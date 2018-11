Helsingin pyöräilybaanalle haetaan esikuvaa New Yorkista – tällainen Baanasta tulee, jos visio toteutuu

Helsingin keskustan pyöräilybaanan varalle on tehty suunnitelmia New Yorkin malliin.

Helsinki-päivänä 2012 avattu Baana on entiseen ratakuiluun rakennettu 1,3 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä, joka kulkee Kiasmalta Ruoholahteen.

Rakennusyhtiö SRV hakee pyöräilybaanan alueelle tilavarausta. SRV suunnittelee yhdessä eri alojen asiantuntijoista koostuvan Urbaana-työryhmän kanssa entiseen ratakuiluun rakennetun kevyen liikenteen Baanan kylkeen erilaisia palveluita, asuntoja ja tilaa kaupunkikulttuurille.

SRV

Kokonaisuus sijoittuisi osittain Rautatiekatujen välissä kulkevan Baanan yläpuolelle yhdistäen Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosat saumattomaksi kokonaisuudeksi. Visiona on veistoksellista arkkitehtuuria ja kokeellista muotoilua ilmentävä rakennus- ja puistotilakokonaisuus.

SRV

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti puoltaa SRV:n hakemusta kokouksessaan tänään tiistaina.

Toteutuessaan suunnitelma toisi kolme uutta rakennusta Baanan varteen ja muuttaisi maisemia Autotalon ja Tennispalatsin pohjoispuolella.

SRV

Urbaana -projektissa mukana olevan Aalto yliopiston professorin Pentti Kareojan mukaan inspiraatiota on haettu New Yorkin Highlinesta (siirryt toiseen palveluun). Se on vanhalle junaradalle rakennettu suosittu kulkuväylä ja virkistysalue.

Kareojan mielestä Baanan ympäristö on mielenkiintoinen kaupunkitila jo nykyisellään, mutta se kaipaa elävöittämistä.

– Baana on vanhan huoltoradan jäljiltä jäänyt arpi keskustaan. Haluamme parantaa sitä ja korostaa sen poikkeuksellisia ominaisuuksia.