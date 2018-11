Herätys: Brexit-neuvottelut ehkä viimeinkin päätökseen, Suomen futistytöille tappio MM-avauksessa, sää jatkuu kostean lauhana

Will Oliver / EPA

Brexitiä vastustava mielenilmaus Lontoossa 13. marraskuuta. Will Oliver / EPA

Päättyvätkö brexit-neuvottelut tänään?

Brexit-neuvottelut saatetaan julistaa tänään päättyneiksi, kun Britannian hallituksen odotetaan kokoontuvan keskustelemaan sopimusluonnoksesta. Britannian eroneuvottelut EU:sta ovat työllistäneet toimittajia jo pari vuotta. Mitä kaikkea matkan varrella onkaan tapahtunut?

Generaattorivika pysäytti matkustajalaiva Finnlinesin matkanteon

Finnfellow AOP

Tekninen vika pysäytti Finnlines-laivayhtiön matkustajarahtilaiva MS Finnfellowin matkanteon Turun saaristossa myöhään tiistai-iltana hieman klo 23 jälkeen. Alukselta katosivat sähköt ja koneet sammuivat Airistolla Rajakarin eteläpuolella. Kaksi hinaajaa avusti aluksen paluuta Naantalin satamaan.

Käytettyjen autojen tuonti Ruotsista kiihtynyt rajusti

AOP

Ruotsista tuodaan yhä enemmän käytettyjä autoja Suomeen. Autoja on tuotu esimerkiksi lokakuussa melkein yhtä paljon kuin koko vuonna 2014 yhteensä. Trafissa arvellaan, että yksi syy on halpa kruunu. Turkulaisessa autoliikkeessä ennustetaan hintojen nousua.

WSJ: Suomalaistoimittajan tuomio kumottiin Turkissa

Ayla Albayrak Juha Heikanen / Yle

Suomalais-turkkilaisen toimittajan Ayla Albayrakin tuomio peruttiin eilen Turkissa. Asiasta kertoo Albayrakin entinen työnantaja Wall Street Journal. (siirryt toiseen palveluun)Turkkilainen oikeusistuin määräsi Albayrakille viime vuonna kahden vuoden ja yhden kuukauden vankilatuomion "terrorismipropagandan levittämisestä". Tuomion perusteena käytettiin Albayrakin WSJ:lle vuonna 2015 tekemää artikkelia.

Muistisairauksia lievittävät myös musiikki ja ulkoilu

Jaani Lampinen / Yle

Lääkkeettömillä hoidoilla voidaan vähentää muistisairauteen liittyvää aggressiivisuutta ja levottomuutta. Suomessa lähes 200 000 ihmistä sairastaa muistisairautta ja ylivoimaisella enemmistöllä sairauteen liittyy käytösoireita. Muistiliiton laajan selvityksen mukaan muun muassa musiikki ja muu lääkkeetön hoito rauhoittavat potilasta eikä lääkkeitä aina tarvita.

Suomen futistytöille tappio MM-avauksessa

Suomen Katariina Kosola Uuden-Seelannin pelaajien puristuksessa alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-kisojen avausottelussa Uusi-Seelanti - Suomi Uruguayn Montevideossa tiistaina 13. marraskuuta. AFP

Suomen alle 17-vuotiaan tytöt kärsivät niukan tappion Uudelle-Seelannille jalkapallon MM-avauksessa Uruguayssa. Ottelu ratkesi yhteen hienoon kaukolaukauksella tehtyyn maaliin. Pettyneet suomalaiset kohtaavat seuraavassa ottelussa Ghanan ensi perjantaina.

Sää jatkuu kostean lauhana

Yle

Sää on yhä useita asteita keskimääräistä lauhempaa. Keskiviikko on pääosin pilvinen ja paikoin sataa tihkua. Pohjois-Lapissa voi tulla vähän lunta tai jäätävää tihkua. Lämpötila on plussan puolella Lappia lukuun ottamatta, ennustaa Ylen meteorologi Seija Paasonen. Lue lisää säästä täältä.