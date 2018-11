Verkkokaupat voivat yhä tarjota suomalaisille huonompaa palvelua – asiantuntija kertoo, miten maarajausten poisto vaikuttaa käytännössä

Verkkokauppojen maarajoitusten poistumiseen on kohdistunut suuria odotuksia, mutta edelleenkään se ei tuota kaikille EU-kansalaisille samanlaisia mahdollisuuksia ostaa ja vastaanottaa nettikaupan tuotteita ja palveluita. Säännökset tarjoavat verkkokaupoille mahdollisuuden myös kiertää asetettuja rajoituksia.

EU:n ajaman lakiuudistuksen tarkoituksena on vapaampi kauppa EU:n sisällä. Verkkokauppa ei voi jatkossa ohjata kansalaisuuden, asuinpaikan tai väliaikaisen sijainnin perusteella kuluttajia toisille sivuille – ainakaan tämän tietämättä.

Kaikilla tuotteilla tulisi uuden lain mukaan olla myös sama hinta ja ostoehdot niin paikallisille kuin ulkomaisille EU-kansalaisille. Suomalaisia kuluttajia nettiostosten rajoitusten poistaminen ei aina käytännössä auta, sillä nettikaupat voivat edelleen kieltäytyä joidenkin tuotteiden toimittamisesta asiakkaille.

Reilut kaksi vuotta sitten julkaistun Euroopan komission tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 63 prosenttia verkkosivuista ei sallinut ostosten tekoa muista EU-maista.

Yle kysyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimieheltä Hertta Hartikaiselta mitä aluerajoituksen eli geoblokkauksen kieltäminen todellisuudessa muuttaa.

Kysymys: Tähän saakka nettikaupat ovat voineet rajata Suomen tilaustoimitusten ulkopuolelle tai kieltäytyä lähettämästä tiettyjä tuotteita Suomeen, esimerkiksi niiden suuren koon vuoksi. Tuleeko tähän muutos?

Vastaus: Ei. Jatkossakin verkkokaupat voivat päättää itse mihin maihin ne toimittavat tuotteita. Suomi on syrjäinen maa ja varsinkin suurempien tavaroiden toimittaminen tänne voi olla ongelmallista.

Osa nettikaupoista ei halua toimittaa tavaroita Suomeen, sillä niiden täytyisi pystyä hoitamaan myös tuotteiden ja tavaroiden mahdolliset palautukset ja reklamaatiot. Tästä nettikaupat voivat siis jatkossakin kieltäytyä.

Juristi Hertta Hartikainen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kysymys: Nykyisin verkkokaupat voivat estää kuluttajan pääsyn tietyille sivuille. Kauppa saattaa ohjata eri EU-maasta tulevan asiakkaan toisille sivuille eli saman kaupan toiselle sivustolle tietokoneen IP-osoitteen perusteella. Eri maiden sivuilla voi olla eri hinnat ja tuotevalikoima. Voiko suomalaiskuluttaja jatkossa ostaa tuotteita halvemmalla hinnalla?

Vastaus: Ei välttämättä. Mutta jatkossa nettikauppojen on avoimesti pyydettävä asiakkaalta lupa siihen, että tämä siirretään toiselle nettisivulle, jossa saattaa olla korkeammat hinnat.

Toisin sanoen ei ole kiellettyä pyytää korkeampaa hintaa, mutta ohjaus saman verkkokaupan toiselle sivustolle on ilmaistava avoimesti ja se ei saa perustua ostajan kansallisuuteen.

Kysymys: Joissakin tapauksissa nettikaupat ovat hylänneet suomalaisen luotto- tai pankkikortin maksuvälineenä. Toimiiko suomalainen maksukortti maksuvälineenä jatkossa eurooppalaisissa verkkokaupoissa?

Vastaus: Kyllä. Uusien säännosten mukaan nettikauppojen on hyväksyttävä suomalainen maksukortti. Nettikaupat eivät saisi hylätä kuluttjan maksukorttia sillä perusteella, että kortti on myönnetty muualla kuin verkkokaupan sijoittautumismaassa. Tältä osin kaikki ovat jatkossa maksukäytäntöjen suhteen samalla viivalla. Toisaalta monissa verkkokaupoissa voi olla käytössä maksutapoja, joitka eivät ole yleisesti Suomessa käytössä. Tällainen on esimerkiksi PayPal.

Mutta kuten edellä mainittiin, ulkomaisen nettikaupan ole pakko jatkossakaan lähettää tuotetta Suomeen. Voi siis olla, että vaikka kuluttaja voi maksaa suomalaisella maksukortilla saksalaisesta nettikaupasta tehdyn ostoksen, hän silti joutuu noutamaan tuotteen Saksasta.

Kysymys: Joissakin tapauksissa nettiostosten teko on keskeytynyt, kun sivusto on tunnistanut suomalaisen henkilötunnuksen. Ostotapahtuma on voinut keskeytyä tai peruuntua myös asiakkaan koneen IP-osoitteen perusteella. Voiko näin käydä myös jatkossa?

Vastaus: Ei. Henkilötunnuksen tai asiakkaan tietokoneen IP-osoitteen perusteella ei jatkossa enää voi estää verkko-ostosten tekoa.

Kysymys: Monen suoratoistopalvelun valikoima on Suomessa suppeampi kuin muissa EU-maissa. Voiko Suomessa jatkossa katsella eurooppalaista Netflixiä?

Vastaus: Ei. Geoblokkauksen kieltäminen ja uudet säännökset eivät vaikuta tekijänoikeudella suojattuihin sisältöihin, kuten e-kirjoihin tai suoratoistopalveluihin. Niitä säätelee huhtikuussa 2018 voimaan tullut digitaalisten sisältöjen siirrettävyysasetus. Tämän asetuksen mukaan kuluttaja voi katsella sellaisia tv-sarjoja ja elokuvia tai lukea sähköisiä kirjoja, joita hänen kotimaassaan ostama palvelu tarjoaa.

Kysymys: Entä voiko suomalaiskuluttaja katsoa Suomesta ostamaansa Netflixiä Euroopassa?

Vastaus: Kyllä. Näin on voinut tehdä huhtikuusta alkaen. Esimerkiksi, jos haluat katsella ostamaasi HBO Nordicia lomakohteessasi Kreikassa, tämän pitäisi olla mahdollista. Samalla periaatteella myös Suomesta hankitun Spotifyn kuuntelu onnistuu ulkomailla.

Nettikaupan geoblokkaus eli aluerajoitukset poistuvat joulukuun alussa EU:n alueella. Osa geoblokkaussääntelystä tuli voimaan jo huhtikuussa. Suomessa maakohtaiset säännökset tulevat jälkijunassa ja ne on tarkoitus saada voimaan kevään aikana.

