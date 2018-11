"Haamujengi" paikkaa alimitoitettua henkilöstömäärää – Superille kymmeniä ilmoituksia kaunistelusta

Toteutuneille hoitajien työvuorolistoille on lisätty henkilöitä, jotka eivät ole koskaan työskennelleet hoitotyössä.

Suomessa on töissä kymmenittäin niin kutsuttuja haamuhoitajia, joiden avulla on pyritty kaunistelemaan alimitoitettua henkilöstömäärää, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super.

Liitto käynnisti lokakuun puolivälissä haamuhoitajien ilmiantokampanjan (siirryt toiseen palveluun), jotta tieto haamuhoitajista menisi työnantajalle, joka pystyy puuttumaan ongelmaan välittömästi. Kaikkiaan ilmoituksia on tullut lähes 50 sekä julkiselta sekä yksityiseltä puolelta. Eniten haamuhoitajia on paljastunut vanhusten hoitotyössä.

– Kukaan ei ole täysin puhdas pulmunen. Pääosin ilmoitukset koskevat yksityisiä hoitoalan työpaikkoja, sanoo Superin puheenjohtaja Silja PaavolaYlen Radio Suomen Päivä -ohjelman haastattelussa.

Superin mukaan riittämätön henkilöstömäärä on suuri ongelma sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalalla. Liiton pyrkimyksenä on, että työnantajat palkkaavat riittävästi henkilökuntaa eivätkä yritä virheellisesti osoittaa, että henkilöstömitoitus on riittävä.

Paavolan mukaan työvuorolistoille pitää kirjata vain ne, jotka ovat oikeasti työpaikalla. Nyt työvuorolistalla voi olla entinen työntekijä, vanhempainvapaalla oleva työntekijä tai jopa kuolleena pitkään ollut hoitaja. Lisäksi työvuorolistalta on saattanut löytyä täysin keksittyjä työntekijöitä.

– On käytetty jopa terminologiaa ”Jaska Jokunen”. Pidämme tätä aika törkeänä, Paavola toteaa.

– Jos työvuorolistoilla ei ole oikeita työssä olevia ihmisiä, niin viiden hoitajan sijasta työpaikalla on 3–4 hoitajaa. Ensisijainen kärsijä on silloin palvelunsaaja eli hoidettava henkilö.

Superin ilmiantokampanjan tarkoituksena on, että tieto haamuhoitajista menee ensin työnantajalle. Jos työnantaja ei yritä korjata tilannetta, työntekijällä on mahdollisuus viedä tilanne aluehallintoviranomaisen tietoon.