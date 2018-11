Sipilä: Ennuste on, että brexit-sopimusluonnos menee läpi Britannian parlamentissa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo, että sopimusluonnos Britannian erosta Euroopan unionista hyväksytään myös Britannian parlamentissa.

– Kyllä pääministeri Theresa May sitä on pyrkinyt varmistamaan koko ajan. Sen takia tämä neuvottelu on ollut näin tuskaista, sanoo Sipilä.

– Mayn on pitänyt koko ajan varmistaa, että sopimusluonnos menisi myös parlamentissa läpi. Ei se helppoa tule olemaan, mutta kyllä ennuste on, että se menisi läpi.

Sipilän mukaan jo etukäteen oli tiedossa, että ministerieroja tulee Britanniassa joka tapauksessa, kun luonnos erosopimukseksi valmistuu. Päätös EU-erosta on vaikea briteille.

– Ei enemmistö kyllä ole kovin suuri brittiparlamentissa. Varmaan tulee olemaan tiukka ja haastava keskustelu Theresa Maylle, sanoo Sipilä.

Pääministerin mukaan erosopimusluonnos vastaa Suomen tavoitteita. Erosopimuksen luonnos on siis Suomen osalta hyväksyttävissä.

– Nyt saadaan hallittu ero aikaan, arvioi Sipilä Britannia erosopimuksen neuvottelutilannetta.

Irlannin rajakysymys selväksi vuoteen 2020 mennessä

Iltapäivällä eduskunnassa pääministeri piti tärkeänä, että erosopimuksen luonnos Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymyksestä on Irlannin hyväksyttävissä.

Erosopimusluonnoksessa on Sipilän mukaan kolme eri vaihtoehtoa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymyksestä. Ratkaisun on tarkoitus selkiintyä vuoteen 2020 mennessä.

Britannian EU-erossa Suomelle on tärkeää saada hyvä vapaakauppasopimus, varmistaa suomalaisten asema Britanniassa sekä varmistaa lentoliikenteen sujuvuus.

Sipilä pitää Britannian EU-eroa harmillisena. Pääministerin mielestä parempi vaihtoehto olisi ollut Britannian jääminen Euroopan unionin jäseneksi.

Kerromme kohta lisää.