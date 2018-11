Lomamökkien vaihtopäivästä tuli ongelma hiihtokeskuksissa – siivoojia on liian vähän

Jos jonossa on useamman mökin siivous ja huolto samana päivänä, voi kuorma kasvaa liian suureksi. Ylälksellä varaamoille ollaan jo kirjelmöity tästä ongelmasta.

Jos jonossa on useamman mökin siivous ja huolto samana päivänä, voi kuorma kasvaa liian suureksi. Ylälksellä varaamoille ollaan jo kirjelmöity tästä ongelmasta. Helmi Nykänen / Yle

Lapissa piristynyt matkailu on tuonut haasteita tunturikohteiden mökkien huoltoon. Kolarin Ylläksellä osa mökkiään varaamon kautta vuokraavista jää jo vaille siivouspalveluita, kun paikallisten yrittäjien työ kasaantuu samalle vaihtopäivälle, lauantaille.

Omistaja on saattanut joutua matkustamaan itse Ylläkselle vuokramökkiään siivoamaan.

– Jopa Turusta asti on tultu aamujunalla tänne Kolariin, sitten tehty siivoustyöt ja samalla iltajunalla sitten lähdetty takaisin etelään, sanoo paikallinen huolintayrittäjä Tiina Walin-Jatkola Ylläsavain Oy:stä.

Wallin-Jatkolan mukaan uusille asiakkaille on jo jouduttu tarjoamaan "ei oota".

Muutosta on jo jonkin verran tapahtunut yksittäisten mökkiasiakkaiden kohdalla.

– Muutamien osalta saimme vaihtopäivää muutettua pois lauantaista, perjantaille tai sunnuntaille.

Wallin-Jatkola on tehnyt mökinvuokraajien kokemuksia käsittelevän pro gradu-työn Lapin yliopistoon. Muun muassa sen pohjalta herännyt keskustelu johti muutokseen.

Asiasta puhuttu jo muutaman vuoden ajan

Lauantain määräytyminen vaihtopäiväksi tunturikeskuksissa on Tiina Walin-Jatkolan mukaan vanha jäänne. Ylläksellä alueen yrittäjät ovat jo muutaman vuoden ajan ajaneet käytännöstä luopumista.

– Pari, kolme vuotta sitten alueen huolitsijat toimittivat yhteisen kirjeen varaamoyhtiöille ja esitimme huolemme vaihtopäivän kuormituksesta, Walin-Jatkola sanoo.

Walin-Jatkolan mukaan viimeistään nyt on muutoksen aika.

– Haluamme tehdä hyvää laatua, mutta se on aika mahdoton se yhtälö, jos kaikki mökit pitää vaihtaa yhtenä päivänä.

Levilläkin pulaa siivoojista

Walin-Jatkolan mukaan yksi vaihtopäivä on ongelmallinen monelta kantilta. Ensinnäkin työvoimaa on vaikea löytää vain yhdelle päivälle viikossa. Ainakin Ylläksen alueella on matkailusesonkeina asuntopula, jolloin työhalukkaille ei ole edes asuntoa. Mökkisiivous-huolintayrittäjät ovat myös harvassa Ylläksellä.

Levillä kaikki vuokramökit saadaan tällä hetkellä huollettua, mutta siivoojista on sielläkin pula. Levin keskusvaraamon omistajapalveluvastaava Minna Mikkonen kertoo työvoimapulan vallinneen viime vuosina.

– Levillä ei ole yhtä kiinteää vaihtopäivää, tosin loppuviikko on vilkkain huoltoaika, Mikkonen kertoo.