Orpo ja Berner dieselveron poistamisesta: Koko liikenteen verojärjestelmä kaipaa uudistamista

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan pohjatyö autoilun verotuksen uudistamiseksi on jo aloitettu valtiovarainministeriössä.

Kansalaisaloite dieselveron poistamisesta tuskin menee sellaisenaan läpi, mutta dieselin käyttövoimaveroa todennäköisesti pohditaan osana laajempaa liikenteen verojärjestelmän uudistamista.

Näin voi päätellä sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) että vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston kommenteista.

Kansalaisaloite dieselveron poistamiseksi oli keräsi jo ensimmäisenä päivänä vaaditut yli 50 000 ja tiistain alkuiltaan mennessä siinä jo 95 500 nimeä. Aloitteen allekirjoittajat ovat kertoneet jättävänsä aloitteen vasta eduskuntavaalien jälkeen.

– Se on todella suuri määrä allekirjoituksia nopeassa tahdissa. Kertoo siitä, että asia herättää tunteita ja paineita on, valtiovarainministeri Orpo sanoo.

Orpon mukaan veron tuotto on noin 330 miljoonaa euroa vuodessa. Toisaalta dieselin alennettu verokanta on tulonmenetysvaikutuksiltaan yli 700 miljoonaa euroa vuodessa. Asia on siis kokoluokaltaan niin suuri, että se pitäisi Orpon mielestä ratkaista hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä.

– Kytkisin tämän autoilun laajempaan verouudistukseen. Seuraavan vaalikauden aikana pitäisi aloittaa ohjelma, jossa vähäpäästöiset autot vapautettaisiin kokonaan autoveroista ja päästäisiin enemmän haittojen ja kulutuksen verotukseen, Orpo sanoo.

Orpon mukaan pohjatyötä autoilun verotuksen uudistamiseksi on aloitettu jo valtiovarainministeriössä. Orpon mukaan kansalaisaloite osaltaan vauhdittaa pohjatyön tekemistä. Varsinaiset ratkaisut jäävät seuraavan hallituksen tehtäviksi.

Berner siirtyisi käytön verotukseen

Liikenneministeri Bernerin mielestä liikenteessä pitäisi siirtyä omistamisen verotuksesta käytön verotukseen.

Liikenneministeri muistuttaa, että nykyisellä järjestelmällä on haluttu tukea erityisesti raskasta liikennettä, joka vastaa tavaroiden kuljetuksesta.

Berner sanoo, että liikenteenverotuksessa olisi katsottava sekö tulot ja menot.

– Olisi katsottava, miten saamme entistä enemmän tuloja kytkeyttyä suoraan infraan, hän huomautti.

Liikenneministeri ei usko, että ratkaisuja pystytään löytämään loppuhallituskaudella, vaan iso kokonaisuus jää seuraavan hallituksen pohdittavaksi.

Hänen mukaansa näissä pohdinnoissa on otettava huomioon myös ympäristö.

Haavisto: Koko verojärjestelmä käytävä läpi

Vihreiden puheenjohtaja aloittanut Haavisto sanoo kansalaisaloitteen osoittavan, että keskustelua liikenteen verotuksesta tarvitaan. Hän sanoo ymmärtävänsä, että käyttövoimaveron maksu tuntuu kohtuuttomalta, kun diesellitrasta joutuu maksamaan jopa enemmän kuin bensiinistä.

–Verotusta ei voi ratkaista lyhyiden hintasuhteiden perusteella, mutta vihreiden tavoitteena on aina ollut, että verotus ohjaisi ilmaston ja kulutuksen kannalta ympäristöä säästävään suuntaan. Nyt meidän verojärjestelmä on suunniteltu veroja kerääväksi rakenteeksi, Haavisto huomautti.

– Jos vero poistetaan, koko polttoaineverojärjestelmää pitää rukata uudestaan.

Haavisto muistutti dieselautojen joutuneen monissa Keski-Euroopan maissa vastatuuleen, kun kaupunkien ilmanlaatu on huonontunut.

