Savonlinja karsii linja-autovuoroja kovalla kädellä, liikenne Kouvolaan loppuu kokonaan

Linja-autoyhtiö Savonlinja karsii kaukoliikenteen vuorojaan tammikuun alusta alkaen. Yhtiö lakkauttaa yli kolmanneksen nykyisistä vuoroistaan.

Tulevaisuudessa yhtiö ajaa noin 70 linja-autovuoroa päivittäin, kun tänä vuonna yhtiö on ajanut noin 120 kaukoliikenteen vuoroa joka päivä.

Osaa paikkakunnista kaukoliikenteen vuorojen lakkauttaminen koskettaa toisia kovemmin. Savonlinjan autot eivät enää vuodenvaihteen jälkeen pysähdy Kouvolassa, kun tähän asti yhtiö on ajanut neljä edestakaista vuoroa Helsinkiin päivittäin.

– Kouvola-Helsinki-väli on niin kilpailtu, että jätämme sen toistaiseksi. Selvitämme, onko siellä jossain vaiheessa mahdollista aloittaa liikennettä, sanoo Savonlinjan aluejohtaja Teuvo Punavaara.

Aikataulujen karsiminen iskee varsinkin keskellä päivää ajettaviin vuoroihin.

– Ne vuorot, missä on aamun työliikennettä tai opiskelijaliikennettä, on pyritty säilyttämään.

Yhtiön kotimaakunnassa Etelä-Savossa vuoroja lakkautetaan Mikkelin, Juvan ja Savonlinnan välisestä liikenteestä.

–Yhteydet säilyvät edelleen Mikkelistä Savonlinnaan ja Savonlinnasta Mikkeliin päin. Päivän hiljaisemmat vuorot on karsittu.

"Ala on jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa"

Savonlinjan aluejohtaja Teuvo Punavaarakertoo, että vuorojen karsimisen taustalla on alan kova kilpailu.

– Jokainen varmasti ymmärtää, että taustalla on kannattavuus. Emme voi ajaa vuoroja, millä matkustajia on niin vähän, ettei ajaminen kannata. Tappiota ei minkään yrityksen kannata ajaa.

– Pyrimme palvelemaan asiakkaita niillä vuoroilla, millä asiakkaita on ja pitämään liikenteen kannattavana. Kilpailu on tehnyt linja-autoliikenteen sellaiseksi, että ala on jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. Esimerkkinä käy vaikka Pohjolan Liikenteen luopuminen kaukoliikenteestä.

Pohjolan Liikenne ilmoitti lokakuussa aikeistaan lopettaa kaukoliikenteen vuoronsa kokonaan. Pohjolan Liikenne aikoo keskittyä jatkossa sopimusliikenteeseen ja kaupunkien lähiliikenteeseen. Lahtelainen Koiviston Auto -konserni puolestaan ilmoitti lokakuun alussa ostavansa Onnibus-yhtiön.

Vuorojen karsimisesta huolimatta Savonlinja pitää oven auki uusille vuoroille myös tulevaisuudessa, mikäli asiakkaita riittää.

– Pyrimme asiakkaita kuuntelemalla ottamaan asiakkaiden toiveet huomioon. Asiakkaat viime kädessä päättävät itse, liikennöidäänkö vai eikö liikennöidä.