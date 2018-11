Suostumus2018-kansalaisaloite eduskuntaan: Raiskauksen määrittelyä suostumusperustaiseksi kannattaa 50 000 suomalaista

Kansalaisaloite raiskauksen määrittelystä suostumusperustaiseksi eli Suostumus2018-kampanja (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt vaadittavat 50 000 nimeä ja etenee eduskuntaan.

Vaadittava kannatusmäärä saavutettiin torstaina aamupäivällä, noin kolme viikkoa ennen nimienkeräyksen umpeutumista.

Aloitteessa vaaditaan, että rikoslakiin kirjataan selkeästi, että ilman toisen suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus. Näin ollen pelkkä vastustuksen puute ei merkitsisi suostumuksen antamista.

Tällä hetkellä laissa määritellään, että raiskaus on fyysisellä väkivallalla tai sen uhkaamisella sukupuoliyhteyteen pakottamista. Raiskauksena pidetään myös sitä, jos sukupuoliyhteys tapahtuu niin, että uhri on kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan, eli on esimerkiksi unessa tai huumattuna.

Aloitteen tekijät kuitenkin huomauttavat, että uhri ei usein kykene vastustamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, vaikka väkivaltaa tai sen uhkaa ei olisikaan. Taustalla voi olla pelosta lamaantuminen, osapuolien epätasapainoinen valta-asetelma tai strateginen passiivisuus, jolla uhri pyrkii välttämään suurempaa vahingoittumista.

– Tämänhetkinen lainsäädäntö kohtelee uhreja epäreilusti ja lähettää viestin, että oikeus päättää oman kehon rajoista ei kuulu ihmiselle itselleen. Sen sijaan, että raiskauksen uhrilta kysytään, olitko suostuvainen, kysytään, oliko väkivaltaa, sen uhkaa, panitko vastaan, olitko tiedottomassa tilassa tai pahimmillaan, miten uhri on käyttäynyt ja mitä on ollut päällä. Pitäisi ennemmin kysyä tekijältä, millä perusteella päättelit, että toinen on suostuvainen. Jos ei osaa vastata, on todennäköisesti tehnyt jotain väärää, Suomela sanoo.

Iiris Suomela Anna Autio

"Tällä eduskunnalla emme saa riittävästi kannatusta"

Aloitteen yksi vetäjistä, Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Iiris Suomela kertoo, että aloite aiotaan viedä eduskuntaan vasta kevään vaalien jälkeen.

– Vielä pitää varmistaa, että eduskunta ottaa aloitteen osaksi Suomen lakia. Tiedämme, että yli sadan kansanedustajan kannatusta emme saa tällä eduskunnalla. Vaaleissa on yritettävä varmistaa, että saamme uudistusmielisemmän ja enemmän ihmisoikeuksien puolella olevan hallituksen, Suomela kertoo.

Nimienkeräys on sujunut kesäkuun jälkeen tasaisesti, mutta alkuviikosta aloite ylitti 40 000 kannattajan rajan ja loput nimet tulivat muutamassa päivässä. Suomelan mukaan kampanja sai paljon näkyvyyttä tiistain tukikonsertin ansiosta, kun myös esiintyjät jakoivat aloitetta sosiaalisessa mediassa.

– Heti, kun aloite ylittää 40 000 rajan, useampi lähtee allekirjoittamaan, koska omalla kannatuksella voi olla iso merkitys ja se motivoi ihmisiä, Suomela selittää.

Suostumus2018-kampanjan taustalla on nuorisojärjestöjä, puolueita ja yksityishenkilöjä.

Vastaava suostumuspohjainen määritelmä raiskaukselle on jo käytössä Belgiassa, Kyproksella, Irlannissa, Luxemburgissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Islannissa ja Ruotsissa.