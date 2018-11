Tunnetun tanssikoulun opettaja yritti suudella oppilaitaan, kopeloi kännissä ja harrasti seksiä yhden kanssa – Miksi hän sai jatkaa vielä vuosia?

Tästä on kyse Pääkaupunkiseudulla toimivassa StepUp Schoolissa oli vuosien ajan opettaja, joka käyttäytyi oppilaitaan kohtaan sopimattomasti.

Tanssikoulun opettaja kertoi joillekin oppilailleen olevansa ihastunut heihin, yritti suudella näitä ja aloitti ainakin yhden kanssa seksisuhteen.

Tanssikoulu kertoo, että se puuttui tilanteeseen heti, kun se tuli johdon tietoon.

Entiset oppilaat ovat sitä mieltä, että tanssikoulu viivytteli tilanteeseen puuttumisessa.

Tanssikoulu kertoo tarkastelleensa toimintaansa tapauksen jälkeen niin, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudestaan.

Oppilas tupsahtaa huoneeseen, jossa opettaja ja koulun parikymppinen oppilas suutelevat ja hyväilevät toisiaan. On oppilaiden bileet ja 2010-luvun alku.

Eräänä toisena vuonna tanssikoulun vuosittaisen esityksen jälkeen järjestettiin iltajuhla. Sama opettaja kävi tupakkapaikalla olevan alaikäisen naisen päälle. Nainen kertoo paenneensa paikalta.

Kolmantena vuonna juhlittiin tanssikoulun päätösbileitä. Kyseinen opettaja lyöttäytyi tanssilattialle oppilaiden kanssa. Hän yritti suudella ainakin kahta alaikäistä oppilastaan.

Vuonna 2015 yksi alaikäinen oppilas suostui seksiin saman opettajan kanssa. Suhde kesti pari vuotta. Opettaja oli naista huomattavasti vanhempi.

Tässä vain muutama esimerkki tapahtumista, joita Tanssikoulu StepUpin entiset oppilaat muistelevat vuosien jälkeen. Yhteisissä kokoontumisissa keskustelu kääntyy edelleen tiettyyn opettajaan ja tämän naissuhteisiin.

Opettaja on käynyt 2010-luvun aikana treffeillä oppilaidensa kanssa, kertonut näille olleensa ihastunut, yrittänyt suudella useita naisia, taivutellut sänkyyn ja aloittanut seksisuhteen ainakin yhden oppilaan kanssa.

Nuorimmat naiset ovat olleet 17-vuotiaita.

Opettaja ei enää opeta

StepUp School on yksityinen, pääkaupunkiseudulla toimiva tanssikoulu, jolla on pitkät perinteet. Se on perustettu 1980-luvulla.

Tanssikoulu järjestää opetusta vuosittain tuhansille eri-ikäisille harrastajille; lapsille, nuorille ja aikuisille.

Opiskelu on maksullista. Joidenkin ryhmien opetuskausi maksaa jopa lähes 3 000 euroa.

Ylen haastattelemat oppilaat ovat olleet mukana yli 16-vuotiaille suunnatussa ryhmässä. Sama opettaja on vetänyt myös alle 16-vuotiaiden ryhmiä.

Epäasiallisesti oppilaitaan kohtaan käyttäytynyt opettaja on ollut StepUpin palkkalistoilla 2000-luvulta saakka. Enää hän ei opeta tanssikoulussa.

StepUpin mukaan yhtiö puuttui heti

StepUpin toimitusjohtajan Tiina Kaivolan mukaan yhtiö puuttui tilanteeseen heti, kun opettajan käytös tuli heidän tietoonsa. Tanssikoulu pidättäytyy kommentoimasta tapauksen yksityiskohtia osapuolten oikeusturvaan ja yksityisyydensuojaan vedoten.

Tiesin, että jos tapaan hänet, tulemme harrastamaan seksiä. Opettajan ihastuksen kohde

Kaivolan mukaan StepUp suhtautuu väitteisiin sopimattomasta toiminnasta erittäin vakavasti, eikä opettajan toiminta ole ollut miltään osin sallittua.

– Mikäli tällaisia väitteitä tulee yrityksen johdon tietoon, niistä keskustellaan asianosaisten kanssa, eli kuunnellaan kaikkien näkökulmat tapahtuneesta ja ryhdytään tarvittaviin toimiin. Niin tässä tapauksessa on toimittu, Kaivola viestittää Ylelle sähköpostitse.

Yle tavoitti myös opettajan, mutta tämä ei ole vastannut Ylen kysymyksiin.

Oppilaat: Koulu olisi voinut puuttua aiemmin

Oppilaiden keskuudessa elää vahva käsitys, että ainakin osa tanssikoulun johdosta tiesi opettajan epäasiallisesta käytöksestä jo vuosia ennen kuin tämä joutui lähtemään koulusta.

Oppilaat eivät kanna kaunaa opettajalle. Kyse on vanhoista tapauksista. Ylen haastattelemien oppilaiden vanhimmat kertomukset sijoittuvat 2010-luvun taitteeseen, tuoreimmat tapaukset ovat viime vuosilta.

Sen sijaan oppilaat peräänkuuluttavat tanssikoulun vastuuta.

Oppilaiden mukaan koulu suojeli opettajaansa oppilaiden kustannuksella. Nuoret kokivat, etteivät voineet luottaa koulun johtoon. Vanhemmille tapauksista ei hiiskuttu.

10 entistä oppilasta kertoo näkemästään ja kokemastaan

Seksuaalista häirintää tapahtui tanssikoulun leireillä, oppilaiden järjestämissä bileissä ja koulun esitysten jälkeisissä iltajuhlissa.

Yle tavoitti tätä juttua varten 16 tanssikoulun entistä oppilasta, heidän vanhempiaan tai sisaruksiaan sekä tanssikoulun entisiä ja nykyisiä opettajia.

Keskustellaan asianosaisten kanssa, eli kuunnellaan kaikkien näkökulmat tapahtuneesta ja ryhdytään tarvittaviin toimiin. Tiina Kaivola, StepUp School

Omakohtaisia kokemuksia opettajan epäasiallisesta käytöksestä oli kuudella Ylen haastattelemalla entisellä oppilaalla. Opettaja lähestyi heitä fyysisesti, yritti suudella ja yllytti kahta seksiin.

Neljä muuta haastateltua on saanut omien sanojensa mukaan opettajalta sanallista huomiota tai todistaneet tapahtumia.

Kuusi tavoitetuista oppilaista ei halunnut muistella vanhoja asioita.

Oppilaiden vanhemmat kertoivat olevansa järkyttyneitä siitä, mitä heidän lapsensa olivat joutuneet kokemaan. Vanhemmat kuvittelivat lasten olevan tanssikoulussa turvallisten aikuisten seurassa.

Lähentelyä leirillä

Ylen haastattelemien oppilaiden ja koulun muiden opettajien mukaan epäasiallisesti käyttäytynyt opettaja osallistui nuorten juhlintaan ja lähti heidän kanssaan jatkoille. Muut opettajat eivät olleet vastaavissa tilanteissa läsnä.

Opettajalla oli tapana myös päästää nuoret juhlimaan tanssikouluun ja esityspaikkana toimineen teatterin tiloihin.

Keväällä 2016 eräs tanssikoulun toiminnassa mukana ollut nainen koki joutuneensa opettajan epäasiallisen käytöksen kohteeksi vuotuisella leirillä, jonka yhteydessä nuoret viettivät iltaa ja joivat alkoholia.

Opettaja oli mukana ja voimakkaasti päihtynyt, kertovat paikalla olleet ihmiset.

Vuodesta toiseen tuli joku uusi, johon iskeä kyntensä. Chike Ohanwe

Opettaja lähestyi naista virallisen leiriohjelman jälkeen. Nainen oli tapahtumien aikaan 18-vuotias.

Opettaja pyysi naista jäämään huoneeseensa. Nainen oli suostunut.

Opettaja oli naisen kertomusten mukaan suudellut ja yllyttänyt tätä seksiin. Nainen kertoi kieltäytyneensä ja poistuneensa huoneesta.

Leirin jälkeen nainen kertoi kokemuksistaan tanssikoulun hallituksen puheenjohtajalle Marco Bjurströmille. Koko StepUpin toiminta henkilöityy voimakkaasti Bjurströmiin. Hän on yksi tanssikoulun perustajista.

StepUp Schoolin hallituksen puheenjohtaja Marco Bjurström Jani Aarnio / Yle

Bjurström kertoo sähköpostitse Ylelle, että hän muistaa tapaamisen, mutta ei voi ottaa kantaa yksittäisen keskustelun sisältöön.

Epäilyihin opettajan epäasiallisesta käytöksestä puututaan Bjurströmin mukaan niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi kirjallinen varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi tai työsuhteen purkaminen.

Ylen tietojen mukaan opettaja sai keskustelun jälkeen jatkaa samassa työssä.

Oppilaat haluavat pysyä nimettöminä

Yle ei julkaise opettajan nimeä, sillä tapahtumista on jo aikaa, eikä hän enää opeta StepUpissa.

Näyttelijä Chike Ohanwe on oppilaista ainoa, joka esiintyy tässä jutussa omalla nimellään. Moni entisistä oppilaista työskentelee taidealalla, eivätkä he halua riskeerata omaa uraansa.

Opettaja ei ole käyttäytynyt Ohanwea kohtaan sopimattomasti. Vuosina 2011–2012 tanssikoulun toiminnassa mukana ollut Ohanwe on seurannut sivusta henkilökohtaisesti kolmea tapausta, joissa hänen naispuoliset ystävänsä ovat joutuneet häirinnän kohteiksi.

Ohanwe on valmis ottamaan vastaan sen, mitä julkisuuteen astuminen tuo tullessaan.

Näyttelijä Chike Ohanwe Antti Haanpää / Yle

Ohanwe on nimittäin vastuussa siitä, että oppilaat alkoivat alun perin jakaa kokemuksiaan opettajan käyttäytymismallista. Siitä julkisesta salaisuudesta, joka yhdisti opettajan oppilaita eri vuosilta.

Ohanwe koki, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä asiasta julkista. Tanssikoulun johtoon hän ei voinut luottaa.

Ohanwe julkaisi asiasta kirjoituksen sosiaalisessa mediassa toukokuussa 2017 eli juuri ennen metoo-liikettä.

Metoo-liikkeen laineet löivät Suomeen etenkin syksyllä 2017. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt kampanja nosti julkiseen keskusteluun seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen Suomessa esimerkiksi koulumaailmasta, elokuva-alalta ja Kansallisbaletista.

Taidekentän ulkopuolella aihetta on käsitelty muun muassa urheilijoiden, ulkoministeriön työntekijöiden, yliopiston opiskelijoiden ja työntekijöiden sekä lainoppineiden (Helsingin Sanomat) (siirryt toiseen palveluun)keskuudessa.

Kokemuksia monessa ryhmässä

Tanssikoulun entiset oppilaat kertovat tarinansa vasta nyt, sillä opettajasta poliisille tehty tutkintapyyntö on edennyt niin pitkälle, ettei julkisuus haittaa esitutkintaa. Miestä epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Seuraavaksi tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Ohanwen sosiaaliseen mediaan kirjoittama teksti kirvoitti valtavan määrän yhteydenottoja ja kommentteja.

Oppilaat jakoivat kokemuksiaan. Asiasta alettiin ensimmäistä kertaa puhua laajassa mittakaavassa.

Moni tanssikoulun toiminnassa mukana ollut kertoi opettajan epäasiallisesta käytöksestä oppilaitaan kohtaan.

Ohanwe poisti tekstin sosiaalisesta mediasta pian sen julkaisemisen jälkeen. Hän koki, että julkaisu alkoi saada vääränlaista huomiota. Ja keskustelu oli lähtenyt jo liikkeelle.

Ainakin Marco Bjurström oli nähnyt tekstin, sillä hän otti henkilökohtaisesti yhteyttä Ohanween. Viestissä Bjurström pahoitteli, ettei hänelle ollut voinut puhua, ja tarjosi Ohanwelle keskusteluapua.

Bjurström sanoo, ettei hän voi kommentoida yksittäistä tapausta.

Hän toteaa yleisellä tasolla, että pyrkii rohkaisemaan oppilaita kaikissa kohtaamisissa siihen, että nämä uskaltaisivat kertoa havaitsemistaan epäkohdista. Tarvittaessa epäkohdista voi Bjurströmin mukaan ilmoittaa myös suoraan hänelle.

Opettaja sai Ylen tietojen mukaan jatkaa opettamista tanssikoulussa.

Häirintä tapahtui luokkahuoneen ulkopuolella

Kaikki tähän juttuun haastatellut oppilaat kuvailevat opettajaa äärimmäisen tunteikkaaksi. Opettajalla oli tapana ihastella oppilaitaan ja antaa paljon huomiota tietyille henkilöille.

Joillekin opettaja lähetteli viestejä ja ehdotti tapaamista. Opettaja kertoi suoraan olevansa ihastunut joihinkin oppilaisiinsa.

Osa ihastuksen kohteista piti sanoja harmittomina. Osa ei kuitenkaan pitänyt huomiota pelkästään vilpittömänä ja viattomana.

– Tiesin, että jos tapaan hänet, tulemme harrastamaan seksiä, yksi naisista sanoo.

Opettajan huomion kohteille tuli olo, että opettaja oli valinnut heidät kaikkien joukosta.

Osa haastatelluista piti normaalina sitä, että taidetuotannoissa osapuolet ihastuvat toisiinsa.

– Ainahan siellä syntyy joku romanssi, kun laitetaan tunteita peliin, sanoo nainen, jolle opettaja vakuutti ihastustaan.

Ohanwen sosiaalisessa mediassa julkaiseman tekstin jälkeen naisille selvisi, että oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että opettaja ihastui joka vuosi ainakin yhteen uuteen oppilaaseensa.

– Vuodesta toiseen tuli joku uusi, johon iskeä kyntensä, Chike Ohanwe sanoo.

Opetustilanteissa ihastelu jäi sanojen tasolle. Koulun ulkopuolella opettaja lähestyi fyysisesti.

Opettaja oli tilanteissa yleensä päihtynyt. Myös oppilaat saattoivat olla tilanteissa alkoholin vaikutuksen alaisina.

StepUp tuomitsee opettajan toiminnan jyrkästi

StepUpin toimitusjohtaja Tiina Kaivola sanoo, että opettajan kuvattu toiminta ei ole miltään osin sallittua. Kaivolan mukaan StepUpissa suhtaudutaan väitteisiin sopimattomasta toiminnasta erittäin vakavasti.

Kaivolan mukaan koulussa on panostettu siihen, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudestaan.

– Häirintää pyritään ennaltaehkäisemään luomalla StepUpiin luottamukselle, tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle rakentuva yhteisöllinen toimintakulttuuri, Kaivola kirjoittaa sähköpostitse antamassaan vastauksessa.

Uudessa toimintakulttuurissa ei ole Kaivolan mukaan häirinnän sivustaseuraajia, vaan jokainen tahtoo, osaa ja uskaltaa puuttua havaitsemaansa häirintään ja kertoo siitä opettajalle tai muulle aikuiselle.

Kaivolan mukaan yhtiön periaate on, että jos on jotain salattavaa, se ei ole oikein.

Koulun palautteenantojärjestelmää on myös kehitetty niin, että oppilailla on mahdollisuus tuoda asioita esille nimettömästi.

Lisäksi Kaivola kertoo, että metoo-kampanjan jälkeen henkilökunnalle on järjestetty koulutusta. Kaivolan mukaan jokainen työntekijä on nykyään tietoinen, että epäasiallinen käytös voi asian selvittämisen jälkeen johtaa työsuhteen päättymiseen.

Suhteet oppilaisiin ongelmallisia

Ylen haastattelemien tanssikoulun entisten ja nykyisten opettajien mukaan koulun johto onkin rohkaissut olemaan yhteydessä heihin kaikissa epäselvissä tilanteissa.

Opettajien kokouksissa on käsitelty pelisääntöjä, joissa on painotettu tervettä oppilas–opettaja-suhdetta. Myös mahdollisia ihastumisia ja seksuaalista häirintää on käsitelty tanssikoulun opettajakokouksissa.

Ylen haastattelemat, muut kyseisen tanssikoulun opettajat ovat sitä mieltä, että oppilaan ja opettajan väliset suhteet ovat monella tapaa ongelmallisia, vaikka molemmat osapuolet olisivat jo täysi-ikäisiä.

Toisaalta opettajat muistuttavat, että tanssin opettaminen ilman kosketusta on vaikeaa. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on siitä syystä tärkeää.

Seksisuhde oppilaaseen katkaisi työsuhteen

Kaivola kertoo, että StepUpissa on nollatoleranssi epäasiallisen käyttäytymisen suhteen.

– Mikäli tällaisia väitteitä tulee yrityksen johdon tietoon, niistä keskustellaan asianosaisten kanssa eli kuunnellaan kaikkien näkökulmat tapahtuneesta ja ryhdytään tarvittaviin toimiin. Niin tässä tapauksessa on toimittu, Kaivola kirjoittaa.

Ennen kuin koulu ryhtyi “tarvittaviin toimiin”, seksisuhteessa opettajan kanssa ollut nainen oli yhteydessä koulun johtoon ja halusi tavata. Nainen halusi kertoa johdolle siitä, mitä vielä tuolloin tanssikoulun palveluksessa ollut opettaja puuhasi. Nainen teki myös tutkintapyynnön poliisille.

Seksisuhde oli alkanut pari vuotta aiemmin naisen ollessa koulun oppilas. Opettaja oli lähestynyt oppilasta ensimmäisen kerran tanssikoulun leirin aikana. Nainen oli tuolloin 17-vuotias.

Hän toimi auktoriteettiasemassa vastuuttomalla tavalla. Opettajan ihastuksen kohde

Oppilas ja häntä huomattavasti vanhempi opettaja tapasivat parin vuoden ajan lähes viikottain ja harrastivat seksiä opettajan luona. Kaikki tapaamiset olivat naisen mukaan tapahtuneet luokkahuoneen ulkopuolella.

Tanssikoulun johtoa tapaamaan tuli naisen lisäksi kaksi muuta oppilasta, jotka olivat kokeneet opettajan epäasiallista käytöstä. Toista opettaja oli yrittänyt väkisin suudella juhlissa ja toista opettaja oli taivutellut jäämään huoneeseensa tanssileirin aikana.

Tapaamisen jälkeen tanssikoulu palautti seksisuhteessa opettajan kanssa olleen naisen perheelle kurssimaksut kahdelta kaudelta.

Palautuksen syyksi kirjattiin, että StepUp halusi hyvittää tyytymätöntä asiakasta kurssimaksujen osalta.

StepUpin toimitusjohtajan Tiina Kaivolan mukaan kurssimaksun palauttaminen on yhtiön normaali käytäntö, mikäli asiakkaan reklamaatio todetaan aiheelliseksi.

Oppilaat saivat väärän käsityksen taidealasta

Opettajan kohteiksi joutuneiden kokemuksissa toistuu epävarmuus itsestä, ihastuminen opettajaan, immarreltu olo ihailun kohteen eli opettajan huomiosta ja käsitys siitä, että he olivat tasavertaisina aikuisina tilanteessa.

– Vaikka eihän se näin jälkikäteen ajateltuna niin ollut. Hän toimi auktoriteettiasemassa vastuuttomalla tavalla, yksi opettajan ihastuksista kertoo.

Toinen oppilas näkee, että opettajalla oli paljon valtaa nuoriin. Hän kertoo katsoneensa opettajaa ylöspäin siihen asti, kun tämä yritti väkisin suudella häntä.

Kolmas nainen kokee, että opettajan käytös oli omiaan rakentamaan oppilaille vääränlaista kuvaa siitä, millaista työskentely taidealalla on, ja millä pelisäännöillä se toimii. Hänen mukaansa opettajan toiminta oli erittäin myrkyllistä.

Naisten mukaan erityisen surullista oli se, ettei nuorilla ollut aiempaa käsitystä siitä, miten asiat taidealalla hoituvat. Opettaja loi epäsopivalla käytöksellään normistoa, johon uudet tekijät kasvoivat.

Samaa mieltä on Chike Ohanwe. Hänen mukaansa opettaja käytti taidetta väärin itsekkäistä syistä.

Opettajasta huolimatta elämän parasta aikaa

Opettajan toiminnasta huolimatta lähes kaikki Ylen haastattelemat entiset oppilaat pitävät tanssikouluaikoja itselleen monella tapaa antoisina. Moni kuvailee aikaa “elämänsä parhaaksi”.

Koulu antoi kaikille elämään valtavasti sisältöä. Sen kautta solmittiin pitkäikäisiä ystävyyssuhteita ja jäsennettiin maailmaa aikuistumisen kynnyksellä.

Harrastus saattoi muuttaa koko elämän suunnan. Se vaikutti joillakin ammatinvalintaan ja myöhemmin syntyneiden lasten kummeihin.

Se ikäänkuin kuului hänen persoonaansa, että sellaista on kestettävä. Opettajan ihastuksen kohde

Oppilaat pitivät muista opettajista valtavasti ja kokivat oppineensa paljon. Moni piti myös epäasiallisesti käyttäytyneen opettajan opetustyylistä.

Jotkut haastatelluista kokivat, että opettajan epäasiallinen käytös oli pieni paha kaiken hyvän keskellä. Nuoret ajattelivat, että epämukavia tilanteita pitää vain kestää.

Esimerkiksi suuteluyritykset kuitattiin hermostuneella naureskelulla.

– Tiesin, ettei tämä ole normaalia, mutta jotenkin se tilanne ei tullut yllätyksenä. Se ikäänkuin kuului hänen persoonaansa, että sellaista on kestettävä, opettajan suuteluyrityksen kohteeksi joutunut nainen muistelee.

Oppilaat eivät itse osanneet aikanaan puuttua opettajan toimintaan, mutta nyt he rohkaisevat tulevia sukupolvia toimimaan toisin.

Avoimempaa tekemisen kulttuuria

Chike Ohanwen mukaan kyse ei ole ihmisjahdista, vaan tarkoituksena on tuoda epäkohdat julki, jotta sama ei toistuisi muiden kohdalla tulevaisuudessa.

– Ei kenenkään oppilaan tarvitsisi joutua miettimään sitä, että haluaako opettaja puhua kanssani siksi, että on kiinnostunut minun työskentelystäni, vai sen takia, että hän haluaa päästä minun pöksyihini, Ohanwe sanoo.

StepUp korostaa Ylelle antamissaan vastauksissa toivovansa, että kaikki oppilaat ja tilanteissa olleet uskaltavat puuttua häirintään ja ilmoittaa asiasta vastuullisille aikuisille.

Oppilaat myöntävät, että olisivat voineet puuttua asiaan aiemmin. Oppilaat kokevat, ettei tanssikoulun ilmapiiri ollut riittävän luottamuksellinen.

– Minulla kesti viisi–kuusi vuotta, että uskalsin ja osasin tehdä jotain, Ohanwe sanoo.

Ohanwe ja muut oppilaat ovat tyytyväisiä siitä, että he voivat vihdoin puhua aiheesta.

– On kiva katsoa itseänsä peiliin ja hiffata, että tästä ei tarvitse kärsiä enää kymmenen vuoden kuluttua, jos toimii nyt. Asiat ei muutu, jos niitä ei muuta, Ohanwe sanoo.

Tässä jutussa esitellyt tilanteet perustuvat epäasiallisesta käytöksestä epäillyn opettajan käytöksen kohteiden ja tilanteita todistaneiden kertomuksiin. Ne tapahtumakulut, joissa paikalla on ollut muita ihmisiä, on tarkistettu useammasta lähteestä.

Lisäksi apuna kertomusten todentamisessa on käytetty oppilaiden ystäviä, vanhempia ja sisaruksia sekä erilaisia asiakirjalähteitä, joihin on dokumentoitu esimerkiksi osapuolten viestittelyä.