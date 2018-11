"Roskia katselee aivan eri tavalla kuin aiemmin" – Nukkekotiharrastajan käsissä tyhjä hammastahnapurkki ja jäätelötikku muuntautuvat huonekaluiksi

Nukketalon portaiden rakentaminen on tarkka työtä ja vie paljon aikaa.

Tästä on kyse Nukkekotiharrastuksella on pitkät perinteet ja harrastajia arvioidaan olevan kymmenentuhatta.

Nukkekotien kotimaana pidetään Saksaa, jossa nukkekodit olivat kasvatus- ja opetusvälineitä sekä samalla käsityöläisten taidonnäytteitä.

Harrastajat valmistavat suurimman osan nukkekotien kalusteista itse.

Huonekaluihin käytetään paljon sellaista materiaalia, mikä tavallisessa perheessä päätyy roskikseen.

KajaaniVain mielikuvitus on rajana, kun aikuiset rakentavat nukkekoteja.

Kajaanilainen nukkekotiharrastaja ja mininikkari Eija Lukkari-Määttä esittelee valmistamiaan kierreportaita. Portaiden askelmat on valmistettu kiinalaisesta puuviuhkasta, johon on porattu reiät.

– Reikien läpi menee tukena oleva tolppa, joka on tehty grillitikusta ja kaide on taivuteltu tuikkukynttilän pidikkeestä. Nämä kaikki ovat maalattu muistuttamaan valurautaista vanhaa esinettä, Lukkari-Määttä kertoo.

Videolta näet, miltä valmiit portaat näyttävät.

Vaikka nukkekoti mielettään usein lasten leluksi, alun perin nukketalot tai nukkekaapit olivat tarkoitettu pienoismalleiksi aikuisten ihailtavaksi.

Nukkekotiharrastuksella on pitkät perinteet ja Suomessa on tällä hetkellä arviolta kymmenentuhatta alan harrastajaa. Valtakunnallisessa Nukkekotiyhdistyksessä (siirryt toiseen palveluun) on noin tuhat jäsentä.

Pikkutarkassa rakentamisessa käytetään apuna muun muassa suurennuslasia, askarteluveistä, pinsettejä, saksia ja pientä sahaa. Mimmi Nietula / Yle

Kajaanissa nukkekotiharrastajat eli Mininikkarit kokoontuvat kahden viikon välein keskustelemaan nukkekotien rakentamisesta. Mininikkareissa on kymmenkunta aktiivijäsentä.

Aikuisia nukkekotiharrastuksessa kiehtookin itsensä ilmaiseminen ja yllättävien materiaalien käyttö.

Materiaalina käytetään paljon sellaista, mikä tavallisessa perheessä päätyy roskikseen. Tällaisia ovat muun muassa jäätelötikut, erilaiset purkit ja hammastahnatuubien sekä pesuaineiden korkit.

– Perhe ja työkaverit osaavat kysyä ennen kuin heittävät mitään roskiin, sanoo Eija Lukkari-Määttä.

Sopivien raaka-aineiden löytäminen vaatii melkoista kekseliäisyyttä. Tuolin selkänoja on tehty puretusta käsikorusta, istuin valokuvakehyksen taustasta ja jalat vanerista. Mimmi Nietula / Yle

Huonekalujen ja tavaroiden valmistuksessa kuluu aikaa. Pienenkin asian, kuten kahden saunavastan tekemiseen, menee aikaa kuusi tuntia tai enemmänkin.

Saunavastan jokainen lehti tehdään ja leikataan erikseen maalarinteipistä ja maalataan vihreäksi. Joidenkin huonekalujen tekemiseen voi mennä aikaa useita työpäiviä, mutta työtunteja ei lasketa. Työmäärän ja tunnearvon vuoksi nukkekodin hinnan määritteleminen voi olla vaikeaa.

– Nukkekoti on minulle erittäin rakas, melkein korvaamaton. Hinta olisi viisinumeroinen ja alkaisi kolmosella, jos lähtisin keskustelemaan myymisestä, kajaanilainen nukkekotiharrastaja ja mininikkari Jaana Sirviö kertoo.

Pojat opetettiin sotimaan ja tytöt emännän rooliin

Nukkekotien kotimaana pidetään Saksaa (siirryt toiseen palveluun) (Wikipedia), josta harrastus levisi vähitellen Hollantiin ja Englantiin. Erityisesti Saksassa nukkekodit olivat kasvatus- ja opetusvälineitä sekä samalla käsityöläisten taidonnäytteitä kuvaamalla aikansa ihannesisustusta, jossa oli paljon yksityiskohtaisia elementtejä.

Pohjoismaissa nukkekoti yleistyi leikkikaluna 1800-luvun jälkeen, ja Suomessa tuohon aikaan talomallia suositumpi nukkekoti oli kaappimallinen nukkekoti.

Nukkekotien valmistaminen pienine huonekaluineen ja kokonaisine koteineen on aina kuulunut nukkekodeilla leikkimiseen.

Poikia opetettiin sotataitojen salaisuuksiin tinasotilaiden avulla, kun taas tyttöjen valmistautuminen perheenemännän rooliin hoitui nukkekodilla leikkimisen kautta.

Jaana Sirviö harkitsee tarkkaan mikä tavara menee roskiin ja mikä uusiokäytetään nukkekotituotteiden valmistuksessa. Mimmi Nietula / Yle

Nukkekodit tehdään yleensä oikeassa mittasuhteessa. Kaikkia tavaroita ei ole kuitenkaan tehty millilleen, vaan myös sen mukaan, miten ne sopivat tyyliin ja huoneisiin. Valmiita nukkekotikalusteita on myynnissä monissa lelu- ja nettikaupoissa. Todelliset alan harrastajat tekevät ne itse.

Ensin suunnitellaan, sen jälkeen tehdään piirustukset ja lopuksi mietitään toteutustapa. Esimerkiksi hiiriperheen saunan vesipata on tehty jauhemaisesta deodoranttipurkista ja uuninluukku sinappituubin kuoresta, jotka kaikki on maalattu aidon näköiseksi.

– Kaikki eivät koe olevansa niin taitavia, että pystyvät itse tekemään huonekaluja ja silloin ostokalusteilla on oma tehtävänsä. Itse tehdylle antaa kuitenkin suuremman arvon, Jaana Sirviö sanoo.

Afrikan tähti- ja Kimble-pelien koteloiden valmistuksessa on käytetty apuna skannausta ja kuvan käsittelyä. Mimmi Nietula / Yle

Harrastuksen edetessä toimintavoissa tapahtuu muutoksia ja se avaa aivan uudenlaisen maailman, jota havainnoi myös eri tavalla.

– Silmä kehittyy ja esimerkiksi kadulla kävellessä roskia tai vastaavia katselee aivan eri tavalla kuin aiemmin. Sitä miettii, että mitähän tuosta saisi valmistettua nukkekotiin, Sirviö opastaa.

Tuskainen työ palkitsee

Vaikka kyseessä on yhden ihmisen harrastus, ovat siinä mukana myös perhe, ystävät ja työkaverit.

Jaana Sirviö sai perheeltään vanhan radion, josta purkamalla voi löytää osia nukkekodin rakentamiseen. Hänellä on myös blogi (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrotaan harrastuksesta ja annetaan vinkkejä muille alan ihmisille. Tämän lisäksi ajatuksia vaihdetaan sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

Enkelikellon tekeminen kesti 4-5 tuntia. Mimmi Nietula / Yle

Esine, jonka valmistuksessa oli eniten haasteita, löytyy nukkekodin pöydältä. Se on pienen pieni enkelikello, jonka hän oli saanut ystävältä valmiina kittinä eli siinä olivat osat valmiina. Tarkoituksena oli liittää palaset yhteen pikaliimalla.

– Sormet olivat liimasta tahmeat ja jokainen osa putosi vähintään kerran räsymatolle. Se oli tuskallista tehdä, mutta se on palkinnut kauneudellaan, Sirviö sanoo.

