Kun Jemen suistui tuhoon ja nälkään, maailma seurasi katseella – aikajana näyttää kriisin käännekohdat

Jemeniin on kehkeytynyt neljässä vuodessa yksi aikamme pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Sisällissodan keskellä on lapsia aliravittuina ja ihmisiä kuolee nälkään.

Uutiskuvissa Jemenistä näemme väsyneitä alle 5-vuotiaita, joilla on vanhuksen katse ja keho, jossa on vain luu ja nahka.

Jemenissä on 27 miljoonaa asukasta, joista 19 miljoonaa tarvitsee ruoka-apua.

Yli kymmenen miljoonaa jemeniläistä on pikaisen ruoka-avun tarpeessa. Se tarkoittaa selkokielellä sitä, että heillä on nälkä. He voivat kuolla nälkään.

Kuvassa äiti kannattelee aliravittua lastaan sanaalaisessa sairaalassa Jemenissä lokakuun alussa. Yahya Arhab / EPA

Miten tähän tilanteeseen on päädytty?

Jemen oli jo ennen nykyistä kriisiä yksi Lähi-idän köyhimmistä maista. Valtio on ollut jatkuvasti epävakaa sen jälkeen, kun Etelä- ja Pohjois-Jemen yhdistyivät vuonna 1990.

Neljän viime vuoden aikana kriisi on luisunut vääjäämättömästi humanitaariseksi katastrofiksi. Sisällissodan katsotaan varsinaisesti alkaneen keväällä 2015, mutta jo vuoden 2014 lopulla viisi miljoonaa jemeniläistä eli ruoka-avun varassa.

Aikajanan vasen palsta kertoo vuosien tärkeimmät tapahtumat, oikea palsta humanitaarisen tilanteen kehittymisen.

Vuoden 2014 lopulta lähtien pohjoisen huthi-kapinalliset ovat taistelleet Jemenin hallitusta vastaan. Huthit ovat shiia-muslimeja ja Iran tukee heitä.

Saudi-Arabia johtaa sunni-muslimien koalitiota, joka puolestaan taistelee hallituksen rinnalla. Saudi-Arabia on sekaantunut konfliktiin, koska se pelkää vanhan arkkivihollisensa Iranin saavan liikaa valtaa arabimaailmassa.

Yhdysvallat tukee puolestaan Saudi-Arabiaa Lähi-idän monimutkaisessa palapelissä.

Ruuan lisäksi puute on puhtaasta vedestä, siksi taudit leviävät. Koleraan on kuollut 2 500 ihmistä.

Sisällissota on halvaannuttanut Jemenin ruokahuollon. Maa on riippuvainen tuonnista, mutta elintarvikkeiden tuonti on tyssännyt satamien saartoihin. Tärkeimmän sataman, Hodeidan, hallinnasta on taisteltu erityisen kiivaasti kesäkuusta lähtien. Silloin Saudi-Arabian johtama liittoutuma aloitti hyökkäyksensä kaupunkiin.

Niiltä osin kun ruokaa on, sen hinta on noussut moninkertaiseksi.

Sisällissodan taisteluissa on virallisten raporttien mukaan kuollut yli 10 000 siviiliä, heidän joukossaan on yli 1 200 lasta. YK tosin arvioi, että sodan tappamien siviilien määrä on huomattavasti suurempi.

