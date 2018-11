Pienet itärajan konepajat kilpailevat Länsi-Suomen telakkateollisuuden aliurakoista – "Siellä on pitkät tilauskannat ja meillä osaavia tekijöitä"

Ruokolahtelaisen ITA Nordicin konepaja on investoinut automatiikkaan, ja robotit hoitavat monet rutiinitöistä.

Ruokolahtelaisen ITA Nordicin konepaja on investoinut automatiikkaan, ja robotit hoitavat monet rutiinitöistä. Jari Tanskanen / Yle

Osa Etelä-Karjalassa toimivista konepajoista on luomassa yhteistyöverkostoa, jonka avulla pienetkin konepajat pääsisivät käsiksi telakkateollisuuden suuriin alihankintatöihin.

Ruokolahtelaisen ITA Nordicin konepajan hallissa robotit siirtelevät osia sorvattavaksi ja sen jälkeen loppukäsittelyyn. Muutaman vuoden aikana konepaja on investoinut lähes kaksi miljoonaa euroa automaatioon, mikä on tuonut lisää aliurakoita.

– Monet mekaanisista työvaiheista voidaan hoitaa roboteilla, jolloin työntekijöitä on vapautunut kokoonpanotöihin ja muihin vaativampiin tehtäviin, sanoo toimitusjohtaja Tommi Matikainen.

Yritys valmistaa alihankintana muun muassa suurten meridieseleiden ja potkureiden osia.

– Ilman näitä tilauksia tuskin olisimme täällä, pohtii Matikainen.

Karjalan Konepajalla Parikkalassa valmistetaan öljynjalostamolle tulevaa putkisiltaa. Kare Lehtonen/Yle

Metsäteollisuuden tilaustoimittajasta telakoiden alihankkijoiksi

Konepajateollisuudesta on tullut Etelä-Karjalassa muutaman vuoden aikana entistä tärkeämpi työllistäjä, sillä uusia työpaikkoja on syntynyt kymmeniä. Suuri osa konepajoista on perustettu maakunnnan metsäteollisuuden suurinvestointien luomaan tarpeeseen. Kausivaihteluiden tasaamiseksi yritykset etsivät nyt lisää tilauksia maakunnan ulkopuolelta.

– Emme ole perinteisesti juuri olleet telakkatoiminnassa mukana, mutta telakoilla on pitkät tilauskannat ja tiettyjä kokonaisuuksia pystyisimme sinne toimittamaan, sanoo Karjalan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Simo Salminen.

Salminen muistuttaa, että Länsi-Suomessa on telakkateollisuutta, jolla ei käytännössä ole enää lainkaan omaa tuotantoa, vaan kaikki ostetaan alihankkijoilta.

ITA Nordicin konepajan tuotantotila Ruokolahdella. Jari Tanskanen / Yle

Lappeenrannan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö Wirma on kokoamassa maakunnan konepajoista yhteistyöverkostoa, jolloin myös pienemmille konepajoille avautuisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Osa konepajoista on erikoistunut suuriin teräsrakenteisiin, osa valmistaa millintarkkoja osia erilaisiin laitteisiin.

– Pyrkimys on, että saisimme suurteollisuudesta isompia urakoita, kun voisimme tehdä yhteistyötä, sanoo Karjalan Konepaja oy:n toimitusjohtaja Simo Salminen.

Nykyisessä metallialan yritysten yhteistyöryhmässä on mukana kuusi konepajaa, mutta se on järjestänyt lähinnä messumatkoja.

Oma terästehdas tuo kilpailuetua

Laivanrakennusalalle alihankintaa tekeville suomalaisille konepajoille pahimmat kilpailijat löytyvät Italiasta. Ruokolahtelainen ITA Nordic käyttää komponenttien valmistuksessa erikoisterästä, jota tehdas saa läheiseltä Ovakon terästehtaalta Imatralta.

– Lyhyet kuljetusmatkat ovat meille merkittävä kilpailuetu, pohtii ITA Nordicin toimitusjohtaja Tommi Matikainen.

Matikaisen mukaan terästehtaan ympärille on mahdollista luoda uutta konepajateollisuutta, joka keskittyy tuottamaan vaativia komponentteja. Tälläkin hetkellä yritys valmistaa jo millin sadasosien tarkkuudella sorvattava osia.