Kojelautakamerat yleistyvät, mutta eivät näy vielä vakuutusyhtiöissä – poliisi toivoo malttia liikennetörttöilyjen julkaisuun

Vakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista on tarjolla autokameran tallentamaa videokuvaa vain harvoin. Sen sijaan sosiaalinen media on liikennetörttöilyjä pullollaan.

Tästä on kyse Kojelautakameroiden myynti on tasaisessa kasvussa. Eniten niitä hankkivat varttuneet miesautoilijat.

Autokameroita arvioidaan olevan noin viidessä prosentissa kaikista liikenteessä olevista autoista.

Vakuutusyhtiöiden korvauspalveluun tai poliisin tutkintaan kojelautakameran videoita tulee harvoin.

Sosiaalisessa mediassa on paljon videoita liikenteestä. Osa niistä voi rikkoa yksityisyyden suojaa.

Liikennettä taukoamatta kuvaavien kojelautakameroiden kauppa on vilkastunut.

Muun muassa autotarvikkeisiin erikoistunut Motonet-tavarataloketju kertoo autokameroiden myynnin olevan tasaisessa kasvussa, myyntiä on lisännyt alan teknologinen kehitys. Autokameroiden taltioiman kuvan laatu on parantunut, ja uutuutena myyntiin on tulossa kahden kameran malleja, jotka kuvaavat liikennettä myös taaksepäin.

Samalla myös kameroiden hinnat ovat tulleet alaspäin. Halvimmillaan dashcamin voi saada autoonsa muutamalla kympillä. Myymälävastaava Lauri Tiaisen mukaan kameraa harkitsevan kannattaa selvittää laitteen ominaisuuksia ennen hankintaa.

– Kuvakennon olisi syytä olla kooltaan vähintään kolme megapikseliä. Paras kuvakulma on 120 astetta. Siitä saa selvää yksityiskohdistakin. Jos haluaa oman auton sijainti- ja nopeustiedon, sitä varten on sitten GPS-malli.

Ihmiset ovat pikkuhiljaa heränneet, että itsekin voisi hankkia sellaisen autoon. Lauri Tiainen

Lauri Tiaisen kokemusten mukaan autokameroita hankkivat pääsääntöisesti varttuneet miesautoilijat. Sosiaalinen media on hänen mielestään siivittänyt kamerakauppaa entisestään. Etenkin videopalvelu Youtube on pullollaan liikenteestä ladattuja videoita.

– Ihmiset ovat pikkuhiljaa heränneet, että itsekin voisi hankkia sellaisen autoon.

Myymälävastaava Lauri Tiaisen mukaan autokameroita hankkivat eniten keski-ikäiset miesautoilijat. Jari Pelkonen / Yle

Kamera löytyy vasta harvasta menopelistä

Autokameraa ei vielä voi pitää kovin yleisenä varusteena autoissa. Liikenneturvan asiantuntijan arvion mukaan kojelautakamera on asennettu noin viiteen prosenttiin kaikista autoista. Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimiva Onnettomuustietoinstituutti vahvistaa arvion olevan ainakin oikean suuntainen. Sen vuosittain tutkimista noin 200 onnettomuudesta alle kymmenessä on tarjolla autokamerakuvaa.

Videokuva olisikin monen tapauksen tutkinnassa tärkeä tietolähde, josta voitaisiin selvittää helposti esimerkiksi ajoneuvon nopeus törmäyshetkellä.

Tällä hetkellä autokamerat eivät näyttele vielä kovin suurta roolia, vaikka autoissa niitä jo onkin. Elina Väinölä-Mäki

Etenkin vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyssä liikennevahinkoja joudutaan ratkomaan usein vajailla tiedoilla. Toistaiseksi vakuutusyhtiöille tarjotaan autokamerakuvaa ani harvoin.

– Tällä hetkellä autokamerat eivät näyttele vielä kovin suurta roolia, vaikka autoissa niitä jo onkin, sanoo LähiTapiola Satakunnan korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäki.

Ilkivallan selvittämiseen tarvittaisiin apua

Eniten vakuutusyhtiöt toivovat lisätietoa ilkivallan selvittämiseen. Toistaiseksi suurin osa autokameroista on suunniteltu niin, että ne tallentavat tapahtumia ainoastaan auton ollessa liikkeellä.

Korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäen mukaan vakuutusyhtiöt voisivat harkita alennusta vakuutusmaksuista autokameran omistaville autoilijoille siinä tapauksessa, jos niiden todettaisiin tutkitusti pienentävän vahinkoriskiä liikenteessä.

– Toistaiseksi tälläistä tutkimustietoa ei ole saatavilla. Asia on kuitenkin aika uusi vielä.

Poliisi vaikka takavarikoi tarvittaessa

Myös poliisin mukaan autokameroita tulee liikenneonnettomuuksien tutkinnassa vastaan vain harvoin. Poliisille kaikki tieto on tutkinnassa arvokasta, myös muiden autoilijoiden kuvaama materiaali ennen onnettomuutta. Autokameroiden lisäksi poliisi kerää videomateriaalia myös valvontakameroista ja liikennettä kiinteästi kuvaavista liikennekameroista.

– Vakavimmissa onnettomuuksissa yritämme kääntää kaikki kivet tapahtuneen selvittämiseksi. Poliisi voi takavarikoida tälläisen laitteen ja tehdä siihen laite-etsinnän, sanoo ylikomisario Simo Pukkila Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Mieluummin katselee itse liikennevideoita kuin latailee niitä nettiin. Varsinkin siinä tapauksessa, jos videon henkilö on tunnistettavissa. Simo Pukkila

Kojelautakameroista on siis poliisille hyötyä, mutta ne lisäävät myös virkavallan työtä. Poliisi vastaanottaa jonkin verran ilmoituksia muilta autoilijoilta, jotka ovat kuvanneet omilla autokameroillaan toisten autoilijoiden törttöilyjä. Poliisi muistuttaa, että liikennevalvonta on ennen kaikkea poliisille kuuluvaa työtä.

– Tapauskohtaisesti mietitään, otetaanko asiaa tutkintaan. Toki rikosilmoitus kirjataan ja tutkitaan tarpeen mukaan. Kansalaisten ei pidä kuitenkaan ryhtyä toisiaan valvomaan.

Ylikomisario Simo Pukkila kehottaa varovaisuuteen autokameravideoiden lataamisessa nettiin. Jari Pelkonen / Yle

Autokameravideot saattavat rikkoa yksityisyyden suojaa

Ylikomisario Simo Pukkilan mukaan toinen poliisin työtä lisäävä asia on nettiin ladatut autokameravideot, joista liikenteessä törttöillyt voidaan tunnistaa. Pukkilan mukaan kyseessä voi olla rikos, jos videon julkaisee ilman siinä esiintyvän ihmisen lupaa. Tälläisia videoita on levinnyt laajalti muun muassa sosiaaliseen mediaan.

Lounais-Suomen poliisilaitos vastaanottaa vuosittain 70–80 rikosilmoitusta yksityiselämää käsittelevän tiedon levittämisestä.

– On aika vakava rikos, jos ihminen joutuu tälläisen kohteeksi. Mieluummin katselee itse kuin latailee niitä nettiin. Varsinkin siinä tapauksessa, jos henkilö on tunnistettavissa videosta.

