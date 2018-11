Puunsyöttö on jättiläisten tanssia: Äänekosken biotuotetehtaan kita nielee päivittäin 240 rekkakuormallista ja 70 junavaunullista puutavaraa

Tästä on kyse Raskas liikenne on lisääntynyt Äänekoskella huomattavasti vuosi sitten avatun biotuotetehtaan myötä.

Keskustan liikenneympyrän läpi ajaa rekka muutaman minuutin välein.

Hyppäsimme rekan kyytiin ja tutustuimme tehtaan puulogistiikkaan.

Tehdasalueella ruuhkat ehkäistään kahdella eri raskaan liikenteen reitillä, jonotuskaistoilla ja purkuaikasovelluksella.

Henri Heinosen aamu on alkanut aikaisin. Mies on loikannut sängystään rattiin jo viideksi, ja päivä venyy iltaviiteen tai -kuuteen. Tavallinen arkipäivä siis kuljetusyrittäjälle.

Tämä ei Heinosta haittaa, sillä rekan nuppi on hänelle kuin toinen koti.

Marraskuun keli on harmaa, ja vielä aamukymmeneltäkin lumeton maasto tuntuu imevän kaiken valon itseensä. Heinonen on ehtinyt jo aamutuimaan hakea puukuorman Multialta. Edessä on päivän ensimmäinen kierros Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle.

Multialainen kuljetusyrittäjä Henri Heinonen. Ulriikka Myöhänen / Yle

Biotuotetehdas käynnistettiin elokuussa 2017. Vuotta myöhemmin se valmistaa täydellä teholla havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita kuten mäntyöljyä, bioenergiaa, rikkihappoa ja biopellettejä. Tehdas käyttää vuodessa 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Se tarkoittaa, että päivässä 240 puulastissa olevaa rekkaa pörhältää tehtaan porteista sisään. Viikossa puukuormassa olevia rekkoja ajaa alueelle 1680. Vuodessa 87 600. Lisäksi tehdasalueelle saapuu päivittäin 70 junavaunullista puutavaraa.

Sellainen määrä liikennettä ja puutavaraa vaatii tarkkoja logistisia suunnitelmia. Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoo, että tehdasalueen sisällä ruuhkat vältetään kahdella eri raskaan liikenteen reitillä. Puutavara-autot tulevat ja lähtevät omaa reittiään. Toinen reitti on varattu kemikaali- ja tuotekuljetuksille.

Purkuaikasovelluksessa kuljettaja valitsee itselleen ajankohdan, jolloin hän saapuu kuorman kanssa tehtaalle. Ulriikka Myöhänen / Yle

Lisäksi puukuormien kuljettajat käyttävät purkuaikasovellusta, jonka myötä puuvirta saapuu tehtaalle tasaisesti. Sovelluksessa kuljettaja varaa itselleen ajankohdan, jolloin hän saapuu puukuorman kanssa tehdasalueelle. Sovellus näyttää, mitkä saapumisajankohdat on jo varattu.

Tavallisesti Henri Heinonen suunnittelee ajonsa jo edellisenä päivänä. Työpäivänsä aikana hän ajaa puulastissa tehtaan porteista sisään kolmesti. Ajamisen lisäksi työpäivään kuuluu muun muassa kaluston kunnossapitoa, kuormien lastausta sekä purkua.

Ulriikka Myöhänen / Yle

Vaikka tehdasalueelle pikaisen laskutoimituksen perusteella ajaa puukuormassa oleva rekka keskimäärin joka kuudes minuutti, ei ruuhkaa ole maanantaiaamupäivänä nimeksikään. Kaksi raskaan liikenteen väylää ja purkuaikasovellus näyttävät tepsivän.

Jonotusväylät ammottavat tänään tyhjyyttään, mutta Heinosen mukaan niille on kuitenkin ollut käyttöä. kuorman purkupisteelle otetaan vain tietty määrä autoja.

Liikenteen määrän huomaa parhaiten, kun asettuu hetkeksi Äänekosken keskustan tuntumaan. Iso auto toisensa perään kiemurtelee liikenneympyrän läpi ja suuntaa kohti tehtaan portteja.

Tehtaanjohtaja Poikolainen kertoo, että puutavararekkojen lisäksi teillä painelee päivittäin noin 20–30 rekkaa sellulastissa ja sen päälle vielä kemikaalikuljetukset. Äänekosken keskustan läpi jylisee raskas kulkuneuvo keskimäärin parin minuutin välein, kun huomioon otetaan alueelle ajavat ja sieltä poistuvat rekat.

– Kyllähän se Äänekosken kylää ruuhkauttaa, kun liikenne kulkee sitä kautta. Siinä pyritään varovaisuuteen, tuumaa kuljetusyrittäjä Heinonen.

Äänekosken biotuotetehtaan johtaja Ilkka Poikolainen. Ulriikka Myöhänen / Yle

Lisääntyneen raskaan liikenteen myötä Äänekosken ja lähiseutujen liikenneturvallisuus on herättänyt paljon keskustelua. Toistaiseksi onnettomuuksilta on vältytty. Kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistuttaa, että toisaalta Äänekoskella on jo totuttu liikenteeseen, sillä pitäjässä on ollut teollisuutta jo parisataa vuotta.

– On rekat ajaneet ennenkin, eikä biotuotetehdas ole häiritsevästi lisännyt liikennettä. Pelko oli pahemmasta. Katuverkkomme on edelleen rauhallinen verratunna esimerkiksi Helsingin Mannerheimintiehen tai Jyväskylän Rantaraittiin, Tuononen havainnollistaa.

Tehtaalla liikenneturvallisuuteen liittyvä huoli on otettu vakavissaan. Tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen kertoo, että Metsä Group järjesti syksyllä liikenneturvallisuuskampanjan, johon osallistui seudun kahdeksan alakoulua.

– Edustajamme kävivät kouluissa kertomassa liikenteestä, liikkumisesta ja siitä, miten raskaan liikenteen autoja kohdataan turvallisesti liikenteessä, Poikolainen kertoo.

Kuljetusyrittäjä Henri Heinonen kurvaa vaa'alle. Ulriikka Myöhänen / Yle

Kampanjointi ei ole pahitteeksi, sillä syksyllä jalankulkija häviää helposti vesisateeseen ja pimeään. Vasta korkealta rekan nupista käsin voi todella hoksata, mitä kuljettaja näkee ja mitä häneltä jää näkemättä. Pahimmat kuolleet kulmat ovat suoraan edessä ja vänkärin puolella.

– Kaikki tilanteet on ennakoitava, tuumaa Heinonen mallatessaan isoa autoaan kohti tehdasvaakaa.

Vaa'an näytämää lukemaa on maallikkona vaikea käsittää. 75 040 kilogrammaa. Sellaisia massoja Äänekosken keskustan teillä ajelee päivittäin.

Kaupunginjohtaja Tuononen toteaa, että tiet tulevat kärsimään. Jatkossa tieverkkoa joudutaan uusimaan muutaman vuoden välein.

Kaupungin ja tehtaan välejä Tuononen kuvaa suoriksi ja mutkattomiksi. Viimeisimmäksi yhteyttä on pidetty tehtaalta kaupunkiin kantautuvan puusälän vuoksi.

– Sieltä luvattiin puhdistaa rekkoja. Nyt puusälän määrä keskustassa on vähentynyt, Tuononen kertoo tyytyväisenä.

Ulriikka Myöhänen / Yle

Tehdasalueen sisäpuolella kuljetusyrittäjä Henri Heinonen suuntaa kohti purkualuetta. Sinne ei ulkopuolisilla ole asiaa turvallisuussyistä. Metsä Groupin kuljetuspäällikkö Marko Yläjärvi osoittelee purkualueen suuntaan ja kertoo samalla, mitä siellä tapahtuu.

Materiaalikone nostelee rivakasti puutavaraa kyydistä pinoihin. Nyt Heinosen auto on pesupaikalla. Tuolla puusta tehdään haketta. Juuri äsken tuosta lähti juna maailmalle.

Kuljetusyrittäjä Henri Heinonen. Ulriikka Myöhänen / Yle

Pian Heinosen Sisu kaartaa takaisin. Käväisy vaa'alla osoittaa, että rekka painaa 48 tonnia vähemmän kuin vielä varttitunti sitten.

Mies on ajanut rekkaa miltei viisitoista vuotta. Hienonen astui yrittäjän saappaisiin vain vuoden kokemuksella, kun isä sairastui.

Ja niin sitä mentiin, suoraan syvään päähän?

– Niin se taisi olla, Heinonen sanoo ja kääntää rattia rauhallisesti.

Seuraavaksi mies Sisuineen suuntaa kohti Pylkönmäkeä. On jo korkea aika lähteä ajamaan päivän toista kuormaa.