970 peräti 4 700, lähes joka kylässä. Usein myös lähin puhelin löytyi monille suomalaisille juuri postista. Postipankin palvelutiskillä hoituivat myös pankkiasiat.

Postiaukiolla sijaitseva Oulun pääposti avattiin vuonna 1963. Marko Väänänen / Yle

Oulussa pääpostiksi kutsuttu talo valmistui vuonna 1963, ja Telelaitos laajensi sitä samassa korttelissa vuonna 1979. Telestä on rakennuksessa jäljellä enää kaupunkikuvassa erottuva linkkitorni ja laitehuoneita. Postikonttori on palvellut paikalla yhtäjaksoisesti yli 55 vuotta. Pääpostin viimeiset seitsemän työntekijää saavat lopputilin tammikuussa, useimmat kymmenien palvelusvuosien päätteeksi.

– Parhaimmillaan talossa oli kai parisataa työntekijää. Oli postikonttori, piirikonttori, postikeskus, jakajat ja postiautovarikko, josta pohjoisen postiautolinjat lähtivät, muistelee Oulun Pääpostin myymäläesimies Sauli Metsävirta.

Postin toimitiloihin muuttaa BusinessOulu-liikelaitos. BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula korostaa, että he olisivat toivoneet Postin jatkavan nykyisessä kiinteistössä.

– Toimme jatkuvuutta esille toistuvasti eri neuvotteluissa. Pääpostin suurimpia asiakasryhmiä ovat pienet yritykset, jotka ovat myös meille tärkeitä, Ala-Mursula sanoo.

Surua, pettymystä ja vihaa

Nyt Oulun myymälässä ovat tunteet pinnassa, tunnustaa PAU:n pääluottamusmies Martti Määttä. Mies aloitti oman uransa Postin suuruuden päivinä toimien kesälomasijaisena Pernun kylän postissa. Konttoriverkoston alasajoa hän on seurannut alakuloisena vuosituhannen vaihteesta alkaen.

– On surua, hiljaisuutta, itkua, pettymystä ja vihaa. Reaktiot vaihtelevat eri ihmisillä.

Pääluottamusmies Martti Määttä on itsekin pitkän linjan postilaisia. Marko Väänänen / Yle

Myös Oulun pääpostin asiakkailla tunnelmat lakkautuksen johdosta vaihtelevat. Teija Huhtala on ulkoistamisesta suorastaan kiukustunut.

– Oulun kokoisessa kaupungissa pitäisi ehdottomasti olla Postin oma pääposti, Huhtala puuskahtaa.

Korkeaan ikään ehtinyt Veijo Kesäläinen on huolissaan kävelymatkan pidentymisestä radan toiselle puolelle. Myös postin varttuneen henkilökunnan tulevaisuus surettaa häntä.

Jenna Lumme kertoo, että pääpostiin tulee kaikki hänen postinsa. Palvelujen siirtyminen keskustasta Raksilaan ei nuorta naista suuremmin häiritse - hänestä ei ole niin väliä, mistä postit noutaa.

Myös Heikki Kaijalaiselle siirto Citymarkettiin sopii aivan hyvin.

– Ainakin pysäköintitilaa autoille on enemmän siellä päin, Kaijalainen arvioi.

Ulkoistuksia ja pakettiautomaatteja

Samalla kun kirjeposti vähenee, pakettipalvelujen kysyntä Suomessa kasvaa. Posti kertoo toimittaneensa kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes 21 miljoonaa pakettia. Kasvua edellisvuoteen oli yli kymmenen prosenttia.

Ulkomaiset nettikaupat työllistävät Suomen Postia, esimerkiksi viime vuonna se käsitteli 12 kuukauden aikana pelkästään Kiinasta lähetettyjä paketteja 15 miljoonaa kappaletta.

Posti on sopinut ulkoistuksista tyypillisesti S- ja K-kauppojen sekä R-kioskien kanssa. Nyt yhteistyöyritysten hoitamia postimyymälöitä on noin 900, ja pakettiautomaattien määrä kasvaa nopeasti.

Posti kertoo toimittaneensa kuluvan vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes 21 miljoonaa pakettia. YLE

Tuhannes Postin pakettiautomaatti on juuri avattu Helsingin rautatieasemalle. Pelkästään Oulussa pakettiautomaatteja on jo 22. Johtaja Lasse Huttunen lupaa Suomeen ensi vuonna jälleen 500 uutta automaattia. Niitä sijoitetaan ihmisten suosimiin käyntikohteisiin ja jopa taloyhtiöihin, jotka haluavat tiloihinsa oman pakettiautomaatin.

– Olemme pystyneet tuomaan Postin palvelut entistä paremmin kuluttajien saataville. Haluamme palvella heitä laajoilla palveluajoilla siellä, missä asiakkaat muutoinkin liikkuvat, Lasse Huttunen tiivistää.

– Pakettiautomaattiverkoston kasvu on suurin muutos Postissa kymmenen viime vuoden aikana, Huttunen korostaa.

Esimerkiksi Suomen koillisnurkassa sijaitseva Näätämö sai lopulta toivomansa pakettiautomaatin, joka on samalla lajissaan Suomen pohjoisin. Näätämöstä matkaa lähimpään postiin oli parin vuoden ajan yli 120 kilometriä.