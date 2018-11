Britannian hallitus päättää tänään hyväksyykö se brexit-luonnoksen – Yle seuraa hetki hetkeltä

Brexitin ensimmäinen kohtalon päivä

- Sopimusluonnos Britannian EU-erosta valmistui tiistaina

- Britannian hallitus käsittelee asiaa tänään kello 16 alkaen

- Suurin kiista on ollut kysymys Pohjois-Irlannin rajasta

Tänään on brexitin eli Britannian EU-eron ensimmäinen kohtalon päivä. Maan hallituksen odotetaan päättävän hyväksyykö vai hylkääkö se sopimusluonnoksen Euroopan unionista eroamisesta. Kysymys on siitä, eroaako Britannia hyvässä järjestyksessä vai kaoottisesti ilman sopimusta.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuun loppuun mennessä. Brexit-neuvotteluja on käyty yli vuoden ajan. Erosopimusta on Britanniassa kritisoitu niin konservatiivien kuin työväenpuolueenkin riveistä.