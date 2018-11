Kun valtava sairaala muuttaa, sitä harjoitellaan vuosia etukäteen – "Joudumme toimimaan hetken aikaa kahdessa rakennuksessa"

Tästä on kyse Kajaanissa päivystyspoliklinikan hoitohenkilöstö on harjoitellut uudessa sairaalassa työskentelyä jo kolme vuotta, vaikka sairaalan rakentaminen on vielä kesken.

Päivittäinen työ tehdään vanhoissa tiloissa samalla tavalla kuin tullaan työskentelemään uudessa sairaalassa.

Kainuun uuden sairaalan rakentaminen etenee aikataulussaan. Kustannukset ovat tämän hetkisen arvion mukaan ylittymässä 1–1,5 miljoonalla eurolla.

Pääosa uudesta sairaalasta valmistuu vuoden 2020 tammikuussa.

KajaaniVanhan Kainuun keskussairaalan käytävän ikkunasta näkyy suoraan uuden sairaalan rakennustyömaalle. Työkoneiden valot vilkkuvat mutaisella pihalla. Ikkunan äärelle on helppo jäädä seuraamaan uuden sairaalan edistymistä.

– Onhan se erilainen, mihin täällä on totuttu. Nykyinen potilastorni on vanhanaikainen, mutta nyt on niin hienoa ja modernia tulossa, kajaanilainen Minna Liuski kertoo.

Uuteen sairaalaan keskitetään perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto. Sairaala tulee olemaan myös Liuskin uusi työpaikka, sillä hän työskentelee kuntoutushoitajana.

Kainuussa uuden sairaalan suunnittelu alkoi jo kuusi vuotta sitten. Kainua-allianssi niminen sairaalahanke on valittu myös Suomen parhaaksi tietomallihankkeeksi Tekla BIM Awards -kilpailussa, jossa olivat mukana myös muun muassa Helsingin Olympiastadionin ja uuden keskustakirjaston projektit.

Kajaanilaisen Minna Liuskan mukaan modernin näköinen sairaala poikkeaa siitä, mitä Kainuussa on totuttu näkemään. Tiia Korhonen / Yle

Sairaalan odotusaulan sohvalla taksiautoilija Rami Seppänen odottaa asiakastaan lääkärikäynniltä. Hän ajaa Puolangan ja Kajaanin väliä välillä jopa päivittäin. Samalla on hän seurannut uuden sairaalan rakentumista.

– Ainakin päällepäin se näyttää hyvältä, mutta sisältä on vielä vaikea hahmottaa. Vielä en tiedä, mistä edes mennään sisälle ja mihin päin pitää ajaa, mutta varmasti siitä kerrotaan myös meille taksiautoilijoille, Seppänen uskoo.

Seppäsen mukaan tärkeintä on, että myös uudessa sairaalassa palvelut pelaavat. Odotusaulalta hän odottaa vain yhtä asiaa.

– Olisi pehmyt, reilu sohva, mihin pystyy istahtamaan toviksi. Ettei ainakaan puupenkkiä.

Vain hoitohenkilökunta ja väestö säilyvät ennallaan

Sairaalan rakentaminen on vielä kesken, mutta päivystyspoliklinikan hoitohenkilöstö on harjoitellut uusissa tiloissa työskentelyä jo kolmen vuoden ajan. Muutto tapahtuu tämän hetken suunnitelmien mukaan vuoden 2020 tammikuussa.

Päivittäinen työ tehdään vanhoissa tiloissa samalla tavalla kuin se tehdään muuton jälkeen uudessa sairaalassa.

– Uudessa sairaalassa tilat ja laitteet ovat uusia. Olemme harjoitelleet toimintatapoja ja muuttaneet työvuorosuunnittelua, jotta kaikki pystyvät työskentelemään jokaisessa pisteessä. Työtavat ovat vakiintuneet, mikä on tärkeää, kertoo päivystyspoliklinikan osastonhoitaja Heli Elfving.

Uuden sairaalan akuuttipalvelujen eli päivystyksen sekä ensi ja tehohoidon tilat ovat saaneet jo väriä seinien pintaan ja muovimatot lattialle. Tiia Korhonen / Yle

Muutos on kuitenkin suuri – vain hoitohenkilökunta ja väestö säilyvät ennallaan. Tavoitteena on, että uuden talon tekniikoita ehditään omaksua ainakin puoli vuotta ennen muuttoa.

– Haluamme, että toiminnalliset ratkaisut kuten, miten henkilökunta työskentelee, miten palveluja tuotetaan ja mihin aikaan, olisi tehty valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen muuttoa, ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari sanoo.

Päivystyksen on oltava auki 24/7

Kainuun uuden sairaalan suunnitelmia on tehty yhdessä henkilöstön kanssa ja työryhmissä on ollut mukana satoja ihmisiä. Myös käyttöönottoon valmistautumisessa tarvitaan paljon henkilökunnan apua.

– Pyrimme tsemppaamaan henkilöstöä jaksamisessa. Jossain vaiheessa kuulin, että muutokset saisivat jo riittää, mutta asiat eivät ole olleet koskaan näin hyvin. Kaksi ääripäätä samassa lauseessa, päivystyspoliklinikan ylilääkäri Olli-Pekka Kuokkari kertoo.

Kainuun uuden sairaalan konehuone tulee olemaan maakunnan suurin. Elisa Kinnunen / Yle

Osastonhoitaja Heli Elfvingin mukaan muutos tuo aina stressiä ja pelkoja, mutta toimintatapojen harjoittelu auttaa myös jaksamisessa.

– Arjen mukana vastaan voi silti tulla asioita, joita ei ole osattu ennalta ajatella. Esimerkiksi tilojen toimivuuden tai laitteiden kanssa. Totta kai myös niitä pyritään simuloimaan hyvissä ajoin, ettei tulisi yllätyksiä, Elfving kertoo.

Pelkästään päivystyksessä työskentelee 80–90 ihmistä. Työtä tehdään ympäri vuorokauden. Vaikka uusia toimintatapoja on harjoiteltu pitkään, tarvitaan päivystykseen muuton ajaksi tuplamiehitys.

– Päivystystä ei voi laittaa viikoksi kiinni, koska muutamme. Joudumme toimimaan hetken aikaa kahdessa eri rakennuksessa, joiden välillä on kapea pitkä käytävä. Henkilökunta joudutaan hajottamaan kahteen paikkaan.

– Ja, vaikka kuinka treenaamme uutta tekniikkaa, rutiinia siihen ei voi vielä olla, ylilääkäri Koukkari sanoo.

Rakentaminen etenee aikataulussaan

Kainuun uuden sairaalan rakentaminen etenee aikataulussa. Ensimmäisenä uuden sairaalan kupeeseen on valmistumassa logistiikkakeskus. Myös päärakennuksessa tehdään jo taloteknisiä töitä: pääosa väliseinistä valmistui viime viikolla ja myös mattotyöt ovat alkaneet.

– Ylimääräistä aikaa ei ole, mutta etenemme suunnitelmien mukaan, sanoo Kainuun uusi sairaala-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen.

Minulle tämä on iso juttu, koska olen ollut alusta lähtien tekemässä tätä. En ole aiemmin päässyt edes käymään sairaalatyömaalla. Emma Hakamäki

Koko sairaalan alkuperäinen kustannusarvio on 153 miljoonaa euroa. Ahosen mukaan ylitystä on tulossa tämän hetken arvion mukaan 1–1,5 miljoonaa euroa.

– Ylitys on vielä kohtuullinen. Toisaalta hankintoja on tekemättä 30 miljoonan euron edestä. Mahdollisuuksia kulujen kuromiseen on. Teemme laadukasta sairaalaa, siitä emme tingi, vaikka rahan puolesta tekee tiukkaa, Ahonen sanoo.

Sotkamolainen sähköasentaja Emma Hakamäki työskentelee sairaalatyömaalla sen valmistumiseen saakka. Elisa Kinnunen / Yle

Kainuun uusi sairaala on laajuudeltaan noin 46 000 bruttoneliömetriä. Käytännössä se tarkoittaa 7–8 päällekkäin rakennettua jalkapallokenttää.

Rakennustyömaalla työskentelee tällä hetkellä noin 220 ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on kainuulaisia. Monille reissuhommia tehneille työ kotimaakunnassa on kuin lottovoitto. Sotkamolainen sähköasentaja Emma Hakamäki ei ole vielä matkalaukkuelämää aloittanut, mutta näkee asiassa myös muita hyviä puolia.

– Tämä on poikkeuksellisen iso työmaa Kainuussa. Täällä on paikallisia pienyrityksiä, mutta myös isoja yrityksiä. Minulle tämä on iso juttu, koska olen ollut alusta lähtien tekemässä tätä. En ole aiemmin päässyt edes käymään sairaalatyömaalla, Hakamäki kertoo.

