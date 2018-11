Vanhanen pitää Norjan tietoja Venäjän osuudesta GPS-häirintään luotettavina: "Tämän perusteella on syytä käydä venäläisten kanssa keskustelu"

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) luottaa Norjan tietoihin siitä, että Venäjä on ollut myös Suomeen asti ulottuneen GPS-signaalin häirinnän takana.

Norjan puolustustusministeriö kertoi eilen, että Naton sotaharjoituksen aikana tapahtuneesta satelliittipaikannuksen häirinnästä vastasivat Kuolan niemimaalle sijoitetut venäläisjoukot. Vanhanen ei kuitenkaan usko, että Norja tulee esittämään todisteita.

– Norjaa on syytä piitä luotettavana, mutta he tuskin tulevat paljastamaan mittaustekniikkaansa kenellekään. Teknisiä todisteita ei siis saada, ja sen perusteella saattaa hyvin käydä niin, että Venäjä kiistää asian, Vanhanen arvioi.

Vanhasen mukaan GPS-häirintä on näiden tietojen perusteella syytä ottaa pöydälle Venäjän kanssa käytävissä keskusteluissa.

– Jo tämän perusteella on syytä käydä venäläisten kanssa keskustelu, missä me ilmoitamme, että emme hyväksy tällaista häirintää meidän ilmatilassamme.

GPS-häirintä nousi Suomessa julkisuuteen viime viikolla, kun Yle kertoi laajoista GPS-häiriöistä Lapissa. Vanhanen peräänkuulutti asian selvittämistä ja Suomelta samaa suhtautumista, kuin ilmatilaloukkausten yhteydessä.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) lupasi, että asia selvitetään. Selvitystyö on Vanhasen mukaan parhaillaan käynnissä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi asiaa viikonvaihteessa pääministerin haastattelutunnilla. Hän sanoi pitävänsä hyvin mahdollisena, että GPS-häirinnän takana oli Venäjä.

Vanhasen mukaan pääministerin julkisuuteen esittämä arvio oli selkeä viesti myös Suomen ulkopuolelle.

– Se on jo paljon sanottu. Se on vahva ja selkeä signaali, joka on noteerattu maailmalla, Vanhanen sanoo.

Suomen puolustusministeriöstä asiaa ei ole kommentoitu.

Venäjä on kiistänyt olevansa häirinnän takana.

Lue myös:

GPS-häirintä ulottui Lappiin Naton sotaharjoituksen aikana – häirinnästä on epäilty Venäjää