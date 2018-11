"En keksi selitystä sille, miksi talomme säästyi" – Thousand Oaks on kokenut viikon aikana joukkoammuskelun ja tuhoisat maastopalot

Thousand OaksStarrin perhe, vanhemmat Barbara ja Harold sekä heidän poikansa Bryan ja miniänsä Lara, ovat kokoontuneet vanhempien omakotitalon takapihalle. He siemailevat yhdessä paikallista valkoviiniä.

He kertovat oppineensa kuluneen viikon aikana arvostamaan tällaisia hetkiä.

Harold-isä näyttää miksi. Hän osoittaa kädellään heti takapihan aidan takana nousevaa vuorenrinnettä, jonka noki on värjännyt mustaksi. Viime viikon torstaina raivoisasti edennyt maastopalo olisi voinut tuhota heidän puutalonsa, mutta pysähtyi jostain syystä aidan eteen.

– En keksi selitystä sille, miksi näin kävi. En tiedä, onko syy rakenteidemme materiaaleissa vai kääntyikö tuulen suunta, paikallisen koululaitoksen tarkastajana työskentelevä Bryan sanoo hiljaa.

Starrien naapurien talo tuhoutui paloissa. Mika Hentunen / Yle

Naapurin talo tuhoutui

Thousand Oaksin tuhoisan maastopalon sattumanvaraisesta etenemisestä kertoo se, että toisella puolella katua Starrien naapurien talo tuhoutui lähes kokonaan. Samalla kadulla on toinenkin poroksi palanut asuintalo.

Vanhemmat seurasivat palon etenemistä uutisista Espanjassa, missä he olivat lomamatkalla. He kehottivat kotiin jääneitä Bryania ja hänen opettajana työskentelevää vaimoaan Laraa pakenemaan.

– Lähdimme torstaina, kun paloja oli jo vuoren rinteillä. Siirryimme ensin kauemmaksi minun asuntooni, kunnes sekin alue määrättiin evakuoitavaksi. Sieltä menimme vielä kauemmaksi turvaan, Lara Starr kertaa pakomatkaa.

He pääsivät lauantaina ensimmäisen kerran palaamaan kotitalolle ja lähettämään vanhemmille helpottavan viestin: Kaikki oli kunnossa.

– Tämä viikko on opettanut meille kiitollisuutta ja hetkessä elämistä. Täällä on tapahtunut todella paljon ikäviä asioita, Harold Starr sanoo.

Thousand Oaksin keskustassa on muistoseinämä viime viikon joukkoammuskelun uhreille. Mika Hentunen / Yle

Muistoseinämä joukkoammuskelun uhreillle

Starrien kotikaupunki Thousand Oaks on noussut kuluneen viikon aikana maailman tietoisuuteen traagisella tavalla.

Reilun 120 000 asukkaan kaupunki ulottuu maantieteellisesti laajalle alueelle Los Angelesin luoteispuolella.

Viime keskiviikkona paikallisessa Borderline Bar and Grill -ravintolassa tapahtui joukkoammuskelu, jossa kuoli 12 ihmistä. Poliisi on nyt eristänyt ravintolan kauppakeskuksesta, jonka edessä on kukkien ja muistokirjoitusten koristama seinämä.

Heti perään torstaina lähistöllä syttyi ensimmäisiä maastopaloja. Palot läheisillä vuorilla nostattivat suuria savupilviä vielä eilen tiistai-iltana.

