Herätys: Brexitissä vielä hikinen urakka, ledit valtaavat katuja, autokamerat yhä harvinaisia

Eurooppa kiittelee Brexit-sopua, mutta Mayllä on vielä edessään hikinen urakka

Vaikka Britannian hallitus on hyväksynyt EU-erosopimuksen, pääministeri Theresa Mayn on vielä saatava sopimusteksti läpi Britannian syvästi jakautuneessa parlamentissa. May ei ole ilmoittanut, minä ajankohtana parlamentti äänestää asiasta. Brittimediassa on myös spekuloitu, että lähiaikoina ministerien joukosta voidaan kuulla erouutisia.

Kirjeenvaihtajan analyysi: Britannian erosopimus ei täytä brexitin lupauksia

Theresa May Will Oliver / EPA

Hallituksen eilen hyväksymä sopimus ei palauta kontrollia Britannialle kolmesta syystä, kirjoittaa EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio. Sopimus saattaa olla Britannian kannalta parasta mitä on tarjolla, mutta se ei ole sellainen, josta oli kansanäänestyksen aikaan puhetta.

Suomen kaduille saadaan kirkkaampia valoja

Vallitseva valo taajamissa on suurpainenatriumlamppujen antama oranssi valo. Petra Ristola / Yle

Taajamissa hehkuu pimeinä aikoina yleisimmin oranssi valaistus. Kaupunkien katuvalot ovat muuttumassa kirkkaammiksi, kun ledit valtaavat alaa. Esimerkiksi Tampereella ja Turussa joka neljäs ja Helsingissä melkein joka viides valo loistaa jo ledistä.

Kojelautakamerat eivät vielä hyödytä poliisitutkinnoissa tai vakuutuskorvauksissa

Jari Pelkonen / Yle

Vakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista on toistaiseksi tarjolla autokameran tallentamaa videokuvaa vain harvoin. Sen sijaan sosiaalinen media on liikennetörttöilyvideoita pullollaan. Kojelautakameroiden myynti on tasaisessa kasvussa, eniten niitä hankkivat varttuneet miesautoilijat. Autokameroita arvioidaan olevan noin viidessä prosentissa kaikista liikenteessä olevista autoista.

Torstaina tulee tihkusateita

Yle

Torstaina maassa on pääosin pilvistä ja tihkusateista, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen. Lähinnä etelässä ja aivan pohjoisessa pilvipeite voi rakoilla. Lapin yli kulkee sateita, jotka tulevat aamulla lumena tai räntänä, päivällä suureksi osaksi vetenä. Lämpötiloissa ei tapahdu runsaasta pilvisyydestä johtuen suuria muutoksia.

