Ruotsi luopuu televisiomaksusta – siirtyy veroon

Ruotsin valtiopäivät on päättänyt, että maan radio- ja televisiomaksu poistetaan vuodenvaihteessa (siirryt toiseen palveluun), kertoo SVT (siirryt toiseen palveluun). Maksu korvataan julkisen palvelun maksulla, joka kerätään verona.

Poliitikot pitävät nykyistä käytäntöä vanhentuneena. Kaikki Ruotsin eduskuntapuolueet, ruotsidemokraatteja lukuunottamatta, tukevat muutosta.

Uusi televisiomaksu koskee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä, joilla on verotettavaa tuloa. Vero on määrältään prosentti saaduista tuloista.

Ensi vuonna veron määrä on enintään 1300 kruunua per henkilö. Summa on noin 126 euroa.

Henkilöt, joiden tulot ovat alhaisemmat kuin 13 600 kruunua kuukaudessa, maksavat pienennettyä veroa. Tällä hetkellä jokainen ruotsalainen talous, jossa on televisio, velvoitetaan maksamaan sen käytöstä 2400 kruunua vuodessa.