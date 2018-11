Fleksaaja, vegaani tai ihan vaan lihansyöjä – osallistu keskusteluun: Vaikuttaako ilmastouhka siihen mitä syöt?

Ruoka aiheuttaa ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä saman verran kuin liikenne. Siksi ruokavalintojen merkityksestä on alettu puhua entistä painokkaammin.

Kaavoitusarkkitehti Oliver Schulte-Tigges on sitoutunut kuukauden ajaksi valitsemaan päivittäiseksi lounaakseen kasvisvaihtoehdon.

Hän on mukana Vaasan kaupungin kokeilussa, jossa kerätään tietoa henkilöstöravintolan asiakkaiden suhtautumisesta kasvisruokaan. Schulte-Tigges innostui kokeilusta, koska pitää sitä käytännöllisenä tapana reivata ruokavaliota uuteen suuntaan.

– On hieman työlästä kotona keksiä kasvisruokia, jotka sitten maistuisivat lapsillekin. Tämä on hyvä tapa lisätä kasvisruokien syöntiä.

Ruokavalinnoilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ruoka aiheuttaa ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä saman verran kuin liikenne. Eniten ilmastoa kuormittaa naudanliha. Lähes yhtä suuri ilmastovaikutus on juustolla.

"Suurin syy on ilmastonmuutos"

Vaasan kasvisruokakokeilu liittyy kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan. Tavoitteena on, että myöhemmin tulevaisuudessa vaasalaiset söisivät vain kestävällä tavalla tuotettua ruokaa.

– Nyt keräämme kokemuksia, tietoa ja tilastoja ja niiden pohjalta tehdään jatkotoimenpiteitä, lupaa kaupungin kehittämispäällikkö Maija Alasalmi. Tavoitteena on kasvisruoan käytön lisääminen ja myös ruokahävikin vähentäminen.

Alasalmi on yllättynyt siitä, kuinka hyvän vastaanoton kokeilu on saanut. Henkilöstöravintolan asiakkailta saatu palaute on ollut myönteistä ja innostunutta.

Oliver Schulte-Tiggesille kasvisruoka on maistunut hyvin. Hän ei ole silti aikeissa ryhtyä kokonaan kasvissyöjäksi, mutta haluaa vähentää lihansyöntiä.

– Suurin syy on ilmastonmuutos, hän sanoo.

Kyselyitä Vegaaniliittoon

Monessa paikassa on jo ryhdytty tuumasta toimeen. Kasvisruoka on saanut hyllytilaa kaupoissa ja tullut vaihtoehdoksi koulu- ja työmaaruokaloissa.

Ilmastouhka on viime aikoina herätellyt suomalaisia miettimään ruokavalintojaan. Tällainen tuntuma on Vegaaniliitossakin.

– Kiinnostus on kasvanut tosi paljon, ja taustalla on nimenomaan ympäristöhuoli, kertoo Vegaaniliitto ry:n puheenjohtaja Karla Loppi.

Kiinnostuksen lisääntyminen näkyy Lopin mukaan siinä, että Vegaaniliitosta kysellään luentoja tai ruokakursseja juuri esimerkiksi kuntien ilmasto-ohjelmien projekteihin, opiskelijaporukoille tai ammattiliitoille.

Läheskään kaikille kiinnostuneille ei henkilökohtaista kontaktia, vahvistusta ja tsemppiä liitosta kuitenkaan pystytä tarjoamaan, harmittelee Loppi.

Tammikuussa järjestettävä Oikeutta eläimille -järjestön Vegaanihaaste (siirryt toiseen palveluun) on sekin kerännyt vuosi vuodelta enemmän osallistujia. Tänä vuonna kuukauden ajan vegaaniruokavaliota noudatti 12 000 suomalaista.

– Laskennallisesti osallistujat säästivät noin 400 000 eläintä syömällä vain kasviperäistä ruokaa. Kasvihuonekaasupäästöjä säästyi määrä, joka vastaa 103 kertaa maapallon ympäri ajamista autolla. Luvut perustuvat arvioihin, mutta havainnollistavat sitä, kuinka isosta muutoksesta eläinten ja ympäristön kannalta on kyse, kirjoittaa viestintävastaava Satu Saunio vegaanihaasteen verkkosivuilla.

Vaasan kaupungin henkilöstöravintolan sienikasviskääryleitä. Elina Kaakinen / Yle

Tutkimus vahvistaa

Foodwestin kasvisruokatutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan viidesosa suomalaisista on jo vähentänyt lihankäyttöä. Viiden vuoden välein (2012 ja 2017) tehdyt tutkimukset osoittavat, että kiinnostus kasvisruokaa kohtaan lisääntyy ja että kasvisruoka valitaan erityisesti sen ympäristöystävällisyyden vuoksi.

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tilastoanalyysi suomalaisten kulutusmuutoksista (siirryt toiseen palveluun) ennustaa, että kasvissyöjien osuus väestöstä jatkaa kasvua Suomessa.

PTT:n tutkimusraportissa todetaan, että suuret muutokset elintarvikkeiden kulutuksessa tapahtuvat hitaasti. 94 prosenttia suomalaisista syö edelleen lihaa jossakin muodossa. Kasvisruoan käytön lisääntyminen ei ainakaan vielä näy lihankulutustilastoissa.

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston ylläpitämällä ilmasto-opas.fi -sivustolla kerrotaan, että ruokavaliotaan voi muuttaa vähemmän ilmastoa kuormittavaksi (siirryt toiseen palveluun) yksinkertaisilla toimilla, esimerkiksi näin:

– Käytä enemmän kasviperäisiä tuotteita, vähennä lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden käyttöä.

– Pidä viikossa ainakin yksi kasvisruokapäivä ja jätä pihvit ja juustot juhlahetkiin.

Osallistu keskusteluun

Meitä kiinnostaa, millä perusteella sinä teet ruokavalintojasi. Oletko vähentänyt lihansyöntiä tai luopunut lihasta kokonaan? Minkä takia? Mikä jarruttaa kasvissyöjäksi ryhtymistä? Onko kasvisruokaa nykyisin jo riittävän helposti saatavilla? Pitäisikö ympäristöä eniten kuormittavan ruoan tarjontaa vähentää esimerkiksi kouluissa tai rajoittaa jotenkin muuten?