Moni aikuinen haluaa joulukalenterin ja on valmis maksamaan siitä yli 100 euroa – Kulutustutkija: "Pitää saada jotain, mitä ei osaa odottaa"

Aikuisille suunnattujen joulukalentereiden tarjonta on muutamassa vuodessa moninkertaistunut. Samoin on käynyt kysynnälle.

Moni lapsi malttaa odottaa joulukalenteria marraskuulle, mutta aikuiset ovat toista maata. Suosituimmat joulukalenterit on jo myyty loppuun.

Yksi näistä on helsinkiläisen Pien-olutkaupan kokoama joulukalenteri, jonka luukuista paljastuu kotimaisia pienpanimo-oluita. Kauppias Erkki Häme kertoo, että 500 kalenterin ennakkotilaukset myytiin hetkessä loppuun jo toisena vuonna peräkkäin.

Myös tiettyjen merkkien kosmetiikkakalenterit ovat paikoin loppuneet.

– Kysyntä on kasvanut selvästi. Ensimmäiset varaukset tulivat meillekin jo kesällä, ja kalleimmat 139 euron hintaiset kalenterit loppuivat varastosta lokakuussa, kertoo Joensuun The Body Shopin myymäläpäällikkö Laura Mustonen.

Hinta ei tunnu hidastavan aikuisten joulukalenterien kauppaa. Esimerkiksi kosmetiikkaa sisältävät joulukalenterit maksavat pääsääntöisesti useita kymmeniä euroja, eivätkä lähemmäs 150 euroa maksavat kalenterit ole harvinaisia.

Ostamalla kalenterin pääsee mukaan jouluun

Aikuisille suunnattujen joulukalentereiden suosio ei yllätä Vaasan yliopiston kulutustutkijaa Hanna Leipämaa-Leskistä. Hän näkee kalentereissa uuden kulutustrendin, jonka yritykset ovat haistaneet.

– Joulukalenterista on tullut sallittu tapa hemmotella itseä ja perheenjäseniä aina lemmikkeihin saakka, Leipämaa-Leskinen toteaa.

Samalla aikuisten joulukalenteri on esimerkki siitä, miten kulttuuri kannustaa meitä kuluttamaan. Ostamalla oman kalenterin aikuinen pääsee mukaan perinteiseen joulunviettoon.

– Kulutustuotteet ovat yksi tapa osallistua joulun rituaaleihin. Tämä aiheuttaa myös ristiriitoja, kun haluttaisiin osallistua, mutta samalla vähentää kulutusta, Leipämaa-Leskinen huomauttaa.

Joensuun Glitterissä on tarjolla kaksi joulukalenteria: yksi lapsille suunnattu ja toinen aikuisille. Heidi Malinen kertoo, että molemmat myydään joka vuosi loppuun. Pauliina Tolvanen / Yle

Kalentereista on tullut joululahjoja

Joulukalentereiden voi ajatella sotivan vastuullista kuluttamista vastaan. Pahviin on pakattu 24 tavaraa, joista emme etukäteen tiedä, tarvitsemmeko niitä vai emme. Asia ei kuitenkaan ole yksioikoinen.

Ensinnäkin joulukalentereita ostetaan paljon lahjaksi. Erkki Häme kertoo, että valtaosa Pien-kaupan olutjoulukalentereista menee isänpäivälahjaksi ja vain ani harva ostaa kalenterin itselleen. Tyypillisin ostaja on 30–40-vuotias.

Samaa viestiä kantautuu muista kaupoista: myös Joensuun Glitterissä, The Body Shopissa ja Sokoksella kalentereita kääritään paljon lahjapaperiin. Tarjontaa on eniten naisille, joten ostajatkin ovat naisia.

Tutkijatohtori Hanna Leipämaa-Leskinen arvioi, että kalenterit houkuttelevat kuluttajia, jotka kokevat joulun kivaksi jutuksi, mutta yrittävät vähentää lahjojen määrää.

– Kalenteri on tapa laajentaa joululahjan ajatusta. Se annetaan etukäteen ja jouluna sitten jotain pienimuotoisempaa.

Lähes jokaisella kosmetiikkamerkillä on nykyisin oma joulukalenterinsa. Pauliina Tolvanen / Yle

Jouluna voi joustaa periaatteista

Toisekseen ajatus vastuullisista kuluttajista on osin harhaa. Harva meistä on aina harkitsevainen.

– Joku kuluttaja voi olla hyvin vastuullinen esimerkiksi ruoan tai vaatteiden suhteen, mutta antaa itselleen luvan lipsua jollain muulla osa-alueella. Ei siis ole yhtä vihreiden kuluttajien joukkoa, Hanna Leipämaa-Leskinen sanoo.

Jouluna moni on valmis joustamaan periaatteistaan, sillä jouluhan on vain kerran vuodessa. Huulipunakalenterin ostamista on vaikea perustella sillä, että tarvitsee 24 huulipunaa. Sen sijaan perusteluksi voi käydä, että kerran vuodessa hemmottelee itseään.

Myös jouluun liittyvä yllätyksellisyys vauhdittaa kalenterien kauppaa. Leipämaa-Leskinen nostaa esiin tutkimuksen, jossa tarkasteltiin lasten joulupukille lähettämiä kirjeitä.

– Lasten kirjeet ovat usein tilauslistoja, joissa käydään läpi lelukatalogia, mutta sen lisäksi listalla on usein yllätys. Ei siis riitä, että saa mitä toivoo, vaan sen lisäksi pitää saada jotain, mitä ei osannut odottaa.