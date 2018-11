Someraivo on nykyajan noitarovio: Oulussa nousi polttopisteeseen piispan uusi asu ja siihen kirjailtu Pietarin risti

Tästä on kyse Sosiaalisessa mediassa syntyi kohu Oulun piispan asussa käytetystä vanhasta kristillisestä symbolista Pietarin rististä eli latinalaisesta rististä. Se symboloi nöyryyttä ja marttyyriutta.

Pietarinristi on myös satanistien ja joidenkin black metal -yhtyeiden suosima symboli.

Myllykangas pitää someraivoa nykyajan noitaroviona.

Taitelijan mielestä sosiaalisessa mediassa toisia henkisesti pahoinpitelevät ihmiset ovat sivistymättömiä.

Vaikka Moosa Myllykangas ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, silti hän yllättyi Oulun piispa Jukka Keskitalolle tekemänsä paramentin eli asukokonaisuuden saamasta vastaanotosta sosiaalisessa mediassa.

Kohu syntyi asussa käytetystä vanhasta kristillisestä symbolista Pietarin rististä eli latinalaisesta rististä. Nimensä erikoisen muotoinen risti on saanut Roomassa ristiinnaulitulta apostoli Pietarilta.

Tarinan mukaan Pietari ei kokenut olevansa arvollinen kuolemaan Jeesuksen lailla pää pystyssä. Niinpä roomalaiset ristiinnaulitsivat hänet Vatikaanivaltiossa sijaitsevan Pietarinkirkon seutuvilla pää alaspäin. Niinpä Pietarin ristissä poikkipuu on alhaalla.

Nöyryyden ja marttyyriuden symboli

Kristillisessa perinteessä Pietarin risti symboloi nöyryyttä ja marttyyriutta.

– Pidä huoli opetuslapsista, sanoi Jeesus Pietarille. Minulle Pietarin risti oli toki myös sommitteellinen kysymys. Menen aina visuaalisuus edellä, kertoo Myllykangas.

Yksi kristikunnan tärkeimmistä pyhätöistä, Vatikaanissa sijaitseva Pietarinkirkko on rakennettu latinalaisen ristin eli Pietarinristin muotoon. AOP

Pietarin risti toteutuu myös tässä Pietarin nimikkokirkossa, joka on rakennettu latinalaisen ristin muotoon. Suomessa esimerkiksi Kemin Veitsiluodon kirkon katolla on Pietarin risti.

Pahaksi onneksi Pietarinristi on muodoltaan sama kuin satanistien ja joidenkin black metal -yhtyeiden suosima risti, jonka poikkipuu on alhaalla. Tämä yhteys on monelle nuoremman polven edustajalle tutumpi kuin Pietarin ristin kirkollinen yhteys. Black metal- tietämys on tässä ajassa vahvempaa kuin kirkollinen tietämys.

– Ei se ole vain hevimiesten henkistä omaisuutta, sanoo Moosa Myllykangas.

Lynkkaysmentaliteetti surettaa taitelijaa

Hän suree sosiaalisen median lynkkaus-mentaliteettia, vaikka kokee itse päässeensä suhteellisen vähällä.

Myllykangas pohtii, että kun somemylly lähtee pyörimään, niin ihmiset revitään siellä kappaleiksi mitä pienimmistä asioista.

– Se on niin raadollista, että vertaisin sitä tämän päivän noitarovioon. On helppoa ja vaivatonta raadella ihminen somessa.

Hän suree sitä, että tätä tapahtuu kerta toisensa jälkeen, eikä someraivo ole yleensä missään suhteessa tosiasioihin.

– Ei koskaan ajatella uhrin kannalta, vaan lähdetään mukaan someraivoon. Jo pelkästään googlaamalla voisi monesta asiasta saada selvää ennen kuin alkaa vimmaisesti somettaa, sanoo Myllykangas.

Tarkennusta sivistymättömyyskommentiin

Hän haluaa tarkentaa julkisuudessa esiintynyttä arviotaan ihmisten sivistymättömyydestä. Myllykangas ei tarkoita, että ihmiset olisivat sivistymättömiä, kun eivät tunnista Pietarin ristiä.

– Tarkoitin, että sellaiset ihmiset ovat sivistymättömiä, jotka tuolla somessa nyrkittävät nimettömänä kanssaihmisiä palleaan, sanoo Myllykangas.

Myllykankaasta voi aistia turhautumista somessa asujien kansanluonteeseen.

– Suomen kansa on mielensäpahoittajakansaa ja joka asiasta pitää aina se huono kaivaa esille, sanoo Myllykangas.

"Ihan hirveä yhdistelmä"

Vaikka tilaaja eli tuomiokapituli on ollut kilpailun voittaneeseen piispanvaatesuunnitelmaan enemmän kuin tyytyväinen, Myllykangas on saanut myös kitkerää papillista palautetta orjantappurakruunusta ja sen poronluukoristeesta.

– Ihan hirveä yhdistelmä, joka tuo mieleen samanismin, kirjoitti somessa muuten vapaamielisenä profiloitunut hengenmies toisesta hiippakunnasta.

Myllykangas pelkäsikin ensi, että tästä viriäisi somessa voimakas keskustelu, koska ihmiset niin herkästi tarttuvat tällaisiin asioihin.

Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon kirkon katolla on Pietarin risti. Antti Heikinmatti / YLE

Orjantappurakruunu on hänen mielestään paljon rajumpi asia kuin Pietarin risti.

– Minusta poronsarvi siinä korussa on kaunis ja koko koru on erittäin onnistunut. Paramenttikokonaisuus myös osaltaan uudisti kirkkoa. Ehkä sekin on ärsyttävää joidenkin ihmisten mielestä, sanoo Myllykangas.

Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa orjantappurakruunussa oli mukana Oulun hiippakunnan vaakunassa olevat taivasten valtakunnan avaimet.

– Minä en tykännyt siitä, mutta koska kilpailuaikataulu oli tiukka, ajattelin että jos voitan, voin muuttaa sen. Piispa kertoi sitten ensimmäisessä tapaamisessamme ajatelleensa juuri samaa.

Keskitalon vihkimykseen osallistuneet pohjoismaiset piispat olivat Myllynkankaan mukaan asukokonaisuudesta erittäin innostuneita ja tykkäsivät kovasti.

Ei pidä antaa periksi

– Ei me voida mitään sille jos joku ryhmä omii itselleen kirkollisen symbolin. Mutta jos lähdettäsiin muuttamaan sitä piispan asukokonaisuutta, se olisi periksiantamista satanismille. Minusta sitä ei pidä tehdä. Minusta hevimiehille ei pidä antaa periksi, sanoo Myllykangas.

Myllykangas on aiemmin tehnyt aiemmin muun muassa alttariteoksia tuomiokapitulin kokoustiloihin ja Heinäpään kappeliin. Hän tuntee hyvin symbolien kuvaston.

– Hakaristi esimerkiksi on vanha symboli, jota esimerkiksi Suomen ilmavoimat ja Lotta Svärd ovat käyttäneet jo ennen natsismin nousua. Intialaisessa kulttuurissa hakaristi on kuvastanut turvapaikkaa.