Suomen suurin yksityinen terveysyritys jatkaa kasvuaan – Terveystalon johto näkee alan investointien hiljenevän

Terveyspalveluyritys Terveystalon tulos jatkaa parantumistaan viime vuodesta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut syyskuun loppuun mennessä yli 9 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Terveystalon liikevaihto lähenteli syyskuun lopulla koko viime vuoden liikevaihtoa, joka oli noin 690 miljoonaa euroa. Syyskuun lopulla liikevaihto oli lähes 550 miljoonaa. Viimeisen pörssineljänneksen aikana yhtiön liikevaihdon kasvu hidastui jonkin verran, mutta kasvoi silti yli 3 prosenttia. Kolmen viimeisimmän raportoidun kuukauden liikevaihto oli 160,3 miljoonaa euroa.

Liikevaihdolla mitattuna maan suurimman yksityisen terveysyhtiön liikevoitto kasvoi kolmen kuukauden aikana 16,0 miljoonaan euroon. Tuloksentekotahti on jäänyt vähän alkuvuodesta, mutta on edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden selvästi parempi. Liikevaihdon ja voiton lisäksi yhtiö on vahvistanut muun muassa kassaansa, kun yhtiö on vähentänyt velkojansa.

Terveystalo on muutamassa vuodessa tuplannut liikevaihtonsa muun muassa yrityskaupoilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Yrjö Närhisen mukaan omat ja alan lähiajan näkymät näyttävät hiljaisemmilta.

– Kapasiteetin kasvu markkinoilla on pysähtynyt ja olemme varmistaneet oman paikallisen tason saatavuutemme. Terveydenhuollon merkittävät lisäkapasiteetti-investoinnit on Suomessa tältä erää nähty ja toimialan rakennejärjestelyt todennäköisesti jatkuvat, arvioi Närhinen yhtiön pörssitiedotteessa.

Närhisen mukaan yhtiö keskittyy jatkossa entistä enemmän oman toiminnan tehostamiseen ja investoivan muun muassa työterveyshuollon palveluihin.

Yhtiö listautui Nasdaq Helsingin pörssiin viime vuonna.

