Enhän minä, ajatteli 17-vuotias nuorukainen, kun häntä pyydettiin pukeutumaan naiseksi – nyt hän on palkittu lavadiiva

Ville Kekäläinen eli Linnea von Kattendam on nähnyt kymmenessä vuodessa, miten drag on murtautunut marginaalista valtavirtaan.

Tahdotko olla oikeasti nainen?

Seitsemäntoistavuotias Ville Kekäläinen oli hämmentynyt. Hän ei ollut osannut odottaa sellaista kysymystä, ei omalta perheeltään.

Ei hän ollut asiaa edes ajatellut. Kyllä, hän oli pukeutunut naisten vaatteisiin – ystävän vaatekaapista lainattuihin. Hän oli kuitenkin kokenut, että oli sonnustautunut hahmoon, ei sukupuoleen.

Oli kevät 2009. Kekäläinen opiskeli joensuulaisessa ammattiopistossa kuvataiteita, ja eräs opiskelukaveri oli kysynyt häntä opinnäytetyönsä malliksi.

Kaveri halusi, että Kekäläinen pukeutuisi valokuvaa varten drag-hahmoksi, naisten vaatteisiin. Kekäläinen kieltäytyi ensin. Enhän minä tuollaiseen, hän ajatteli.

Mutta Kekäläinen taipui ja päätti auttaa koulutoveriaan.

Onneksi, sillä kokemus oli jännittävä. Outokin. Nuorelle miehelle aukesi täysin uusi maailma.

Ville Kekäläinen on yhtä kuin drag-diiva Linnea von Kattendam. Ennen Linneaa hän oli vain 17-vuotias nuorukainen Joensuusta.

Ei, ei hän halunnut olla nainen, hän vastasi perheelleen. Hän halusi olla näyttelijä, koomikko, musikaalitähti, tanssija.

Drag-artistina hän voisi olla kaikkea sitä.

Meikkaamalla uudet muodot

Helsinkiläisen ravintolan takahuoneessa tuoksuu mummolalta. Kuin vanhan mutta arvokkaan rouvan hajuvedeltä.

Seinän laidalla on naulakko, jossa roikkuu jakku ja pari leninkiä. Tuolien selkämyksillä on lisää jakkuja: kimaltava, tummansininen, kukkakuvioinen, mustavalkoinen.

Ville Kekäläinen sanoo, että show-meikin tekoon kuluu tavallisesti noin tunti. Tuona aikana hän muuttuu Villestä Linneaksi ja valmistautuu esitykseen myös henkisesti. Antti Kolppo / Yle

Ville Kekäläinen, 27, istuu pöydän ääressä ja sivelee kasvoihinsa pohjustusvoidetta. Ilman meikkiä hän on kuin kuka tahansa ikäisensä nuorimies.

– Drag-meikki on illuusion luomista, Kekäläinen selittää.

Hän tarttuu kiinnityspuuteriin.

– On maalattava linjoja ja luotava muotoja.

Kerros kerrokselta takahuoneessa esiin tulee hänen drag-hahmonsa, Linnea von Kattendam. Loppusilauksen antaa punainen huulipuna, jossa on ripaus kimalletta.

Ville Kekäläinen eli Linnea von Kattendam on esiintynyt drag-taiteilijana kohta kymmenen vuotta. Hetki ennen esitystä on meditatiivinen, hän kuvailee.

Kekäläinen katselee itseään peilistä ja valmistautuu illan esitykseen. Hän on tehnyt tätä – keikkaillut Linnea von Kattendamina – nyt yhdeksän ja puoli vuotta. Sinä aikana Kekäläinen on nähnyt, miten suhtautuminen dragiin on muuttunut, niin Suomessa kuin maailmalla.

Siitä hän haluaa nyt puhua.

Drag ammattimaistui ja monipuolistui

Drag on muuttunut kymmenessä vuodessa valtavasti, Kekäläinen sanoo.

Se on tällä hetkellä monipuolisempaa kuin ehkä koskaan, hän toteaa. Drag on tarkoittanut perinteisesti sitä, että mies esittää naista, mutta Kekäläisen kokemuksen mukaan sitä voi tehdä kuka tahansa ja melkein miten tahansa. Esitykset voivat olla stand up -komediaa, imitaatiota Mega-Paulan eli Paula Koivuniemi -parodian tyyliin, aitoa tai playback-laulua tai vaikkapa tanssia.

Ville Kekäläinen on meikannut kasvonsa alusta asti itse. Hän on oppinut meikkaamaan kokeilemalla ja kyselemällä neuvoja ammattilaisilta. Antti Kolppo / Yle

Kekäläinen arvelee tulleensa alalle juuri oikeaan aikaan eli silloin, kun drag-esitykset alkoivat kiinnostaa laajempaa yleisöä ja ammattimaistua.

Yksi kiinnostusta selittävä tekijä on yhdysvaltalainen RuPaul’s Drag Race -tosi-tv-ohjelma. Sitä on esitetty kohta kymmenen vuotta, ja sen on sanottu nostaneen drag queenit marginaalista valtavirtaan.

Ohjelma on yhdistelmä Huippumalli haussa- ja Muodin huipulle -sarjoja. Se on tehnyt osallistujistaan supertähtiä: ohjelmasta tutut nimet esiintyivät kesällä esimerkiksi Helsingin Finlandia-talolla loppuunmyydyille katsomoille.

Joulukuussa (siirryt toiseen palveluun) RuPaul’s Drag Racen entisiä kilpailijoita nähdään kaupungissa jälleen.

Päivisin Ville Kekäläinen tuottaa konsertteja, mutta iltaisin hän esiintyy täydessä meikissä Linnea von Kattendamina. Naisten vaatteissa häntä nähdään vain keikoilla. Antti Kolppo / Yle

Ohjelmaa fanittavat muun muassa nuoret naiset, Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kertonut. Lehden haastattelussa kolme kolmikymmenvuotiasta naista sanoo saaneensa itsevarmuutta sen jälkeen kun alkoivat seurata drag-artisteja televisiosta.

Selityksenä on, että dragissa joukkoon mahtuu erilaisia vartalotyyppejä, toisin kuin vaikkapa Huippumalli haussa -sarjassa, Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa.

Drag antaa mahdollisuuden olla mitä vain. Ja kaikkea mitä ei ole. Ville Kekäläinen

Drag on saatettu mieltää vanhastaan osaksi kulttuuria, jota homomiehet tekevät homomiehille, mutta ainakin Ville Kekäläisen mielestä yleisöpohjan laajeneminen on pelkästään hyvä asia.

Se tarkoittaa, että drag-esitykset tuovat elannon tai vähintään osan siitä entistä useammalle taiteilijalle. Esimerkiksi hänelle itselleen.

Yleisön nauru terapoi

Ville Kekäläinen astelee lavalle punaisessa röyhelömekossa. Taustalla soi ruotsalaisen Abban jättihitti Fernando.

Tänä iltana yleisössä on runsaasti naisia. Mukana on esimerkiksi pikkujouluseurue vantaalaisesta päiväkodista.

Kun Ville Kekäläinen oli nuori, hän halusi olla näyttelijä, koomikko, musikaalitähti ja tanssija. Nyt hän saa olla kaikkea sitä.

Kekäläinen on Suomen drag-piireissä verrattain tunnettu esiintyjä: hän on voittanut muun muassa keväällä järjestetyn Helsinki Drag Battlen. Vuosien varrella palkintoja on ropissut muitakin.

Hän tuottaa päivätyökseen konsertteja ja tekee drag-esityksiä vain sivutoimisesti. Keikkoja hänellä on keskimäärin kerran viikossa.

Hänen esityksensä on pääasiassa playback-laulua ja tanssia, mutta hän naurattaa yleisöä myös välijuonnoilla.

Kekäläinen sanoo tekevänsä dragia yleisön reaktioiden takia.

– Siitä saa itsellekin virtaa, kun on yleisö, joka nauraa vedet silmissä. Se on sellainen palaute, että haluan tehdä tätä lisää. Että haluan vielä naurattaa tätä porukkaa. Niin on ollut ensimmäisistä keikoista asti.

Esko Paavola on avustanut Kekäläistä vuodesta 2013 asti. He laskevat tehneensä toistasataa keikkaa yhdessä. Paavola toimii Kekäläisen keikka-assistenttina ja äänisuunnittelijana. Antti Kolppo / Yle

Esiintyminen on hänelle myös terapeuttinen kokemus: Linnea von Kattendamina Kekäläinen on vapaa olemaan paljon suorasanaisempi kuin hän voisi omana itsenään olla.

– Drag antaa mahdollisuuden olla ihan mitä vain. Ja kaikkea mitä ei ole.

Yleisölle drag voi taas olla irtiotto harmaaseen todellisuuteen.

Drag on mahtava yhdistelmä kaikkea. Se korostaa sekä feminiinisiä että maskuliinisia puolia ihmisessä. Ville Kekäläinen

Slate-verkkojulkaisussa (siirryt toiseen palveluun) ilmestyneessä kirjoituksessa pohditaan, että esimerkiksi nuorille naisille erityisen inspiroivaa dragissa ovat luovuus ja yksilöllisyys. Sanoma on voimaannuttava: voi olla kaunis ja erilainen riippumatta siitä, mitä yleiset ihanteet ovat.

Asiattomia välihuutoja

Vaikka viimeistään tosi-tv on tuonut drag-artistit marginaalista valtavirtaan, törmää keikoilla vieläkin ennakkoluuloihin, Kekäläinen kertoo.

Yleisöä on esityksissä aiempaa enemmän ja se on yhä monipuolisempaa, mutta kääntöpuolena katsomosta saatetaan joskus huudella asiattomuuksia, kuten miehet miehinä ja naiset naisina.

"Olen esiintynyt lapsesta asti. Aina kun meille tuli kotiin vieraita, katosin jonnekin vaihtamaan vaatteita ja sitten alkoi minun show’ni. Se oli milloin mitäkin imitaatiota", Ville Kekäläinen muistelee. Antti Kolppo / Yle

Tästä ennakkoluulosta kertoi myös Kekäläisen oman perheen reaktio yli yhdeksän vuotta sitten – vaikka he tukivatkin häntä saman tien.

Edelleen Kekäläinen saa kuitenkin vakuutella ihmisille, ettei naiseksi pukeutuminen ole hänelle dragissa se juttu.

– Keskeistä on hahmo. Drag on mahtava yhdistelmä kaikkea. Se korostaa sekä feminiinisiä että maskuliinisia puolia ihmisessä. Ne molemmat ovat samaan aikaan läsnä.

Drag-taiteilijana hän kokee purkavansa ennakkokäsityksiä. Iso yleisö tarkoittaa, että viesti leviää entistä laajemmalle.

– Minulle dragin pääajatus on se, että antaa kaikkien olla niin mahtavia tyyppejä kuin ovat. Ilman turhia määrittelyjä.

Kekäläinen kertoo vieneensä esitystään koko ajan enemmän ja enemmän stand upin suuntaan.

Olen tottunut, että minulla on hahmo itseni suojana. Ville Kekäläinen

Mielessä on alkanut kyteä ajatus myös siitä, että jonain päivänä hän voisi seistä yleisön edessä ilman meikkiä, ilman Linnea von Kattendamia.

– Olen tottunut siihen, että minulla on hahmo itseni suojana. Ehkä minulla alkaa hiljalleen olla rohkeutta siihen, että uskaltaisin mennä lavalle omana itsenäni.

Seitsemäntoistavuotiaana nuorukaisena hän ei jännittänyt niinkään naisten vaatteisiin pukeutumista. Enemmän hän jännitti, miten ihmiset reagoisivat.

Se häntä jännittää vieläkin.

Hahmo toimii parhaiten silloin, kun ei yritä liikaa, on Kekäläinen todennut. Taustalla assistentti Esko Paavola. Antti Kolppo / Yle

