Miten brexit etenee nyt? Britannian Theresa Maylla on vielä edessään hikinen urakka

Theresa May Will Oliver / EPA

Mayn oma asema on vaakalaudalla brexit-sopimuksen johdosta.

Britannian hallitus hyväksyi pääministeri Theresa Mayn tarjoileman erosopimuksen, joka on saanut alustavia kiitoksia EU-maiden johtajilta. Silti edessä on vielä vähintään yhtä kova urakka ennen kuin sopimus voi astua voimaan.

Suurin työ voi olla Britannian saaminen sopimuksen taakse.

1. Luvassa voi olla ministerieroja

Vaikka hallitus hyväksyi sopimuksen maratonkokouksen jälkeen, päätös ei ollut helppo. Yleisradioyhtiö BBC:n arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin kymmenellä ministerillä oli epäilyksiä, mutta sopimus hyväksyttiin lähinnä siksi, että kenelläkään ei ollut esittää parempaakaan vaihtoehtoa.

BBC:n mukaan edessä voi olla useammankin ministerin ero.

2. Yritetäänkö May syrjäyttää?

Konservatiivipuolueen brexit-mieliset edustajat ovat tuoreeltaan ilmaisseet tyytymättömyytensä Mayn tarjoilemasta sopimuksesta. Brittimedian arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) yritys syrjäyttää Theresa May puolueen johdosta voi käynnistyä jo tänään.

Pääministeri itse on vakuuttanut, että hänen esittelemäänsä sopimusta parempaa ei ole tarjolla.

3. Sopimuksesta vääntö EU-huippukokouksessa

Jos May selviää tulevista päivistä, EU-maiden johtajien on käsiteltävä sopimusta EU-huippukokouksessa. Tämä voisi tapahtua jo runsaan viikon kuluttua. Kokous ei ole läpihuutojuttu, vaan tarkoittaa erosopimuksen tarkkaa hiomista.

4. Britannian parlamentin on hyväksyttävä erosopimus

Lopulta Theresa Mayn on saatava sopimusteksti läpi Britannian parlamentissa. Tätä äänestystä pidetään ennakkoon yhtenä vaikeimmista, sillä parlamentin kannat ovat jakautuneet voimakkaasti.

Jotta sopimusluonnos menisi läpi, May tarvitsee alahuoneen 650 edustajalta noin 320 kyllä-ääntä. Tällä hetkellä tämän tuloksen saavuttaminen ei ole lainkaan varmaa. May tarvitsee läpimenoa varten laajaa tukea myös oman konservatiivipuolueensa ulkopuolelta.

Parlamenttiäänestyksen tarkkaa ajankohtaa ei vielä tiedetä, mutta sanomalehti Politico (siirryt toiseen palveluun) epäilee, että tämä voisi tapahtua joulukuun alussa.

Jos sopimus hyväksytään, Euroopan parlamentti äänestää siitä pian tämän jälkeen.

The Financial Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan joulukuun alku on EU:n takaraja. Jos sopimusta ei siihen mennessä ole, se käynnistää valmistelut käytännön valmistelut siitä, miten EU-ero tapahtuisi sopimuksettomassa tilassa.