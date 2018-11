Seurakunnan kärjekäs Seta-keskustelu ei yllättänyt asiantuntijaa: "Kirkko on silti edistynyt hyvin"

Tästä on kyse Keski-Porin seurakunnassa kiistellään Setan vierailuista rippileireillä.

Osa seurakuntaneuvostosta vastustaa jyrkästi setalaisten vierailuja.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran joulukuussa.

Keski-Porin seurakunnassa syttynyt kiista Setan edustajien vierailuista rippileireillä ei tullut yllätyksenä asiantuntijalle, joka pyrkii työssään lisäämään sateenkaariväen hyvinvointia hengellisissä yhteisöissä.

Valmistelussa olevaan Keski-Porin seurakunnan paikallissuunnitelmaan oli kirjattu, että rippileireillä voi käydä vierailijoina muun muassa seksuaalista tasavertaisuutta ajavan Setan edustajia. Setalaiset ovat vierailleet Porissa leireillä jo aiempina vuosina.

Nyt osa seurakuntaneuvostossa istuvista kirkkopoliitikoista vaatii, ettei Setan vierailuja kirjata suunnitelmaan.

Politisoituminen harmittaa

Uskontotieteilijä Lumi Sammallahti työskentelee koordinaattorina Sateenkaariyhdistys Malkusksen Taakasta voimavaraksi -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä uskonnollisten yhteisöjen ymmärrystä seksuaalisia yhteisöjä kohtaan ja toisaalta kasvattaa seksuaalivähemmistöjen ymmärrystä uskonnollisista yhteisöistä.

– Jopa ihmiset, jotka määrittelevät itsensä konservatiiveiksi, ovat kutsuneet meitä seurakuntiin. Ehkä meidät koetaan sovittelevammaksi ja turvallisemmaksi yhteistyötahoksi, vaikka Malkus on Setan jäsenjärjestö.

Sammallahti pitää ikävänä, että Setan vierailut ovat nousseet poliittisen kiistelyn aiheeksi ja lyömäaseeksi. Hän muistuttaa, että Seta käy kouluttamassa oppilaita myös kouluissa, ja toivoo, että seurakuntavaikuttajat tutustuisivat Setan koulutusten sisältöön.

Setaa kohtaan epäluuloja

Sammallahti arvioi, että seurakunnissa on vielä epäluuloja nimenomaan Setaa kohtaan. Malkus on Setan jäsenjärjestö, mutta sen on Sammallahden kokemuksen mukaan ollut Setaa helpompi toimia seurakuntien suuntaan.

– Setalla on joissain piireissä maine hyökkäävänä ja epämääräisiä arvoja ajavana tahona, vaikka käytännössä koulutukset ovat jotain ihan muuta, Sammallahti sanoo.

Seksuaalisuus uskonnoille yhä hankalaa

Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat Lumi Sammallahden mukaan uskonnollisille yhteisöille isoja, ihmiskuvaan liittyviä aiheita. Seksuaalivähemmistöjen aseman paraneminen herättää siksi herkästi vastareaktioita.

Evankelis-luterilainen kirkko on Sammallahden mukaan edennyt monia muita uskonnollisia yhteisöjä pidemmälle seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamisessa.

– Olemme kohdanneet sellaistakin uskoa, että seksuaalivähemmistöön kuulumista on mahdotonta sovittaa yhteen sen kanssa, että joku on uskova ihminen. Evankelis-luterilainen kirkko on hyvin edistynyt tässä, vaikka sielläkin on monenlaisia ääniä ja toimijoita sekä vaikeuksia sovittaa yhteen erilaisia ajattelutapoja.

Sammallahti kehuu luterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelmia, joita on viime vuosina uudistettu. Malkus pyrkii parhaillaan kartoitamaan nettikyselyllä (siirryt toiseen palveluun), miten nämä suunnitelmat käytännössä toteutuvat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten osalta.