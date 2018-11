Trumpin kanssa riitautuneen pornotähti Stormy Danielsin asianajaja pidätettiin epäiltynä perheväkivallasta

Stormy Daniels ja Michael Avenatti tiedotustilaisuudessa oikeustalon edustalla New Yorkissa huhtikuussa.

Yhdysvalloissa pornotähti Stormy Danielsin asianajaja on pidätetty epäiltynä perheväkivallasta, kertoi Los Angelesin poliisi keskiviikkona.

Poliisin mukaan epäilty väkivalta tapahtui tiistaina, kertoo muun muassa Washington Post.

Stormy Danielsin asianajaja Michael Avenatti sanoi tiedotteessa, että syytökset ovat täysin valheellisia. Hän lisäksi kiitti Los Angelesin poliisin työntekijöitä ammattimaisuudesta. Avenatti sanoi myös, ettei ole koskaan ollut fyysisesti väkivaltainen, eikä hän ollut väkivaltainen myöskään sinä iltana, jolloin väitetty väkivalta tapahtui.

Stormy Danielsina tunnettu Stephanie Clifford on väittänyt, että hänellä on ollut vuonna 2006 alkanut seksisuhde presidentti Donald Trumpin kanssa. Hän on hakenut mitätöintiä sopimukselle, jossa hän lupasi vaieta suhteesta rahaa vastaan.

Michael Avenatti on kertonut suunnittelevansa lähtöä ehdokkaaksi vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Lisäksi hän on ottanut voimakkaasti kantaa presidentti Trumpia vastaan, ja sanonut uskovansa, että Trump joutuu eroamaan kesken presidenttikautensa.

